México

Solamente en agosto, EEUU derribó cerca de 100 drones del narco en la frontera con México, según Fox News

La cifra expuso la magnitud de las operaciones, luego de que solo se tenía confirmado el derribo de tres aparatos mediante tecnología láser

Fotografía difundida por el Comando Norte de EEUU tras los derribos de finales de agosto. Crédito: U.S. Northern Command
Fotografía difundida por el Comando Norte de EEUU tras los derribos de finales de agosto. Crédito: U.S. Northern Command
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El Ejército de Estados Unidos derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos únicamente durante el mes de agosto, según reveló este 3 de septiembre el corresponsal de Fox News Bill Melugin, quien atribuyó la información a un alto funcionario del Departamento de Guerra.

Melugin presentó el dato como una exclusiva del medio y precisó que representó la primera vez que el Pentágono transparentó la frecuencia con la que utilizó su tecnología antidrones, incluidos sistemas láser sofisticados, para neutralizar aeronaves no tripuladas que intentaron infiltrarse en territorio estadounidense.

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Tweet del corresponsal de Fox News publicado este 3 de septiembre. Crédito: X - @BillMelugin_
Tweet del corresponsal de Fox News publicado este 3 de septiembre. Crédito: X - @BillMelugin_

De acuerdo con Melugin, cada uno de los cerca de 100 derribos ocurridos en ese mes fue coordinado previamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas.

El corresponsal explicó que la estrategia reflejó un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por contar con una defensa antidrones escalonada y de rápida implementación, que combinó tecnología, personal capacitado y autoridades actualizadas, en lugar de depender de un único sistema infalible.

Fox News reveló declaraciones de Kingsley Wilson, secretaria de Prensa del Departamento de Guerra de EEUU. Crédito: Departamento de Guerra de los EEUU
Fox News reveló declaraciones de Kingsley Wilson, secretaria de Prensa del Departamento de Guerra de EEUU. Crédito: Departamento de Guerra de los EEUU

Kingsley Wilson, secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, declaró a Fox News que “Estados Unidos está empleando tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculados a cárteles”. Además, Wilson reafirmó que las acciones se coordinaron estrechamente con las autoridades mexicanas para evitar conflictos a ambos lados de la línea divisoria.

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El sistema AMP-HEL se usó por primera vez contra drones vinculados a cárteles

Un antecedente reciente de las acciones contra los drones ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) confirmó, a través de un comunicado del Grupo de Trabajo Conjunto de la Frontera Sur (JTF-SB), el uso del sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército, conocido como AMP-HEL, para interceptar y neutralizar tres drones durante la noche del 25 y 26 de agosto.

El comunicado precisó que estas operaciones marcaron el primer uso del sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur.

Los tres aparatos fueron identificados por el comando estadounidense como hostiles, debido a su uso en apoyo directo de actividades que representaron una amenaza física para el personal militar y los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Dron en vuelo con luces rojas y verdes que ilumina el suelo en un terreno árido de noche con la luna de fondo.
Hasta el momento las autoridades no han detallado las características de los drones derribados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB, declaró que “la exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”, y sostuvo que las redes de cárteles emplearon cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar al personal estadounidense y a sus socios de las fuerzas del orden.

El comandante agradeció el apoyo del Ejército mexicano en el combate a esta amenaza, la misma coordinación binacional que, según Wilson, respaldó cada uno de los cerca de 100 derribos registrados en agosto.

La JTF-SB desplegó 8 mil militares en mil 954 millas de frontera durante ese periodo

Por otra parte, el comunicado de USNORTHCOM publicado el 27 de agosto detalló que aproximadamente 8 mil militares se encontraban desplegados en el marco de la JTF-SB durante agosto, en un terreno que abarcó mil 954 millas de extensión fronteriza, misión que la fuerza asumió en marzo de 2025.

Desde su llegada a la frontera, las tropas reforzaron cientos de millas con barreras de alambre y llevaron a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, algunas en colaboración directa con el Ejército mexicano, además de miles de vuelos de observación y trabajos de despeje de vegetación en zonas remotas, operaciones que reforzaron el componente de personal capacitado mencionado como parte de la estrategia de defensa escalonada.

Estas acciones, según el USNORTHCOM, mejoraron el conocimiento de la situación por parte del CBP y aceleraron los tiempos de respuesta ante incidentes como los ocurridos ese mes, los cuales involucraron a los drones

México confirmó el derribo de los drones en Tamaulipas

Dos días después del comunicado estadounidense, el 29 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó a la opinión pública que, en el marco de la relación bilateral entre ambos países, desde el 5 de febrero de 2025 se realizan operaciones concurrentes, conocidas como “espejo”, entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos y agencias encargadas del cumplimiento de la ley estadounidenses.

La Defensa explicó que estas operaciones consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, cada fuerza dentro de su propio territorio, con el objetivo de evitar el tráfico de armas y drogas. En el marco de estas operaciones binacionales, la JTF-SB, encargada de realizar las operaciones concurrentes en el lado estadounidense, informó a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre el incidente.

La dependencia mexicana detalló que la JTF-SB reportó haber detectado e inhabilitado en su territorio soberano, durante la noche del 25 y 26 de agosto, tres drones con características comerciales, utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades.

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