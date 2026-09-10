El PAN critica las boletas planchadas rumbo a las elecciones del 2027: “Jamás puede valer lo mismo que el voto libre de una persona”

El PAN impugnará el acuerdo del INE sobre boletas sin dobleces. foto: INE

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El PAN advirtió cinco riesgos para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 que el INE inició este jueves 10 de septiembre rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027, entre ellos la violencia del crimen organizado, la intervención gubernamental, la fiscalización tardía, la desinformación y el cómputo de boletas sin dobleces.

Durante la sesión del Consejo General, Víctor Hugo Saavedra, representante propietario de Acción Nacional ante el INE, sostuvo que la salida de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva, a horas del comienzo formal del proceso, plantea dudas sobre la estabilidad del árbitro electoral. El representante aludió a las razones personales y de salud que se habrían señalado para la renuncia.

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Saavedra consideró que la ausencia de una de las principales figuras administrativas del INE ocurre en un proceso que requerirá capacidad operativa y de organización. “Ojalá que haya sido un tema político y no de salud”, expresó.

El arranque oficial fue encabezado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y contó con la asistencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

PAN pide mapas de riesgo y protección ante violencia electoral

El PAN pidió al Estado mapas de riesgo, protocolos de protección y coordinación entre autoridades electorales, fiscalías y corporaciones de seguridad ante violencia del crimen organizado. Crédito: X/ @MartinFazMora

El primer riesgo señalado por Acción Nacional es la intervención de grupos armados y recursos ilícitos en la definición de candidaturas, campañas y votos dentro de las comunidades. Saavedra pidió al Estado elaborar mapas de riesgo, protocolos de protección y mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades electorales, fiscalías y corporaciones de seguridad.

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La segunda advertencia es el uso gubernamental de recursos públicos. El representante panista afirmó que los programas sociales son derechos y no instrumentos de coacción electoral, por lo que ningún servidor público debe emplear padrones, presupuestos o actos oficiales para favorecer candidaturas.

También cuestionó una fiscalización que llegue después de que ocurra una irregularidad. A juicio del PAN, el INE debe vigilar el dinero utilizado en medios digitales, revisar proveedores e intercambiar información de manera oportuna con las autoridades competentes, pues una sanción cuando el daño ya no puede revertirse no garantiza una elección limpia.

Saavedra incluyó la difusión de videos, voces e imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial, así como redes automatizadas y mensajes falsos que pueden circular en minutos. Planteó que el Instituto debe resguardar su comunicación y promover la verificación de información sin convertirse en censor ni restringir la libertad de expresión.

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Acción Nacional impugnará el acuerdo sobre boletas sin dobleces

El PAN cuestionó la fiscalización tardía y planteó que el INE debe vigilar recursos en medios digitales, revisar proveedores e intercambiar información. EFE/ Mario Guzmán

El quinto señalamiento se centra en las llamadas “boletas planchadas”, es decir, papeletas sin dobleces. El PAN rechazó el acuerdo aprobado por mayoría en el Consejo General que permite a cada consejo distrital decidir si las contabiliza.

Para Saavedra, una boleta sin dobleces constituye un indicio grave de fraude y no una irregularidad menor, porque no habría certeza de que fue depositada de forma regular en una urna. Añadió que dejar la decisión en manos de los 300 consejos distritales abre la posibilidad de criterios distintos en cada demarcación.

“Una boleta de origen incierto jamás puede valer lo mismo que el voto libre de una persona”, afirmó. Acción Nacional anunció que impugnará la determinación, al sostener que un documento que no pudo entrar legalmente a una urna no debe incorporarse al resultado de una elección.

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Inicia el proceso electoral federal 2026-2027 rumbo a la elección del 6 de junio de 2027

La sesión del Consejo General del INE se realizó en la sede central y la encabezó la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. (Youtube )

El INE inició este jueves 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027 con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ceremonia que abre la ruta hacia la elección del 6 de junio de 2027, cuando estarán en disputa más de 19 mil cargos públicos.

La sesión extraordinaria del Consejo General se realizó en la sede central del INE y fue encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Entre los cargos que se elegirán en 2027 está la totalidad de la Cámara de Diputados.

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El calendario aprobado para el resto de 2026 contempla el inicio de la observación electoral desde este 10 de septiembre, la instalación de los 32 Consejos Locales del INE el 30 de septiembre y la recepción de manifestaciones de intención de quienes busquen candidaturas independientes durante octubre y noviembre.

Los 300 Consejos Distritales serán instalados el 30 de noviembre. Estas instancias forman parte de la estructura con la que el organismo prepara la jornada electoral del primer domingo de junio de 2027.

Taddei sostiene que la Segob representa al Ejecutivo en la ceremonia

La titular del órgano electoral señala ante reporteros que se invita a los tres poderes de la Unión al inicio de cada ruta comicial y que el Ejecutivo acude mediante la secretaria de Gobernación

La asistencia de Rodríguez generó comentarios entre reporteros por lo inusual de que una persona titular de Segob participe en la apertura de un proceso electoral federal. Cuestionada al término de la ceremonia, Taddei explicó que la secretaria acudió “en representación de la presidenta de la República”.

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Taddei señaló que, al inicio de cada proceso electoral, el INE invita a los tres poderes de la Unión: la Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En esta ocasión, indicó, hubo representantes de los tres poderes.

La consejera presidenta sostuvo que no existe nada extraño en que la titular del Ejecutivo federal sea representada por la secretaria de Gobernación. También calificó su presencia como bienvenida “al instituto y a cualquier institución”.

Durante su mensaje ante el Consejo General, la consejera presidenta afirmó que el instituto “no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos políticos”, sino para la ciudadanía. Añadió que la democracia no debe darse por sentada ni las elecciones deben convertirse en un acto rutinario.

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La titular del Consejo General anticipó meses de debate y competencia entre actores políticos, pero remarcó que “ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones”.