Muere el periodista Óscar Mario Beteta, analista económico y conductor de TV

El conductor de Radio Fórmula falleció a los 70 años. Captura X @MarioBeteta

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Óscar Mario Beteta, uno de los conductores de noticias con mayor permanencia en la radio mexicana, murió este miércoles 9 de septiembre en la Ciudad de México a los 70 años.

Beteta acumuló más de 30 años al frente de programas informativos, con cerca de 8,000 emisiones transmitidas a lo largo de tres décadas. Su trayectoria combinó el periodismo con una formación en economía y finanzas, poco común entre los conductores de noticias en México.

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Tres décadas al frente de En los Tiempos de la Radio en Grupo Fórmula

Oscar Mario Beteta se despide de su programa. Captura de pantalla: IG@oscar.mariobeteta/Radio Fórmula

Beteta condujo En los Tiempos de la Radio durante más de 30 años en Grupo Fórmula, un espacio que se transmitía a toda la República mexicana y el sur de Estados Unidos. El programa se posicionó entre los tres más escuchados del cuadrante radiofónico del país.

En febrero de 2024, Beteta se despidió de esa audiencia tras casi tres décadas ininterrumpidas. En su cuenta de X escribió: “Hay ciclos que se cumplen y otros que inician, el mío se cierra el día de hoy después de tres décadas de conducir un programa informativo con duración de 4 y media horas y posicionarlo entre los tres más escuchados del cuadrante en México”.

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Tras su salida de Grupo Fórmula, Azucena Uresti ocupó el horario que dejó vacante en el 103.3 FM de la Ciudad de México. Beteta, por su parte, se mudó a El Heraldo Radio 98.5 FM, donde arrancó un nuevo programa informativo el 12 de febrero de ese año.

De corredor de bolsa a periodista: la formación económica detrás del conductor

Murió Óscar Mario Beteta (captura de youtube/@GrupoFormula)

Antes de dedicarse por completo al periodismo, Beteta trabajó como corredor de bolsa y director de área en instituciones financieras como Multibanco Comermex, Banco Nacional de México y Banca Serfin. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac, luego de que circunstancias personales le impidieran inscribirse a la carrera de Comunicación en la Ibero.

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Completó una especialización en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Estatal de Ohio y una maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad de Exeter, Inglaterra. Inició su carrera en medios en el Canal 11, donde condujo el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana mientras trabajaba simultáneamente como corredor de bolsa.

En 1993, Rogerio y Jaime Azcárraga le dieron la oportunidad de conducir un programa económico y financiero en Radio Fórmula, al que después se sumó el análisis político. Ese espacio se convirtió en la base de lo que sería En los Tiempos de la Radio.

Colaboró con El Universal y recibió tres veces el Premio Nacional de Periodismo

Murió Óscar Mario Beteta (captura de youtube/@GrupoFormula)

Beteta colaboró durante años en El Universal con su columna “En Petit Comité”. También escribió la columna Cúpula Empresarial en el diario Milenio desde el año 2000.

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A lo largo de su carrera recibió en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, además del Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio en 2007. También obtuvo la presea José Pagés Llergo y el galardón al mejor programa radiofónico que entrega La Casa del Periodista.

Políticos y periodistas lamentan su muerte

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se despide del periodista (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó la muerte del periodista y envió condolencias a sus familiares y amigos. “Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México”, escribió.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también envió su “más sentido pésame a sus familiares, amigos, seres queridos y colegas”.

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Beteta provenía de una familia con presencia en la política y la administración pública mexicana. Su abuelo, Ignacio Beteta, fue Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, mientras que su tío abuelo, Ramón Beteta, ocupó la Secretaría de Hacienda con Miguel Alemán y después fue embajador en Italia.