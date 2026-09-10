Alexis Vega señala al responsable de frenar su traspaso al Espanyol de Barcelona

Una lesión de rodilla frustró el viaje a España (Alexis Vega)

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Durante la última conferencia de prensa de los Diablos Rojos del Toluca FC, el mexicano, Ernesto Alexis Vega Rojas, recordó que tuvo la posibilidad de jugar en Europa, concretamente en LaLiga Española con el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona.

Sin embargo, el delantero de 28 años señaló que una lesión de rodilla, surgida previamente a su viaje a España, durante su paso con el Club Deportivo Guadalajara Chivas, imposibilitó su fichaje y el deseo de jugar en el viejo continente ante los mejores clubes de LaLiga: Real Madrid CF, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

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“Hace unos años tuve la posibilidad la verdad no he tenido muchas propuestas para ir al futbol europeo. sino una vez, por ahí lo platiqué, que estuve a nada de llegar al Espanyol de Barcelona”, compartió a los medios de comunicación dentro de la sala de prensa del Toluca FC.

“Ya tenía un acuerdo cerrado con ellos, tenía que presentarme cuando estaba en Chivas, me acuerdo que era un miércoles el día que yo me tenía que presentar y un viernes antes jugamos contra el Club Atlético San Luis y mi representante me dice que que ya no viajara y me quedara aquí para viajar a Barcelona para presentar exámenes médicos”, contó Alexis Vega.

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Sin embargo, el futbolista quiso disputar el partido con la camiseta rojiblanca por ser la última vez que vestiría los colores del Club Deportivo Guadalajara Chivas. Lastimosamente vino la lesión de rodilla y el acuerdo que ya tenía cerrado con el Espanyol de Barcelona se terminó por frustrar.

El mexicano tiene la responsabilidad de dirigir al equipo dentro del campo de juego. lEREUTERS/Eloisa Sanchez

“Yo quiero viajar, quiero jugar mi último partido y después en tres semanas viajamos. Me lesioné la rodilla, por ahí tuve un zoom al día siguiente con los doctores del Espanyol, me dijeron que ellos no veían nada grave en la lesión y bueno después me querían llevar así lesionado”, dijo.

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“Por allá me iban a operar y todo, pero la última palabra la tenía el dueño y él quería que llegara, que me pusiera los zapatos y jugara y lastimosamente no se pudo dar esa oportunidad”, lamentó Ernesto Vega, quien volvió al club que lo vio crecer profesionalmente, el Club Deportivo Toluca FC.

“Bueno yo creo que la vida me tenía preparado algo más bonito, regresar acá a casa”, concluyó su comentario referido al fichaje con el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona que no se hizo de manera oficial pero que los triunfos con los Escarlatas le hacen olvidar de ese trago amargo.

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Alexis Vega regresa al Toluca FC y se transforma en bicampeón de la Liga Mx

El mexicano ganó dos títulos seguidos con el Deportivo Guadalajara. REUTERS/Henry Romero

El artillero azteca, Ernesto Alexis Vega Rojas dejó a las Chivas Rayadas del Guadalajara para volver a jugar en los Diablos Rojos del Toluca FC. Los mexiquenses anunciaron su regreso en enero del 2024 y rápidamente recuperó su senda goleadora que la misma afición lo arropó de inmediato.

No obstante, por el lado contrario, el público del Guadalajara abucheó al jugador mexicano cada que iba de visita a la Perla Tapatía. Vega, agradeció los momentos importantes dentro de Verde Valle, pero a la hora del juego olvidó su pasado rojiblanco y no había interés en ofrecer disculpas cada que metía un gol.

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Su popularidad despegó nuevamente que la misma afición del Toluca FC aclamó al ofensivo dentro y fuera de los campos que su principal objetivo era responder con goles y también con títulos de la Liga Mx como de los torneos oficiales en los que Toluca FC participó en nombre del Futbol Mexicano.

Su viaje directo a la cima del campeonato consolidaron a Ernesto Alexis Vega como bicampeón de la Primera División al conquistar los cetros del Clausura 2025 y Apertura 2025, además del Campeón de Campeones por ser el mejor equipo en toda la temporada nacional.

No conforme con sus logros en la liga local. Alexis Vega contribuyó a que Toluca FC celebre los trofeos internacionales del Campeones Cup de la edición 2025, la Copa de Campeones de la Concacaf en 2026, tras vencer a los Tigres UANL en penaltis y no hace más de una semana conquistaron la Leagues Cup 2026 al imponerse 2-0 al Club de Futbol Monterrey.

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Alexis Vega contento y feliz de coronarse en México. MX REUTERS/Henry Romero

En total. Ernesto Alexis Vega Rojas suma seis títulos con la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca FC, desde su vuelta a casa en enero del 2024 al concluir su travesía en el Club Deportivo Guadalajara Chivas. Así el orden de su palmarés:

Clausura 2025

Campeón de Campeones 2025

Campeones Cup 2025

Apertura 2025

Concacaf Champions Cup 2026

Leagues Cup 2026

¿Quién es Alexis Vega, jugador mexicano que no logró fichar con el RCD Espanyol?

Ernesto Vega mira a la gente durante su festejo. REUTERS/Raquel Cunha

Ernesto Alexis Vega Rojas es un futbolista mexicano. Nació el 25 de noviembre de 1997 en la Ciudad de México. Juega como extremo izquierdo o delantero en el Club Deportivo Toluca FC, con quien se formó en sus Fuerzas Básicas y logró su debut el 27 de febrero del 2016 contra el Club Pachuca.

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Vega destaca por el desborde, el disparo de media distancia, la capacidad para asistir y su perfil derecho pese a que suele partir desde la banda izquierda. Hoy lleva la capitanía del club en el que busca ser una leyenda.

Trayectoria de Alexis Vega en clubes de la Liga Mx

El delantero estuvo un tiempo en el Rebaño Sagrado. (EFE/Francisco Guasco)

Toluca FC (2016-2019): En su primera etapa con los Rojos, el mexicano disputa 75 partidos oficiales, con 15 goles y siete asistencias. Su continuidad se ve afectada por lesiones de rodilla .

Chivas (2019-2024): Llega como uno de los refuerzos principales del Club Deportivo Guadalajara . Juega 147 partidos, anota 28 goles y aporta 28 asistencias. En el Clausura 2023 alcanza la final de la Liga MX , pero Chivas perdió ante Tigres UANL .

Regreso a Toluca FC (2024 a la actualidad): Alexis Vega retorna los Diablos Rojos el 17 de enero de 2024. Con Antonio Turco Mohamed recupera protagonismo, recibe el gafete de capitán y se convierte en una de las piezas importantes en la ofensiva.

Selección Mexicana

Alexis Vega lleva la 10 de la Selección Mayor.

Ernesto Vega juega por primera vez con la Selección Mexicana de Futbol en marzo de 2019. Forma parte del equipo participante en la Copa Oro 2019, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

También participa en el Preolímpico de Concacaf en 2021, torneo en el que México consiguió el boleto a los Olímpicos de Tokio, Japón. A nivel selecciones, su logro más relevante es la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

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