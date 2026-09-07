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Sismos en México: cómo detectar señales de riesgo en tu casa y qué hacer si no logras salir a tiempo

México conmemora en septiembre los sismos de 1985 y 2017 justo antes del Segundo Simulacro Nacional 2026 este 19 de septiembre

Alejarse de ventanas, espejos y muebles pesados reduce el riesgo de lesiones durante el movimiento telúrico. (Foto: Gobierno de México)
Alejarse de ventanas, espejos y muebles pesados reduce el riesgo de lesiones durante el movimiento telúrico. (Foto: Gobierno de México)
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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) publica criterios técnicos para que cualquier persona identifique si una grieta representa riesgo estructural después de un sismo, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualiza este año su protocolo sobre qué hacer cuando no da tiempo de evacuar.

La Cenapred establece un identificador preciso: las grietas de 5 milímetros o más de ancho, presentes en al menos dos muros de la vivienda, ya sean verticales, en forma de X o diagonales, son motivo suficiente para reportar el inmueble a Protección Civil local.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil contempla cinco hipótesis de sismo para el Segundo Simulacro Nacional 2026, con epicentros en Puebla, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo y Chiapas. (YouTube/@sspcmexico)

La guía aplica en cualquier momento, no solo tras un temblor, y su objetivo es que las familias sepan actuar antes de que suene la Alerta Sísmica.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, con una hipótesis de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Señales de alerta en grietas: cómo identificarlas y qué hacer después

La Guía rápida de revisión de vivienda tras un sismo del Cenapred, distingue entre daños superficiales y daños estructurales.

Las grietas verticales que aparecen en una esquina o en más de un cuarto, que atraviesan toda la altura del muro y dejan pasar la luz, son la primera señal de riesgo que el organismo pide vigilar.

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Pared beige con una grieta vertical a la izquierda y una grieta en forma de equis a la derecha sobre un suelo de cemento.
CENAPRED recomienda dibujar un croquis de la vivienda para ubicar con precisión cualquier grieta detectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo criterio son las grietas en forma de X: si se presentan en al menos dos muros de algún cuarto y miden más de un metro, con abertura suficiente para que pase la luz, la vivienda podría estar en riesgo, según el documento oficial.

La institución advierte que ante réplicas fuertes, ese tipo de daño puede derivar en colapso.

El organismo añade dos indicadores adicionales: grietas en el suelo de la vivienda o a su alrededor con un desnivel mayor a 1 centímetro, y fallas notables en el techo. Cualquiera de estas señales exige notificación inmediata a las autoridades de Protección Civil de la localidad.

Un inspector con casco blanco y chaleco amarillo señala una grieta grande y manchas de humedad en la pared a una pareja preocupada en un departamento.
Fotografiar el daño y notificarlo a Protección Civil es el paso que sigue tras detectar una grieta en crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo vigilar una grieta en casa, según el CENAPRED

El Cenapred recomienda un método casero para dar seguimiento a una grieta: colocar un testigo de yeso, un parche de aproximadamente 5 centímetros de ancho y entre 3 y 4 milímetros de espesor, pegado a ambos lados de la abertura.

Una vez que el yeso seca, se anota la fecha directamente sobre él. Cada semana o cada mes debe revisarse si el testigo se agrieta o si aumenta de tamaño. Si ocurre, el Centro de Prevención pide fotografiar el daño y notificarlo a Protección Civil.

Infografía ilustrada con cinco pasos para colocar un testigo de yeso sobre una grieta en la pared y registrar su evolución con fecha y fotos.
La revisión de instalaciones de gas, agua y electricidad es tan importante como la revisión estructural, según Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aclara que esta guía es un parámetro, pero “no representa una evaluación oficial ni sustituye un dictamen técnico”. Cualquier daño reportado debe ser evaluado en detalle por personal capacitado de la autoridad local correspondiente.

Identificación de zonas de menor y mayor riesgo: mantenerse alejado de la cocina

La guía vigente de Protección Civil de la Ciudad de México identifica las zonas de menor riesgo como aquellas alejadas de vidrios que puedan romperse y de objetos que puedan caer, además de estar aisladas de materiales peligrosos. Las columnas y muros de carga son los puntos de referencia recomendados.

Pasillo de vivienda con paredes blancas y suelo de baldosas; cómoda de madera y armario blanco anclados a la pared; cartel verde de zona segura y cuadros.
El Plan Familiar exige identificar zonas de menor riesgo antes de que ocurra cualquier sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento excluye explícitamente la cocina de estas zonas: durante un sismo, las puertas de los gabinetes pueden abrirse y platos o vasos pueden caer al piso.

La instrucción para las familias es marcar estas zonas con anticipación en un croquis del hogar, junto con las rutas de evacuación y el punto de reunión.

Protección Civil insiste en mantener la calma como primera acción ante cualquier sismo, real o simulado. (Foto: X/@SEP_mx)
Protección Civil insiste en mantener la calma como primera acción ante cualquier sismo, real o simulado. (Foto: X/@SEP_mx)

Qué hacer según el piso donde te encuentres durante un sismo

El protocolo distingue por ubicación dentro del inmueble. Si la persona se encuentra en primer piso o niveles inferiores, la indicación es salir por la ruta de evacuación ya establecida hacia el punto de reunión fuera del edificio.

Si la persona está en segundo piso o niveles superiores, la guía indica ubicarse en la zona de menor riesgo y evacuar únicamente cuando el movimiento haya concluido.

Grupo de personas de pie en área verde frente a edificios de ladrillo agrietados. Hombre reparte botellas de agua junto a cartel Punto de Evacuación.
En caso de estar en planta baja, seguir la ruta de evacuación es la recomendación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, Protección Civil prohíbe el uso de escaleras y elevadores mientras dura el sismo.

Cuando no fue posible evacuar a tiempo, el protocolo indica replegarse a la zona de menor riesgo más cercana, alejarse de ventanas, muebles, espejos y cualquier objeto pesado que pueda caer.

Qué hacer si el inmueble muestra señales de colapso inminente

Para el escenario más grave, cuando el inmueble parece estar por colapsar durante el movimiento, Protección Civil instruye buscar la zona de menor riesgo y permanecer ahí sin moverse.

La guía añade recomendaciones específicas para ese momento: cubrir boca y nariz con un pañuelo para evitar respirar polvo, mantener una respiración lenta y profunda.

Edificios residenciales con grietas y derrumbes parciales, calles llenas de escombros, polvo en el aire y vehículos dañados en un área urbana
Ante señales de colapso inminente, la guía oficial recomienda cubrir boca y nariz con un pañuelo para evitar respirar polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe permanecer alerta a cualquier ruido para pedir auxilio cuando llegue ayuda, ya sea gritando o golpeando de forma arrítmica si no hay fuerza suficiente para gritar.

Personas con discapacidad, bebés y adultos mayores tienen protocolo propio

El protocolo dedica un apartado a personas con discapacidad, bebés y adultos mayores: deben resguardarse en su zona de menor riesgo y evacuar solo después de que el movimiento haya terminado, con apoyo de otros miembros de la familia.

Columnas y muros de carga son los puntos de referencia oficiales para ubicar una zona de menor riesgo, según Protección Civil CDMX. (Foto: X/@PC_Guerrero)
Columnas y muros de carga son los puntos de referencia oficiales para ubicar una zona de menor riesgo, según Protección Civil CDMX. (Foto: X/@PC_Guerrero)

Para quienes tienen mascotas, la guía pide ubicar previamente jaula, pecera o correa, de forma que puedan resguardarse junto con el resto del hogar en la zona de menor riesgo identificada.

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