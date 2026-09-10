La SEP atribuye a celulares y tabletas las dificultades de lectura de estudiantes evidenciadas en PISA 2025

Mario Delgado vincula el bajo desempeño en PISA 2025 con el uso constante de pantallas. | Presidencia

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, vinculó las dificultades de adolescentes y jóvenes para comprender textos extensos y complejos con el uso constante de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos digitales.

El señalamiento ocurrió después de que se difundieran los resultados de la prueba PISA 2025, en los que México registró un desempeño por debajo del promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.

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Durante la inauguración de las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, realizada en la primaria República Federal de Alemania, en la alcaldía Iztacalco, Delgado explicó que los actuales hábitos de consumo de contenidos digitales pueden estar influyendo en la manera en que los estudiantes se relacionan con la lectura.

El funcionario sostuvo que la exposición frecuente a imágenes, videos y mensajes breves favorece un consumo rápido de información, mientras que enfrentarse a textos de mayor extensión y complejidad exige otro nivel de concentración.

Mario Delgado alerta que el consumo de contenido breve puede afectar la comprensión lectora. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

Mario Delgado relaciona las pantallas con dificultades para leer textos largos

Delgado hizo referencia a los resultados de PISA y señaló que existe una disminución en la capacidad de lectura entre adolescentes y jóvenes. En ese contexto, atribuyó parte de las dificultades de comprensión al contacto constante con pantallas.

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De acuerdo con el titular de la SEP, el uso de dispositivos digitales facilita una lectura basada principalmente en imágenes y contenidos breves, lo que puede representar una dificultad cuando los estudiantes deben enfrentarse a materiales escritos más largos.

Su planteamiento se dio en medio del debate abierto por el Gobierno federal sobre el uso prolongado de dispositivos electrónicos y el acceso cada vez más temprano de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se refirió a los resultados de PISA y cuestionó que esta evaluación pueda utilizarse como único indicador para determinar la calidad educativa de un país. Señaló que México avanzó en ciencias y que la reducción en lectoescritura se presentó en numerosos países.

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Claudia Sheinbaum cuestiona usar PISA 2025 como único indicador de la educación en México. EFE/Mario Guzmán

Asimismo, indicó que el uso de plataformas digitales y celulares en las escuelas es un asunto que debe discutirse dentro de la educación.

¿Qué muestran los resultados de PISA 2025 sobre México?

Los resultados de PISA 2025 ubicaron a México en el lugar 64 de 91 países evaluados. El país obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, cifras inferiores al promedio de la OCDE.

En lectura, cinco de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel básico de competencia. Una situación similar se registró en ciencias, mientras que en matemáticas siete de cada 10 alumnos no llegaron al umbral mínimo.

Los resultados también señalaron que 41.8% de los estudiantes mexicanos presentó bajo rendimiento simultáneamente en matemáticas, lectura y ciencias.

México queda por debajo del promedio de la OCDE en PISA 2025. (Imagen: IMCO)

Entre los datos destacados del informe se encuentran:

México obtuvo 408 puntos en lectura en PISA 2025.

Cinco de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel básico en lectura y ciencias.

Siete de cada 10 alumnos quedaron por debajo del nivel mínimo en matemáticas.

41.8% presentó bajo rendimiento en las tres áreas evaluadas.

El país se ubicó en el lugar 64 de 91 participantes .

En resolución de problemas computacionales , México obtuvo 453 puntos , frente a los 500 del promedio internacional.

80% de los estudiantes dijo sentir curiosidad por las cosas.

76% aseguró esforzarse más ante tareas difíciles.

82% señaló que busca apoyo en sus profesores.

Los datos también muestran diferencias relacionadas con el nivel socioeconómico.

PISA 2025 exhibe la brecha educativa entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Crédito: Cuartoscuro

En ciencias, los estudiantes de contextos más favorecidos superaron por 68 puntos a quienes pertenecen a entornos menos favorecidos.

SEP impulsa juegos tradicionales para reducir tiempo frente a pantallas

Como una de las alternativas planteadas por la SEP, Delgado anunció las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, que comenzaron en 3,300 escuelas del país y reúnen a cerca de 500,000 participantes.

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Las actividades incluyen juegos como trompo, yoyo, canicas, matatena, lotería, resorte y avioncito.

Según el secretario, estas dinámicas buscan ofrecer opciones distintas al uso de dispositivos electrónicos y, al mismo tiempo, favorecer la convivencia entre estudiantes.

El funcionario destacó que los juegos colectivos permiten la interacción directa entre niñas, niños y adolescentes, además de contribuir al desarrollo de habilidades sociales y a la construcción de vínculos.

SEP.

Las jornadas continuarán en distintos planteles educativos y forman parte de las acciones con las que la SEP busca ampliar las actividades presenciales y colectivas frente al consumo constante de contenidos digitales.

El debate sobre celulares y educación continúa en México

Los resultados de PISA 2025 colocaron nuevamente la comprensión lectora entre los temas de discusión educativa. Mientras Delgado relacionó las dificultades para abordar textos extensos con el consumo frecuente de contenidos digitales, Sheinbaum sostuvo que la evaluación internacional no debe considerarse por sí sola como una medida definitiva de la calidad educativa.

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La presidenta también destacó que la caída en lectoescritura se presentó en numerosos países y que México mantuvo su desempeño en ciencias respecto de 2022, de acuerdo con lo señalado por la OCDE.

Uso de celulares en escuelas abre nuevo debate educativo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, la SEP plantea fortalecer actividades presenciales y colectivas, entre ellas los juegos tradicionales, como una alternativa frente al tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas.

El debate combina así los resultados de una evaluación internacional con la discusión sobre los hábitos digitales de las nuevas generaciones y el papel que tienen las escuelas para promover otras formas de convivencia, aprendizaje y desarrollo.

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