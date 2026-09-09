PAN exige que Mario Delgado renuncie a la SEP por resultados ‘deficientes’ de prueba PISA en lectura y matemáticas

Una presentadora, con una chaqueta blanca y falda roja, expone los resultados de la prueba PISA 2023. Se muestra un titular de periódico que detalla el retroceso de 22 años en lectura y matemáticas. Las imágenes incluyen un pasillo escolar, una mano escribiendo con tiza en una pizarra y un niño en un aula. El contenido se presenta como un reportaje sobre el estado del rezago educativo en México.

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Paulina Rubio Fernández, vicepresidenta de la Cámara de Diputados por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), exigió a Mario Delgado Carrillo que renuncie a la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a los resultados de la prueba PISA 2025, donde México tuvo una caída de 7 puntos respecto a 2022, pues el 69% de los estudiantes de 15 años no alcanzó en esta última edición el nivel mínimo de desempeño.

De acuerdo con Rubio Fernández, los resultados muestran un retroceso para el país y afirmó en un video difundido desde su cuenta oficial en ‘X’ que Morena busca mantener a la ciudadanía con menor acceso a la educación y a la información para facilitar su manipulación política.

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“Morena busca una ciudadanía poco educada, poco informada, que lea poco, que entienda poco”, declaró la legisladora panista. Según la diputada, México retrocedió 22 lugares en materia educativa de acuerdo con esa prueba internacional.

La representante del PAN también cuestionó el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al que calificó como un informe con datos que, a su juicio, no reflejan la situación del sistema educativo. Rubio Fernández señaló que existen indicadores que deberían generar preocupación en el país.

Mencionó que 24 millones de mexicanos se encuentran en rezago educativo. También citó el abandono escolar en el nivel medio superior. De acuerdo con su exposición, el 11% de los jóvenes que cursaban el bachillerato dejó sus estudios.

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El PAN cuestionó a Mario Delgado

Rubio Fernández dirigió parte de sus cuestionamientos al secretario de Educación Pública, a quien reprochó una declaración sobre el cierre de actividades escolares.

La diputada recordó que el funcionario afirmó que durante la jornada mundialista en México, a partir del 20 de junio, en las escuelas ya no se hacía nada y los niños ya no aprendían. Para la legisladora, esa postura refleja el enfoque con el que se conduce la política pública educativa.

El secretario de Educación Pública (SEP) Mario Delgado habla en una rueda de prensa. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

La diputada sostuvo que el titular de la Secretaría de Educación Pública lidera una estrategia que, en su opinión, ha contribuido al rezago que atribuyó a los resultados de la OCDE.

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La crítica incluyó la situación de los estudiantes de 15 años. Rubio Fernández aseguró que la mitad de los jóvenes de esa edad no comprende lo que lee y tiene dificultades para entender las operaciones matemáticas.

La legisladora describió ese escenario como un asunto que requiere atención prioritaria.

La diputada acusó una ideologización en las escuelas

La representante panista cuestionó el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, afirmó que ese esquema prioriza la ideologización de los estudiantes por encima de la adquisición de conocimientos.

Como parte del foro, especialistas y autoridades participaron en mesas de análisis sobre la construcción y aplicación del Plan de Estudio 2022.

“Esta nueva escuela mexicana lo único que pretende es la ideologización de nuestros estudiantes y no el conocimiento”, afirmó Rubio Fernández.

La diputada insistió en que la formación académica debe ser la base de una estrategia para mejorar las condiciones del país.