Gala Montes acusa a Ese Pérez de acoso en La Casa de los Famosos México: “Estaba dormida”

Gala Montes asegura que Ese Pérez la acosó (Ig de Gala Montes y Ese Perez)

Guardar

Gala Montes acusó a Ese Pérez de abrazarla sin su consentimiento mientras se encontraba en estado de somnolencia. La denuncia llegó a través de una serie de historias en Instagram, en las que también respondió a las versiones difundidas sobre su salida de La Casa de los Famosos México.

“Yo me levanté porque hago box y estaba entrenando. Me desperté y llega el p..to Ese Pérez, que a mí me surra los huevos, y me abraza”, relató Gala en el video difundido este 10 de septiembre, horas después de que su nombre volviera a dominar la conversación en redes sociales.

PUBLICIDAD

Este fue el momento en el que Ese Pérez "acosó" a Gala Montes (Televisa)

La actriz reclamó que los medios centraran la cobertura en su comportamiento y no en la conducta de su excompañero de casa. “¿Por qué no dicen que Ese Pérez acosa a Gala Montes en estado de somnolencia? Porque estaba dormida”, cuestionó, en referencia a las notas que señalaban un presunto estado de ebriedad durante su estancia en La Casa.

Gala insistió en que el contacto físico fue impuesto: “Yo no quería que ese güey me abrazara porque me surra”, declaró en la misma transmisión, visiblemente molesta por la forma en que se difundió el episodio.

La producción anunció una salida voluntaria que Gala desmiente

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

La producción a cargo de Endemol, con Rosa María Noguerón al frente, informó el 8 de septiembre que Gala “decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación”. El comunicado, difundido por redes oficiales del programa, no detalló motivos adicionales sobre la decisión.

PUBLICIDAD

Gala rechazó esa versión: “Yo no me quería salir, me sacaron”. Según su relato, todo comenzó cuando tuvo su periodo menstrual dentro de la casa y solicitó un producto de higiene íntima sin recibir una respuesta inmediata por parte del equipo de producción.

La cuenta de Instagram Chamonic revela que Gala Montes agredió a personal de La Casa de los Famosos México

“Se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón”, contó la actriz, quien aseguró que caminó hacia el área de recepción de paquetes para pedir ayuda directamente a “La Jefa”. “Fui a donde les llega los paquetes de Amazon, abrí la puerta y me salí de la casa de los famosos y les dije: Jefa, un tampón, un tampón”, relató.

PUBLICIDAD

Gala remarcó que regresó al confesionario después de ese incidente y que insistió varias veces para recibir el producto. “¿Yo por qué me voy a querer salir si acababa de entrar?”, cuestionó, en un intento por desmontar la idea de que su salida fue decisión propia.

Una psicóloga intervino tras el incidente del tampón

La actriz Gala Montes aseguró que salió del programa obligada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gala explicó que, tras regresar al confesionario, fue abordada por una psicóloga en una sesión que, según ella, no estaba programada. “Yo no tenía sesión hoy con la psicóloga, para empezar”, cuestionó la actriz, quien calificó de incongruentes algunas de las explicaciones recibidas.

Durante ese encuentro, de acuerdo con su versión, se mencionó una posible preocupación por un brote psicótico, mientras que al mismo tiempo se le aseguraba que no atravesaba una crisis de ese tipo. Gala negó categóricamente haber intentado agredir a la especialista, versión que circuló en distintos medios de espectáculos tras su salida.

PUBLICIDAD

La periodista Joanna Vega-Biestro difundió una versión distinta, basada en fuentes cercanas a la producción, que señalaba que Gala se habría alterado y “abalanzado” contra alguien del staff, lo que habría obligado a contactar a personas de su círculo cercano. Gala respondió con una amenaza directa contra la conductora: “A la que le voy a partir la madre es a ti, Joanna”.

Otra versión, difundida por la cuenta de espectáculos Chamonic, sostuvo que Gala llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y que agredió a una persona de producción y del staff, razón por la que se decidió sacarla del programa.

PUBLICIDAD

El conflicto con su madre se suma a la controversia

Ella es la mamá de Gala Montes CRÉDITO: (Instagram/@sargentomatute)

Gala arrastra un distanciamiento público con su madre, Crista Montes, quien fue su representante durante 18 años. En 2025, Crista concedió una entrevista en la que acusó a su hija de haberla agredido físicamente tras una discusión por dinero, versión que Gala calificó como un intento de “monetizar el conflicto”.

La actriz reprochó a Vega-Biestro haber involucrado a su madre en la cobertura de su salida del reality. “Ya te metiste con mi mamá y conmigo, y con mi mamá nadie se mete, solo yo”, advirtió, antes de reiterar la amenaza contra la conductora.

Este video muestra a una mujer, identificada como Gala, en diversas situaciones. Las imágenes la presentan con un abrigo rojo frente a un fondo que sugiere un set televisivo o un evento. También se observa a la mujer al interior de un vehículo de lujo con asientos rojos, conduciendo. El contenido podría corresponder a un segmento relacionado con su llegada al programa "La Casa de los Famosos".

En junio de 2026, Gala había reconocido que perdona a su madre pero mantiene la distancia por decisión propia. “Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá no quiere decir que no la quiera”, declaró en ese entonces. Crista, por su parte, ha afirmado que no perdonará a sus hijas “ni aunque se lo pidiera”.

PUBLICIDAD

El distanciamiento familiar se extiende también a su hermana, Beba Montes, con quien Gala rompió comunicación tras un viaje a Asia en 2026. En redes sociales, la actriz calificó a su hermana de “NepoHermana” y la acusó de buscar beneficio económico a costa de una expareja, en referencia a un tema de pensión alimenticia.

Gala niega haberse comido seis paquetes de jamón

Durante su breve estancia, Gala Montes se mostró errática (X)

Entre las acusaciones que Gala buscó desmentir figura la desaparición de comida dentro de la casa. La producción y otros habitantes señalaron que ella habría consumido una cantidad considerable de jamón, algo que la actriz calificó como falso.

“Solo comí tres rebanadas y pan que preparó Masad”, afirmó, y acusó a la producción de inventar información sobre sus hábitos alimenticios dentro del reality, en lo que describió como parte de una estrategia para exhibirla ante el público.

PUBLICIDAD

La salida de este 2026 no es el primer episodio polémico de Montes en el formato. En la segunda temporada, transmitida en 2024, la actriz protagonizó un enfrentamiento con Adrián Marcelo después de que el conductor cuestionara públicamente su diagnóstico de depresión. Gala lo calificó entonces de “narcisista, misógino y machista”, en un conflicto que derivó en el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras del programa.