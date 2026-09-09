Resultados de México en prueba PISA 2025: Mario Delgado atribuye a celulares la caída global y defiende el desempeño del país

El titular de la SEP, Mario Delgado, sostiene que la caída de México en matemáticas y lectura fue menor que la de otros países de la OCDE, y atribuye el descenso global al uso de celulares en las aulas FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Guardar

México retrocedió en la prueba PISA 2025 y se ubicó en el lugar 64 de 91 países evaluados, al obtener resultados por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. El desempeño más preocupante fue en matemáticas, donde el país cayó 7 puntos respecto a 2022 y casi 7 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzaron el nivel mínimo de aprendizaje.

Ante dichas estadísticas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, atribuyó el descenso global en lectura y matemáticas al uso de celulares y pantallas, aunque defendió que el país “no tiene una caída pronunciada como sí muchos países en el mundo”.

PUBLICIDAD

El secretario de Educación Pública explicó que la disminución en comprensión lectora a nivel mundial estuvo asociada “al surgimiento de los dispositivos móviles y cómo este uso intensivo, excesivo de las tecnologías en las escuelas está deteriorando la capacidad lectora de los jóvenes en todo el mundo”, mencionó en entrevista con Radio Fórmula.

Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

Delgado citó cifras de la OCDE sobre una caída promedio global de 27 puntos en lectura y 22 puntos en matemáticas, equivalente a la pérdida de un año de aprendizaje. Vinculó el planteamiento con el debate público sobre regulación de pantallas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Mario Delgado defiende la Nueva Escuela Mexicana

Ante el cuestionamiento sobre la representatividad metodológica de PISA, Delgado admitió que la muestra fue “estadísticamente representativa”, aunque advirtió que correspondió a poco más de 7,000 alumnos frente a un sistema educativo con más de 20 millones de estudiantes.

“No podemos pedirle que sea una evaluación integral del sistema educativo, simplemente arroja algunos indicadores”, afirmó el secretario. Explicó que la SEP realizó de manera paralela una evaluación formativa bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana, con siete millones de ejercicios integradores de aprendizaje aplicados el año pasado.

Delgado destacó un dato atribuido a Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE: la edición 2025 de la prueba tuvo una representatividad del 67% de los jóvenes de 15 años en México, frente al 40% registrado en 2020.

PUBLICIDAD

Respuesta a la prueba PISA. Imagen: SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum proyectó en su conferencia matutina un fragmento de video de Schleicher en el que, dijo, hubo “un reconocimiento muy importante a México” por la resiliencia mostrada en ciencias y lectura, aunque el propio directivo reconoció que “los resultados de aprendizaje todavía deben elevarse” y que “persisten grandes desigualdades”.

El secretario atribuyó a la Nueva Escuela Mexicana el nivel de curiosidad e interés por el aprendizaje que, afirmó, mostraron los estudiantes mexicanos en la prueba.

“Ya no tenemos al maestro dictador que hace ejercicios de memorización para los alumnos, sino que ahora el proceso de aprendizaje es a través de proyectos”, explicó Delgado, en referencia al modelo pedagógico impulsado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

La Nueva Escuela Mexicana fue aprobada por reforma constitucional en 2019 y comenzó a implementarse de manera oficial en todas las escuelas a partir del ciclo escolar 2023-2024, luego de que un amparo detuvo en 2022 la aplicación de un piloto del modelo. PISA 2025 fue la primera edición que evaluó por completo el desempeño académico bajo este esquema.

El titular de la SEP defendió a la Nueva Escuela Mexicana (Cuartoscuro)

Delgado también resaltó un indicador sobre la confianza que los alumnos declararon tener en sus maestros, por encima del promedio de la OCDE. Lo relacionó con “más de un millón doscientas mil basificaciones” y una recuperación salarial docente, y sostuvo que los maestros dejaron de ser “estigmatizados” para convertirse en “agentes de la transformación”.

PUBLICIDAD

Sobre la brecha entre estudiantes de distinto nivel socioeconómico, Delgado afirmó que la ampliación de cobertura no se dio “a costa de la calidad” y atribuyó la reducción de desigualdades al programa de becas, con más de 20 millones de beneficiarios, y al esquema La Escuela es Nuestra.

Ante la pregunta directa sobre si los resultados representaron un fracaso de la Nueva Escuela Mexicana, el secretario remitió al mensaje de Schleicher como respaldo.

México tiene retroceso de 20 años

Un informe de Argentinos por la Educación sintetiza los resultados de América Latina en PISA 2025, área donde el 69% de alumnos mexicanos no logra el nivel básico en Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comparativo histórico de la prueba mostró que México alcanzó su mejor puntaje en matemáticas en 2009, con 419 puntos. Desde entonces no volvió a ese nivel. Con 388 puntos en 2025, el país se ubicó en un resultado similar al obtenido en 2003, cuando registró 385 puntos, lo que representó un retroceso de más de 20 años en la materia.

PUBLICIDAD

En lectura, el mejor puntaje se registró también en 2009, con 425 puntos, y desde entonces la tendencia fue de descenso constante hasta los 408 puntos actuales. En ciencias, el máximo histórico fue de 419 puntos en 2018, mientras que los puntajes más bajos, de 410 puntos, se registraron en 2006 y en 2022.

Prácticamente ningún estudiante mexicano obtuvo un rendimiento sobresaliente en matemáticas, correspondiente a los niveles 5 y 6 de la escala PISA, que implican la capacidad de modelar situaciones complejas. En comparación, el 96% de los estudiantes de China alcanzó un buen nivel de conocimiento en esta materia, frente al 30% de México.

PUBLICIDAD