Con misa y ofrendas, familiares honran a las 32 víctimas de la explosión en Puente de la Concordia

Misa en memoria de Alicia Matías, abuelita que salvó la vida de su nieta de 3 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Han pasado 365 días de aquella explosión de una pipa de gas, en el Puente de la Concordia, que dejó un saldo de 32 víctimas en la Ciudad de México el 10 de septiembre del año pasado,

Hoy, en una ceremonia organizada por los familiares de las personas que tristemente perdieron la vida, se incluyó una misa en memoria de las personas fallecidas. Entre veladoras y fotografías, la gente reunida mantiene vivo el recuerdo de las víctimas.

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Desde muy temprano en la la calzada Ignacio Zaragoza, una de las avenidas principales y más transitadas del oriente de la Ciudad de México, amigos y familiares llevaron a cabo una misa por las 32 personas que murieron en la explosión de la pipa de gas LP.

En un distribuidor vial de La Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, se realizó un memorial dedicado a Alicia Teodoro, la abuelita que se convirtió en heroína al sacrificar su vida por la de su nieta de 3 años de edad; su muerte se confirmó el 12 de septiembre del 2025 al presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

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Además, entre los homenajes está el caso de la joven Yaneth, exalumna del profesor Eduardo Noé García Morales, quien llevó una veladora y pétalos de rosas en memoria de su maestro de matemáticas.

A lo largo de este día, los familiares de las 32 vidas que se apagaron tras la explosión en el Puente de la Concordia, llegaron a instalar ofrendas, veladoras, flores que contribuyen a no olvidarse de este terrible suceso que le dio la vuelta al mundo en 2025.

Con dolor y silencio: se cumple un año de la explosión en Puente de la Concordia

Gobierno de la CDMX presenta informe de acciones tras explosión en el puente de la Concordia. Crédito: Cuartoscuro

Cerca de las 14:20 horas del 10 de septiembre del año anterior, una pipa de Gas Silza, que transportaba cerca de 49,500 litros de gas LP, volcó en una curva del distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México. La unidad sufrió daños en el tanque, ocurrió una fuga de combustible y se formó una nube inflamable que derivó en la explosión.

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Videos del horror causaron conmoción en las redes sociales en México y en otros países. La noche de aquel 10 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México reportó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas.

Servicios de bomberos, paramédicos, policías y personal de Protección Civil atendieron la emergencia y realizaron traslados a distintos hospitales. Un día después del acaecimiento, el número de personas fallecidas aumentó a ocho. Las autoridades informaron que 94 personas resultaron lesionadas y al menos 22 permanecían en estado crítico

Para el 16 de septiembre, La cifra de muertes subió a 20 personas. En ese instante. varias víctimas continuaban hospitalizadas con quemaduras graves en gran parte del cuerpo, entre ellas la abuelita, Alicia Matías Teodoro, que protegió a su nieta con el cuerpo tras la deflagración provocada por la pipa.

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| Valentina / Agencia AFP

En los últimos días de septiembre, el saldo mortal llegó a 32 y la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México señaló como causa inmediata la “falta de pericia del conductor”, además de incumplimientos relacionados con velocidad y tiempos de conducción.

Asimismo, descartó que baches, daños en el pavimento o fallas mecánicas en frenos, llantas, ejes o válvulas hayan causado el accidente. La investigación atribuyó la volcadura a la pérdida de control de la unidad por exceso de velocidad en el puente de La Concordia.

La historia de Alicia Matías, una abuelita que protegió a su nieta hasta el final

La abuelita sacrificó su vida por su nieta en la explosión. Foto: (Redes Sociales)

Alicia Matías Teodoro es el nombre que ha quedado en la historia de México. Un abrazo a su nieta Jazlyn redujo la exposición directa de la niña al fuego y a la onda de calor. Su acto heroico llegó más allá de la emergencia del 10 de septiembre del 2025

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La abuelita sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo siendo internada en el Hospital Magdalena de las Salinas al ser auxiliada junto a su nieta por el oficial Sergio Ángel Soriano. La pediatra, Brenda Hernández Nieto, una de las primeras médicas que atendió a ambas, recordó que Alicia se negaba a recibir atención hasta conocer el estado de salud de la niña.

Jazlyn sobrevivió a la explosión de la pipa de gas y recibió atención médica especializada por las quemaduras. Su caso quedó ligado al de su abuela, cuya decisión de cubrirla se convirtió en una de las historias más recordadas de la tragedia.

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Su historia se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia en el Puente de la Concordia. El caso de Alicia Matías Teodoro inspiró en un mural en Iztapalapa y otro en Mérida, Yucatán. La frase: “Santa Martha está de luto”, fue plasmada junto a la pintura, con una paloma, veladoras y un moño negro en memoria de las víctimas.

Asimismo, el compositor, Óscar Cortés, creó un corrido dedicado a la abuelita de México, en el cual destaca su acto de protección a su nieta Jazlyn para salvar su vida en medio de la explosión en La Concordia.

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El oficial ayudó a la abuelita tras sufrir quemaduras en más del 90% de su cuerpo. | Jovani Pérez

Además, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que entregaría una medalla póstuma una vez que Jazlyn regresara a casa después de su recuperación. Y en diciembre del 2025 se informó sobre la creación de un galardón con el nombre de Alicia para reconocer acciones de valentía y compromiso social de habitantes de la Ciudad de México.

La misa convocada de este jueves forma parte de los homenajes en el primer aniversario luctuoso de las 32 víctimas de la explosión en La Concordia. Los familiares, amistades y personas que acudieron al sitio recordaron a quienes murieron tras la volcadura y posterior deflagración de la pipa, ocurrida el 10 de septiembre del 2025.

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