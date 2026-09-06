México

¿Cómo preparar discada? el platillo típico del Norte de México ideal para compartir con la familia

Se prepara sobre un disco de arado y su combinación de carnes y chorizos es ideal para compartir

Un disco metálico sobre brasas de madera contiene pedazos de carne y vegetales en cocción, junto a una mesa con tortillas y salsas.
Una discada con diversos cortes de carne, pimientos y cebolla se cocina sobre un disco metálico al fuego de leña durante una comida al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¡Pocas experiencias reúnen tanto sabor y convivencia como una buena discada al estilo norteño!

El aroma ahumado de las carnes, el chisporroteo sobre el disco y la mezcla de embutidos, verduras y especias hacen de este plato una fiesta familiar auténtica del norte de México.

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Con sus raíces en la vida ranchera y los asados al aire libre, la discada es el platillo de celebración por excelencia en Chihuahua, Coahuila, Durango y otros estados como Nuevo León.

Se prepara sobre un disco de arado y su combinación de carnes y chorizos es ideal para compartir y acompañar con cerveza bien fría o tortillas recién hechas.

Carne picada, rodajas de salchicha, pimientos rojos y verdes y trozos de cebolla sobre un disco metálico cóncavo.
Un disco metálico contiene carne troceada, embutidos, pimientos y cebolla cocinados al estilo de la discada tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de discada

La discada es una mezcla de carnes (res, cerdo, tocino, chorizo) salteadas sobre un disco de arado, junto a verduras como cebolla, pimiento y tomate. El secreto está en el sofrito conjunto, que permite que todos los jugos y sabores se mezclen en una cocción lenta y uniforme.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 10 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de carne de res (aguja o bistec en cubos)
  2. 250 g de carne de cerdo (lomo o pierna en cubos)
  3. 150 g de chorizo fresco, desmenuzado
  4. 150 g de salchicha tipo Frankfurt, en rodajas
  5. 100 g de tocino en tiras
  6. 1 cebolla blanca grande, picada
  7. 1 pimiento morrón rojo, en tiras
  8. 1 pimiento morrón verde, en tiras
  9. 2 tomates rojos, picados
  10. 3 dientes de ajo, finamente picados
  11. 2 chiles jalapeños o serranos, en rodajas (opcional)
  12. 1 cerveza clara (355 ml)
  13. Sal y pimienta al gusto
  14. Aceite vegetal

Cómo hacer discada, paso a paso

  1. Calienta el disco de arado con un poco de aceite vegetal hasta que esté bien caliente.
  2. Sofríe el tocino y, cuando empiece a dorar, añade el chorizo. Cocina removiendo para evitar que se pegue.
  3. Agrega la carne de cerdo y cocina 5 minutos, moviendo para que se dore por todos lados.
  4. Incorpora la carne de res y sigue salteando hasta que tome color.
  5. Añade la cebolla y los ajos. Cuando se pongan transparentes, agrega los pimientos y las salchichas.
  6. Agrega los tomates y los chiles. Remueve bien y cocina 10 minutos.
  7. Vierte la cerveza poco a poco para levantar el fondo de sabor y dejar que se integren todos los jugos. Cocina a fuego medio hasta que el líquido reduzca y la mezcla quede jugosa pero no caldosa.
  8. Ajusta sal y pimienta al gusto. Sirve caliente con tortillas de harina o maíz.
  9. Consejo técnico: Mantén el fuego medio-alto y remueve constantemente para evitar que los ingredientes se quemen en el fondo del disco.
Infografía con ilustraciones de carnes, verduras, cerveza, tortillas y un disco de arado sobre leña encendida.
Una infografía de Infobae detalla las etapas de cocción y la secuencia de ingredientes para preparar discada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 450 kcal
  • Proteína: 28 g
  • Grasas: 32 g
  • Carbohidratos: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se puede recalentar en sartén o microondas. No se recomienda congelar, ya que las verduras pierden textura.

La historia del origen de la discada, el platillo típico de Chihuahua

La discada nace de la cocina de campo del norte de México. Su elemento central no es una cazuela: es un disco metálico de arado que los trabajadores rurales reutilizaban cuando ya estaba desgastado. Lo adaptaban como comal o sartén para cocinar sobre leña, con los alimentos disponibles durante la jornada.

La versión más difundida sostiene que los campesinos reunían carnes y embutidos que cada quien llevaba —res, tocino, chorizo, jamón o salchicha— y los cocinaban juntos en el disco.

De ahí surge el carácter colectivo del platillo y su receta abierta: no hay una sola discada, pues cambia según la región, la familia y lo que haya en la cocina.

Chihuahua la asume como parte de su gastronomía. Una versión citada por el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana la vincula con la pepena, un guiso del Valle de Allende. Esa relación explica la idea de aprovechar y mezclar distintos ingredientes en una preparación única.

El origen exacto, de todos modos, está en disputa. En Coahuila y Durango también se le atribuye una raíz campesina, sobre todo en la Comarca Lagunera.

Discada regia, guiso norteño, disco de arado, mezcla de carnes, verduras, cerveza, comida Monterrey. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Discada regia, un contundente y sabroso guiso originario del norte de México, preparado tradicionalmente en un disco de arado con una variedad de carnes, verduras y cerveza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que coincide entre las versiones es el punto de partida: el aprovechamiento de un implemento agrícola y la necesidad de preparar una comida rápida, abundante y compartida en el campo.

Con el tiempo, el disco dejó de ser un objeto reciclado y pasó a fabricarse expresamente para cocinar. La discada salió de los ranchos y se volvió un platillo de reuniones familiares, carne asada y fiestas norteñas; se sirve usualmente en tacos de tortilla de harina o de maíz.

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