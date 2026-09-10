México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

11:45 hsHoy

Reportan atrasos de 10 minutos en la estación Santa Martha de la Línea A.

11:28 hsHoy

Reportan atrasos en Línea 3 del Metro, con dirección a Indios Verdes.

11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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