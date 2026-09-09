Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

Foto: Defensa - X/@USAmbMex

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la detención de Epifanio “N”, alias “Pepa”, jefe de plaza de La Línea, como parte del intercambio de información entre ambos países.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense detalló que la acción se derivó del intercambio de información con autoridades de ese país y labores de inteligencia militar mexicana que permitieron ubicar al “Pepa” en Chihuahua.

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“Información compartida. Acción emprendida. Autoridades mexicanas detuvieron a Epifanio ”N", alias “Pepa”, como resultado de información con autoridades de los Estados Unidos y de labores de inteligencia militar mexicana", escribió en sus redes sociales.

Johnson también destacó que el sujeto cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Quienes amenacen a nuestras comunidades serán encontrados y rendirán cuentas”, advirtió en su mensaje.

¿Quién es el “Pepa”?

Epifanio "N" fue arrestado junto a su hijo, Alejandro "N". Foto: Defensa

Epifanio “N”, alias “Pepa”, es identificado por las autoridades como jefe de plaza del grupo criminal de La Línea, afín al Nuevo Cártel de Juárez, con operaciones en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua.

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Su detención se llevó a cabo como parte del intercambio de información con el Departamento de Justicia de EEUU (U.S. Marshals) y de trabajos de inteligencia militar, en una acción en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El “Pepa” fue arrestado en el municipio de Manuel Ojinaga en compañía de su hijo, identificado como Alejandro “N”. Las autoridades lo identifican por mantener vínculos con Sergio Pedro “N”, alias Checo", jefe regional de La línea.

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Al sujeto se le señala como responsable de la producción y trasiego de drogas, así como de tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos. Además, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

Foto: Defensa

Durante su arresto también fueron asegurados un inmueble, 5 armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y 2 vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, para continuar con las investigaciones.

La Línea, el antiguo brazo armado del Cártel de Juárez

La Línea surgió a principios de la década del año 2000 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuvo integrada originalmente por policías municipales y estatales, activos y retirados, que comenzaron ofreciendo protección a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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Con el tiempo, el grupo dejó de operar únicamente como red de protección y pasó a ser el principal brazo armado del Cártel de Juárez, organización que durante décadas disputó al Cártel de Sinaloa el control de una de las rutas de tráfico de drogas más relevantes hacia Estados Unidos.

El grupo criminal fue golpeado en 2025 con la detención de uno de sus jefes de plaza. Foto: SSPE

Entre 2008 y 2011, durante la guerra entre ambos cárteles, La Línea adquirió notoriedad por la brutalidad de sus ataques.

Al grupo se le atribuyen algunas de las masacres más sangrientas registradas en Ciudad Juárez: el asesinato de 16 adolescentes durante una fiesta, la ejecución de 19 personas en un centro de rehabilitación y el primer atentado con coche bomba dirigido contra policías federales en la guerra contra el narcotráfico.

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Pese a los operativos que provocaron la captura de varios de sus líderes, la organización logró mantenerse como una de las estructuras criminales más relevantes del norte del país.

Además del tráfico de drogas, diversificó sus actividades hacia el tráfico de migrantes, el robo de vehículos, la tala ilegal y el narcomenudeo, y conservó el control de corredores fronterizos entre Chihuahua y Texas.

Miembros de la familia LeBarón observan el vehículo calcinado donde perdieron la vida y fueron quemados algunos de los nueve integrantes de la familia asesinados durante una emboscada perpetrada por hombres armados en la sierra de Bavispe, Sonora (México), el 5 de noviembre de 2019. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el martes ayudar a México a "librar una guerra" contra los cárteles, después de que tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona estadounidense fueran asesinados en una zona conocida por la presencia de narcotraficantes. (Photo by Herika MARTINEZ / AFP)

La Línea también fue señalada como la responsable de la masacre de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cuando un convoy de la comunidad mormona asentada entre Sonora y Chihuahua fue emboscado en una zona serrana del municipio de Bavispe. El ataque dejó 9 personas asesinadas, entre ellas tres mujeres y niños de las familias LeBarón, Langford y Miller, además de varios menores heridos.

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Las investigaciones apuntaron a que integrantes de La Línea habrían confundido el convoy con miembros de un grupo criminal rival en medio de una disputa territorial. El hecho generó una fuerte reacción de los gobiernos de México y Estados Unidos, y aumentó la presión internacional para combatir a los grupos criminales que operan en la frontera norte.

Sin embargo, las familias han denunciado en múltiples ocasiones que sería casi imposible haber confundido a los ocupantes de las tres camionetas que ese día salieron de la comunidad.