Colosio muestra “invitación de bautizo” para reafirmar que es de Sonora tras embate de Morena. (Crédito: Cuartoscuro)

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Durante un breve encuentro con medios de comunicación en el Senado de la República, el legislador Luis Donaldo Colosio contestó a los señalamientos que han puesto en duda su origen sonorense y sus aspiraciones políticas en Sonora, los cuales derivan de los recientes cuestionamientos de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y el gobernador de la entidad de donde es originario el senador, Alfonso Durazo.

Colosio hace pública su invitación de bautizo para reafirmar origen

Colosio sostuvo que a lo largo de su vida se ha identificado y registrado como sonorense, particularmente como originario de Magdalena de Kino, Sonora. Señaló que tanto en sus antecedentes académicos como en los procesos electorales en los que ha participado ha presentado documentación que acredita ese origen.

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El senador también hizo referencia a la Constitución de Sonora, al señalar que la legislación estatal contempla como sonorenses a quienes son hijos de padres sonorenses, Colosio respondió que cuenta con su acta de nacimiento y afirmó que el Registro Civil de Sonora sobre su vínculo con la entidad.

“Yo tengo mi acta de nacimiento de toda la vida, el sistema de Registro Civil de Sonora tiene mi acta de nacimiento desde 1985. Es más, hasta les puedo mandar una copia de mi invitación a mi bautismo, que fue precisamente ahí también en Magdalena de Kino, Sonora. Tiene hasta el bolo y todo de aquel entonces”, reiteró el emecista.

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Colosio muestra invitación de bautizo para reafirmar que es de Sonora, tras críticas de Ariadna Montiel. (Foto: X/@letroblesrosa)

En ese sentido, cuestionó que el tema de su lugar de origen haya cobrado relevancia precisamente en este momento y consideró que los señalamientos buscan desacreditarlo políticamente.

Acusa a Morena de “nerviosismo” y espionaje político

El senador de MC interpretó los cuestionamientos de la dirigente de Morena como parte de una estrategia para descalificar a un adversario político. A su juicio, la búsqueda de documentos sobre su origen representa un uso inadecuado de recursos públicos, especialmente cuando existen otras prioridades institucionales.

Colosio acusó que, en lugar de concentrar recursos en investigar delitos y atender las denuncias ciudadanas, se estarían destinando esfuerzos a lo que calificó como “espionaje político”.

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“Eso realmente evidencia una falta de criterio, una malversación de recursos públicos, pero sobre todo, mucho nerviosismo en los cuarteles generales de Morena”, comentó Colosio.

Finalmente, consideró que la controversia refleja, desde su perspectiva, preocupación dentro de Morena ante el escenario político y ante lo que describió como un proyecto que estaría perdiendo fuerza.

Primero Durazo y luego Ariadna Montiel, así arrasan los morenistas contra el senador de MC

El primero en arremeter contra Colosio fue el gobernador Alfonso Durazo, quien el 2 de septiembre publicó un mensaje en el que le atribuyó falta de experiencia y “autoridad moral” para señalar deficiencias del gobierno federal.

El mandatario sonorense recordó su paso como alcalde de Monterrey, cargo que calificó de “rezagos y desaciertos”, y le recordó que llegó al Senado por la vía de primera minoría, tras perder la contienda por la senaduría de Nuevo León. Durazo remató que la “experiencia y la madurez” todavía le hacen falta al legislador emecista.

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Días después, Ariadna Montiel se sumó al respaldo hacia Durazo y cuestionó de nueva cuenta el desempeño de Colosio al frente del Ayuntamiento de Monterrey. Montiel consideró “lamentable” que el senador, electo por los ciudadanos de Nuevo León, contemple ahora competir por la gubernatura de Sonora, entidad de la que es originario pero donde nunca ha ejercido un cargo público.

Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”.

La presidenta de Morena insistió en que los legisladores deben concluir el mandato para el que fueron elegidos antes de buscar otra posición.

El doble embate morenista ocurre en medio de la disputa por la sucesión en Sonora rumbo a 2027 y luego de que Colosio cuestionara en tribuna al gobierno de Claudia Sheinbaum por temas de violencia, desapariciones y desigualdad.

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Por su parte, Movimiento Ciudadano respondió con una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Durazo por presunto uso indebido de recursos públicos, mientras Montiel defendió al gobernador como “un muy buen gobernador y un dirigente histórico” de su movimiento.