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Muerte del diputado Zenyazen Escobar habría sido un suicidio, dice investigación de la FGR

La fiscalía federal no descarta otros móviles, pero hasta el momento las principales líneas de investigación coinciden en que el legislador de Morena se quitó la vida

El legislador fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM
El legislador fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM
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La tarde de este 10 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Ernestina Godoy informó que las principales líneas de investigación apuntan a que el diputado Zenyazen Roberto Escobar García se habría quitado la vida el pasado 4 de septiembre, luego de que el legislador de Morena fuera localizado con un arma de fuego entre sus piernas al interior de su vehículo Mercedes Benz en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.

La institución detalló que, a través de la Fiscalía Federal en Veracruz, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realizó más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

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La FGR asumió el caso por tratarse de un legislador federal en funciones

La Fiscalía federal explicó que asumió la indagatoria desde el primer momento por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones. Para los trabajos correspondientes, se solicitó e integró un equipo multidisciplinario del Centro Federal Pericial Forense de la FGR.

Ese equipo, en conjunto con peritos adscritos en el estado, elaboró dictámenes en diversas materias: medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, informática, tránsito terrestre, criminalística de campo y toxicología. También se practicaron entrevistas a personas cercanas al diputado en los ámbitos afectivo y laboral.

Vehículo donde fue encontrado el cuerpo del diputado federal. REUTERS/Yahir Ceballos
Vehículo donde fue encontrado el cuerpo del diputado federal. REUTERS/Yahir Ceballos

La FGR sostuvo que las investigaciones fueron exhaustivas y los peritajes escrupulosos. Señaló que, desde las primeras diligencias, el resguardo, la recolección, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios se llevaron a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos, con la participación de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales.

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Las líneas de investigación coinciden en la hipótesis del suicidio

La dependencia indicó que privilegió en todo momento la atención, el respeto y la protección de las víctimas indirectas del hecho, quienes colaboraron de manera trascendental con las investigaciones.

Personal forense trabajando en el sitio donde fue localizado sin vida el legislador. REUTERS/Yahir Ceballos
Personal forense trabajando en el sitio donde fue localizado sin vida el legislador. REUTERS/Yahir Ceballos

De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que cuenta, la FGR señaló que las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio.

En el mismo comunidad, la fiscalía federal aclaró que las investigaciones continuarán sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos. De estimarlo viable y existir condiciones para ello, la dependencia informará de nuevo al respecto, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de familiares y víctimas.

El diputado viajaba sin escoltas y el vehículo no presentaba daños externos

En las horas posteriores al hallazgo, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, descartó que el vehículo hubiera sido objeto de un ataque externo. “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido una agresión al vehículo, fue interno”, declaró en conferencia de prensa.

Zenyazen Escobar, secretario de Educación Pública de Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)
Fotografía de Zenyazen Escobar cuando ocupó el puesto de secretario de Educación Pública en Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)

Un dato entre los primeros reportes señalaba que el legislador viajaba sin escoltas al momento del hallazgo, pese a que por su cargo solía trasladarse acompañado. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la necropsia se realizó durante la madrugada posterior al hallazgo, aunque el resultado no se hizo público de inmediato.

Por su parte, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, se limitó entonces a confirmar el deceso sin adelantar ninguna versión. “Yo solo les puedo confirmar el deceso”, dijo la funcionaria a medios y precisó que peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial trabajaron en el sitio del hallazgo.

Información en desarrollo...

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