Guerra interna en el INE: renuncias, acusaciones y falta de presupuesto marcan el inicio del proceso electoral 2027

Existen diferencias entre las consejerías del INE sobre la organización y funcionamiento del organismo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

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El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha este jueves el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, una etapa que estará marcada por la renovación de la Cámara de Diputados y por elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, pero que llega acompañada de diferencias internas, cuestionamientos al presupuesto, cambios en su estructura y acusaciones de posibles irregularidades.

Durante la ceremonia de inicio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo está preparado para enfrentar el proceso y llamó a las autoridades, partidos y actores políticos a respetar las reglas electorales.

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“El INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos ni para los actores políticos; todo nuestro trabajo tiene un destinatario: la ciudadanía”, afirmó.

Guadalupe Taddei afirmó que el INE está preparado para enfrentar el proceso electoral 2026-2027.

Taddei sostuvo que la confianza en la institución no puede darse por sentada. “La confianza ciudadana en una institución electoral no se pide ni se decreta; se construye con decisiones consistentes, transparencia y profesionalismo”, señaló.

El INE arranca el proceso electoral entre divisiones internas

El comienzo formal ocurrió un día después de la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE, una de las posiciones centrales para la organización electoral.

La salida se dio por motivos de salud, de acuerdo con lo informado, y Roberto Carlos Felipe López, quien se desempeñaba como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, quedó como encargado provisional.

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La ausencia de Espino fue cuestionada durante la sesión por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien dirigió un comentario al nuevo encargado de la Secretaría Ejecutiva.

“Secretario ejecutivo. Me dicen que usted es un hombre inteligente, con experiencia, se ve sano, no se vaya a enfermar como los últimos tres”, expresó Moreno.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas y pide a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza

La renuncia se suma a un escenario en el que algunas consejerías han cuestionado decisiones administrativas y operativas del instituto. El consejero Arturo Castillo Loza sostuvo que el INE ha dejado de cumplir de manera eficaz algunas de sus funciones de vigilancia y arbitraje.

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Afirmó que partidos y aspirantes han adelantado actividades electorales y que el organismo no ha actuado con suficiente firmeza para impedirlo.

“En los últimos meses, el árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales”, acusó.

Castillo también cuestionó los cambios realizados dentro de la estructura del instituto.

eñaló que durante este año se han nombrado nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas y que al menos 836 personas han sido despedidas, mientras que, según dijo, las consejerías aún no cuentan con información completa sobre los perfiles y el nivel de ocupación de esos espacios.

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Presupuesto del INE para 2027 genera otro frente de conflicto

El dinero destinado a organizar las elecciones también se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo.

Carla Humphrey expresó su rechazo al presupuesto propuesto por el INE para las elecciones de 2027.

La consejera Carla Humphrey manifestó durante el arranque su rechazo al presupuesto planteado para 2027.

Señaló que votó en contra de una propuesta que calificó como la más alta en la historia del instituto y estimó que el Congreso deberá modificarla.

De acuerdo con los datos proporcionados, el sistema electoral federal contempla un gasto de hasta 50,927 millones de pesos para 2027. La cifra incluye los recursos solicitados por el INE, el financiamiento de partidos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la fiscalía electoral y una bolsa precautoria para una eventual consulta popular o revocación de mandato.

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Sin considerar ese fondo, el gasto sería de al menos 46,191 millones de pesos.

El consejero Arturo Castillo cuestionó precisamente el crecimiento de responsabilidades del INE frente a los recortes presupuestales que, dijo, han aplicado las mayorías legislativas durante los últimos nueve años.

“Desde hace nueve años, las fuerzas mayoritarias en la Cámara de Diputados han hecho recortes de hasta el 40% al presupuesto del instituto en detrimento de la calidad de nuestras elecciones”, sostuvo.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el funcionario atribuye la posible falta de legitimidad a campañas anticipadas, recortes de hasta 40% y a una autoridad electoral que dejaría de sancionar y vigilar

Humphrey, por su parte, destacó que el proceso contempla 505 actividades federales y 11,364 relacionadas con los procesos locales concurrentes.

También informó que están programadas 176,741 casillas, mientras que el padrón electoral alcanza 103.6 millones de registros y la lista nominal 101.6 millones.

“Boletas planchadas”: el tema que enfrenta al INE con la oposición

Uno de los mayores puntos de tensión es el criterio relacionado con las llamadas “boletas planchadas”, es decir, papeletas que aparecen sin dobleces u otras señales asociadas con el procedimiento ordinario de votación.

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El PAN anunció que impugnará el acuerdo del INE. Víctor Hugo Saavedra cuestionó que una papeleta sin dobleces pueda considerarse automáticamente un voto válido y afirmó que existen indicios de fraude.

“Una boleta sin dobleces no puede haber un voto seguro”, sostuvo.

Alejandro Moreno también criticó el criterio adoptado por el instituto y lo calificó como una posible puerta al fraude electoral.

Las llamadas “boletas planchadas” se convirtieron en uno de los principales puntos de conflicto entre el INE y la oposición. Crédito: X/ @UnoNoticias

“Unas boletas sin marcas evidentes de haber sido ingresada en una urna es algo que debe de ser erradicado porque simple y llanamente es una invitación al fraude electoral”, afirmó.

El consejero Uuc-kib Espadas llevó la discusión a las elecciones de 2024 y acusó a los siete partidos representados entonces en la mesa del Consejo General de no haber impugnado los casos relacionados con estas papeletas.

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“Los siete partidos políticos claudicaron en impugnar el fraude electoral de las boletas planchadas en 2024”, afirmó.

Los principales puntos de tensión al comenzar el proceso:

Renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE.

Roberto Carlos Felipe López quedó como encargado provisional de esa área.

Cuestionamientos internos sobre cambios en la estructura del instituto.

Señalamientos sobre el despido de al menos 836 personas durante 2026.

Diferencias entre consejerías por el presupuesto solicitado para 2027.

Debate sobre las llamadas “boletas planchadas” .

El PAN anunció que impugnará el criterio del INE.

Morena rechazó haber incurrido en actos anticipados de campaña.

También existen señalamientos sobre violencia, intervención gubernamental, crimen organizado y desinformación.

Morena rechaza acusaciones y advierte sobre “guerra sucia”

Desde el terreno partidista, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó las acusaciones relacionadas con posibles actos anticipados de campaña y aseguró que su partido no ha cometido actos ilegales.

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, detalló el panorama que pronostican rumbo a los comicios de 2027. (Crédito: X/@Isa_Uribe)

“No hemos cometido ningún acto ilegal desde Morena”, afirmó.

Al concluir la ceremonia de inicio, Montiel sostuvo que la competencia electoral dependerá de los votos y de la confianza de la ciudadanía.

“Aquí va a ganar el que tenga la confianza y los votos, no quien grite más”, declaró.

Previamente, también llamó a sus simpatizantes a mantenerse atentos ante posibles ataques durante el proceso. Advirtió que sus adversarios podrían recurrir a acusaciones que, desde su perspectiva, carezcan de sustento.

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“Los conservadores también saben que esto les está pasando. Por eso recurrirán a la guerra sucia, a la calumnia, fabricarán acusaciones e inventarán violentar las reglas”, dijo.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el PRI y el PAN han cuestionado distintas decisiones del INE y han advertido sobre riesgos para la competencia electoral.

Despidos y cambios internos antecedieron al arranque electoral

La tensión dentro del instituto ya había quedado expuesta desde junio. En ese momento, la consejera Rita Bell López alertó sobre la salida de más de 100 trabajadores del INE y señaló que algunos habrían recibido solicitudes para presentar su renuncia con la llegada de nuevos directivos.

López pidió información oficial sobre los casos y cuestionó que las separaciones no estuvieran sustentadas, según dijo, en una metodología clara de evaluación.

Rita Bell López Vences, consejera del INE. Foto: centralelectoral.ine.mx

“Es preocupante que decisiones con ese impacto no se sustenten en una base objetiva ni en una metodología clara o en un sistema sólido de evaluación”, expresó.

La consejera también advirtió sobre la pérdida de experiencia y capacidades técnicas acumuladas por trabajadores especializados.

La situación fue cuestionada por el representante de Morena, Jaime Castañeda, quien señaló que, de confirmarse presiones para presentar renuncias voluntarias, podría tratarse de una conducta ilegal.

En respuesta, López explicó que había recibido de manera extraoficial la confirmación de que eran poco más de 100 personas, aunque todavía no existía información detallada sobre cada caso.

Meses después, Arturo Castillo elevó la cifra a al menos 836 despidos en lo que va del año, al tiempo que cuestionó los cambios en las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

El INE enfrenta 2027 con nuevos retos y una estructura en disputa

Pese a las diferencias, la dirigencia del instituto sostiene que cuenta con la experiencia necesaria para organizar los comicios. Taddei afirmó que el organismo “no parte de cero” y recordó que la función electoral representa una responsabilidad de Estado.

La presidenta consejera del INE plantó un alto a los discursos de los diferentes partidos políticos durante la sesión extraordinaria del arranque del Proceso Electoral 2026-2027. Crédito: Youtube/INETV

“Cada institución tiene una responsabilidad distinta, pero todas tienen un deber común: actuar dentro de la Constitución y de la ley para que la voluntad ciudadana pueda expresarse libremente”, señaló.

El proceso contempla además nuevos mecanismos, entre ellos una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y la participación de dos nuevas fuerzas políticas nacionales, Paz y Somos.

Humphrey destacó también avances previstos en voto electrónico, voto anticipado y voto de personas en prisión preventiva, además de mecanismos para mexicanos residentes en el extranjero.

Al mismo tiempo, advirtió sobre los desafíos relacionados con la ciberseguridad, la desinformación y la fiscalización de recursos.

El PAN señaló como riesgos adicionales la violencia, la intervención del crimen organizado, el uso electoral de recursos públicos y la difusión de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Con el proceso electoral ya formalmente en marcha, el INE deberá organizar una elección que involucra a millones de electores y miles de casillas, mientras las diferencias entre consejerías, partidos y autoridades políticas forman parte del escenario con el que comienza la ruta hacia 2027.