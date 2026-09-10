Guadalupe Taddei advierte que el INE “no le dará cuentas a ningún partido” y cierra reclamos del PAN, PRI y MC

Partidos de oposición criticaron el actuar del INE ante los recientes nombramientos de candidatos virtuales realizados por Morena. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el arranque del Proceso Electoral 2026-2027, los representantes de partidos políticos endurecieron su discurso contra el instituto encabezado por Guadalupe Taddei, quien al finalizar los posicionamientos tomó la palabra y advirtió que el árbitro electoral no rendirá cuentas a ninguna fuerza política, en respuesta directa a los reclamos del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

Taddei responde a los “malos augurios” rumbo a los comicios

La consejera presidenta abrió su intervención con un llamado a la estructura del INE, a quienes pidió no dejarse mover por los “malos augurios” que, según dijo, circulan tanto en el interior como en el exterior del organismo. Reconoció el trabajo de las 32 juntas ejecutivas locales y las 300 juntas distritales que sostienen el operativo del nuevo proceso.

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Taddei sostuvo que lo que mueve al instituto es “la necesidad imperiosa de volver a darle buenos resultados a nuestro país” y remarcó que los votos “cuentan y definen” tanto en el ámbito local como en el federal. Insistió en que ningún resultado electoral se decide por las campañas de posicionamiento de los partidos, sino por la precisión con la que se informa a la ciudadanía el día de la jornada.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), instó a hacer oídos sordos a los señalamientos de la oposición. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Taddei arrasó con los partidos tras señalamientos

Tras los diversos posicionamientos vertidos en la sesión y los que ya se avecinan con el inicio del proceso electoral, Taddei sentenció: “No le vamos a dar cuentas a un partido en específico, dos o tres”.

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Señaló el pendiente que, a su juicio, sigue sin resolverse en el sistema electoral mexicano: la aceptación de los resultados por parte de todos los contendientes, partidos y candidaturas independientes. Reconoció que el instituto ya construye resultados claros mediante el PREP, los conteos rápidos y los cómputos distritales, pero advirtió que ese esfuerzo técnico no basta si las fuerzas políticas no asumen internamente los resultados de la jornada.

La consejera presidenta se refirió también al cierre definitivo del fenómeno de las boletas planchadas, aquellas que llegan a la urna sin marcas de haber sido depositadas. Sostuvo que ese hallazgo, aplicado ya en la elección del Poder Judicial, debe consolidarse como práctica permanente para evitar que el fraude regrese en los conteos y reconteos del proceso 2026-2027.

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Partidos de oposición hicieron diversos señalamientos contra el INE por justificar proceso interno de Morena. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

PAN, PRI y MC acusan parcialidad ante adelanto de Morena

Los reclamos que provocaron la respuesta de la consejera presidenta llegaron en cadena, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de sostener “campañas anticipadas e ilegales” y calificó al partido en el gobierno como “el más tramposo” del proceso, al señalar que para ellos “el proceso no está iniciando hoy” sino “hace muchos meses”.

El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón Saavedra, fue más allá y cuestionó directamente al árbitro, señalando que “Morena no respeta al Instituto Nacional Electoral y el gobierno menos” y acusó a la autoridad de responder con “inacción, omisión o complacencia” ante actos anticipados de campaña como los del senador Armando Ayala Robles en Baja California, de quien dijo que “presumió que llevaba 75 días de campaña”.

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El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, denunció que existen “coordinadores” y militantes como Andrés “Andy” López Beltrán que operan como “infractores sistemáticos” de la equidad electoral, y exigió al INE actuar sin parcialidad hacia ningún bando.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas y pide a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza

El PAN también cuestionó decisiones técnicas recientes del instituto, entre ellas la falta de lineamientos oportunos para fiscalizar gastos de procesos internos y la eliminación de los mecanismos de compulsa para detectar la participación de los llamados servidores de la nación como observadores electorales. Ante ese cúmulo de señalamientos, Taddei cerró el debate con su advertencia sobre la autonomía del instituto frente a cualquier partido.

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