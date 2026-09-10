México

Cucarachas en casa: los 5 lugares en donde hacen nido sin que lo sepas

Hay rincones de tu casa con los que convives todos los días sin saber que ahí mismo se esconde una colonia completa de estos insectos esperando el momento perfecto para salir

Varias cucarachas sobre azulejos claros y el marco de una puerta junto a migas de comida.
Los nidos de cucarachas no son estructuras visibles, sino refugios elegidos por calor, humedad y cercanía a comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las cucarachas no construyen nidos organizados como las hormigas, pero eligen refugios de forma repetida: la cocina, el baño, las grietas de paredes, las cajas de almacenamiento y los espacios altos del hogar.

Ahí depositan sus cápsulas duras y alargadas de proteínas que protegen decenas de huevos, llamadas ootecas y permanecen ocultas durante el día, según extensiones universitarias de Estados Unidos y estudios de la UNAM.

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Un nido de cucarachas no es una estructura visible como el de un ave.

Una cucaracha alemana grande y tres pequeñas sobre una pared clara en el rincón de una casa, con fondo interior borroso.
La cucaracha alemana, Blattella germanica, es la plaga de interiores más común a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonia se concentra en grietas, hendiduras y espacios estrechos donde el cuerpo del insecto toca superficies por varios lados, un comportamiento llamado tigmotactismo que documenta la Extensión Entomológica de la Universidad de Texas A&M.

Nido número uno: detrás del refrigerador y bajo el fregadero de la cocina

La cocina reúne comida, agua y calor, las tres condiciones que un nido de cucarachas necesita para sostenerse.

La Extensión Universidad de Kentucky señala que la parte trasera del refrigerador acumula polvo y condensación del motor, mientras que el hueco bajo el fregadero ofrece la humedad de tuberías con fugas.

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Ilustración de una cocina desordenada con cuatro cucarachas grandes. Hay restos de comida en el suelo y encimeras, sartenes en estantes y electrodomésticos.
El hueco bajo el fregadero ofrece la humedad de tuberías con fugas, uno de los focos más comunes en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí también se depositan las cápsulas que contienen los huevos. La Extensión de la Universidad de Utah recomienda revisar con linterna las uniones entre gabinetes y los bordes de la estufa, donde los restos de grasa pasan inadvertidos durante meses.

Nido número dos: dentro del baño, cerca de tuberías y desagües

El baño es el segundo punto donde se instala un nido de cucarachas por la condensación constante. Los refugios se encuentran detrás del inodoro, dentro de gabinetes y en las juntas de azulejos con grietas.

Reparar fugas y mantener el área seca por las noches reduce las condiciones que sostienen al nido.

Cucaracha marrón y beige con antenas largas, emergiendo de una coladera metálica circular en un piso de baldosas claras.
Las especies americana y oriental prefieren ambientes húmedos como drenajes y desagües. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nido número tres: grietas y hendiduras en paredes, zoclos y conductos

Las grietas funcionan como entrada y como nido al mismo tiempo.

Una tesis de la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre biología y control de cucarachas documenta que estos insectos prefieren sitios estrechos por la necesidad de mantener contacto físico con superficies cercanas, condición que las hendiduras junto a fuentes de comida cumplen de forma natural.

Cucarachas adultas y ninfas diminutas caminan sobre una baldosa gris con grietas y pequeñas manchas negras.
Las grietas cercanas a conductos eléctricos y placas de interruptores requieren inspección directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es difícil acceder a ellas cuando se encuentran en un lugar tan reducido.

La Extensión de la Universidad de Utah recomienda inspeccionar esquinas a nivel de piso y techo, además de los espacios detrás de placas de interruptores.

Sellar con silicón o espuma expansiva corta la ruta de acceso y elimina el refugio en un mismo paso.

Varias cucarachas de color marrón claro y ninfas pequeñas sobre una superficie rugosa de piedra.
Sellar grietas con silicón o espuma expansiva corta el acceso y elimina el refugio en un mismo paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nido número cuatro: cajas de cartón y áreas de almacenamiento

Sótanos, bodegas y espacios de almacenamiento desordenados ofrecen la oscuridad que un nido de cucarachas necesita para crecer sin ser detectado.

Mujer de mediana edad en camisa azul y jeans sostiene una caja de cartón vacía en su casa. Se ven estanterías con libros, plantas y una ventana.
No es recomendable dejar cajas de cartón con ropa u objetos almacenados por mucho tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cajas de cartón, las pilas de papel y la ropa guardada por periodos largos son puntos frecuentes de ocultamiento.

Los espacios de almacenamiento de alimentos y las zonas con acumulación de residuos favorecen la proliferación de estas plagas tanto en viviendas como en comercios.

Nido número cinco: espacios altos como marcos de cuadros y armarios elevados

La cucaracha de banda café (Supella longipalpa) rompe el patrón de los nidos a nivel de piso.

La tesis de la UNAM señala que esta especie prefiere habitar detrás de cuadros, dentro de closets y en sitios altos en general.

Un pasillo con paredes verdes, cuadros variados y una alfombra multicolor junto a una sala con sofá de cuero marrón y piso de madera.
La cucaracha de banda café prefiere sitios altos como marcos de cuadros y clósets. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los armarios elevados y los marcos de puertas reciben menos limpieza, lo que ofrece condiciones de protección similares a las de un nido establecido.

La revisión de esos espacios debe incluir retirar con cuidado los objetos colgados para buscar ootecas o residuos ocultos.

En México, la humedad y el drenaje deficiente multiplican los nidos de cucarachas

La Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León documenta que las cucarachas se adaptan a climas cálidos como los de buena parte del territorio mexicano y que ningún insecticida por sí solo elimina un nido de forma permanente.

Infografía con ilustraciones de cucarachas en tuberías, bacterias, pulmones, un baño dañado y una persona sellando una pared con silicona.
Hasta 45 patógenos pueden transmitirse de forma mecánica por estos insectos, según el Manual de Inocuidad de la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Manual de Inocuidad de la Secretaría de Salud citado en reportes especializados, estos insectos transmiten de forma mecánica hasta 45 patógenos, entre ellos Salmonella y E. coli, un riesgo que crece en ciudades con sistemas de drenaje deficientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte, en su documento sobre plagas urbanas y salud pública, que la exposición a alérgenos de cucaracha es uno de los factores de riesgo más fuertes para el desarrollo de asma en poblaciones urbanas.

Ilustración de tres ootecas de cucarachas marrones y un pulverizador tachado con una X roja que rocía un líquido verdoso, con calaveras flotando.
Los insecticidas no son el primer recurso contra las cucarachas, sino la limpieza y el orden en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo integrado de plagas —limpieza, sellado de grietas y control de humedad antes que insecticidas— es la estrategia que recomiendan de forma consistente las universidades consultadas para desmantelar un nido antes de que crezca.

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