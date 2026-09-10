¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
11:45 hsHoy
Reportan atrasos de 10 minutos en la estación Santa Martha de la Línea A.
11:28 hsHoy
Reportan atrasos en Línea 3 del Metro, con dirección a Indios Verdes.
11:00 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.