México

Así es como un adeudo al Infonavit puede terminar en el embargo de tu vivienda

Hay salidas oficiales como prórroga por desempleo, descuentos temporales y convenios para regularizarse; todas son gratuitas y buscarlas a tiempo reduce el riesgo de llegar a un juzgado civil

Una mujer y un hombre lloran al lado de una caja de cartón frente a un oficial que coloca un cartel en la puerta de una casa.
Pese a que la cartera vencida bajó 5,669 millones de pesos frente a marzo, el propio instituto reconoce que la reducción no responde a un mayor cumplimiento de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si te has preguntado ¿Qué pasa si un acreditado de Infonavit deja de pagar su crédito? es importante saber que el instituto inicia primero procedimientos de cobranza administrativa y solo tras un incumplimiento prolongado —generalmente superior a doce meses sin acuerdo posible— puede iniciar un juicio especial de adjudicación ante juzgados civiles, con base en el artículo 49 de la Ley del Infonavit. El proceso no es automático ni inmediato.

Pese a que la cartera vencida bajó 5,669 millones de pesos frente a marzo, el propio instituto reconoce que la reducción no responde a un mayor cumplimiento de pago, sino a la condonación de adeudos, la disminución del saldo o la rebaja en la tasa de interés aplicadas a través de sus programas de apoyo.

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Este video es una campaña publicitaria de Infonavit. Muestra a un joven de pie en un fondo blanco, con textos que presentan el mensaje 'TU DEUDA TIENE SOLUCIONES'. Otros dos hombres se unen al joven, levantando los brazos en una formación grupal. La campaña se enfoca en las alternativas disponibles para la gestión de la deuda.

Magnitud de la morosidad en el instituto

casas abandonadas infonavit
El plan de apoyo a deudores hipotecarios del Infonavit pretende impedir el abandono de casas por incapacidad de pago de los trabajadores (Foto: Especial)

La cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a 404,511 millones de pesos al cierre de junio de 2026, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia y los estados financieros del instituto. La cifra equivale al 21.07% de su saldo total de crédito, frente al 21.21% reportado tres meses antes.

El monto duplica la morosidad de toda la banca comercial mexicana, que registra 193,161 millones de pesos en cartera vencida —un índice de 2.3%—, según el informe de agosto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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El número de créditos en mora pasó de 907,850 casos en marzo de este año a 970,155 al cierre de junio, un incremento de 62,305 expedientes. Se trata de cuentas que fueron reestructuradas pero que volvieron a caer en impago, lo que refleja que la baja en el monto total de la deuda convive con un aumento en la cantidad de acreditados afectados.

El programa Infonavit Solución Integral y otros esquemas del instituto

Entre 2025 y 2026, el programa Infonavit Solución Integral reestructuró a la baja 4,436,481 créditos, por un monto de 313,879.6 millones de pesos. Este esquema, vigente desde el 31 de diciembre de 2025, está dirigido a quienes contrataron un crédito hipotecario antes de mayo de 2021, cuando los financiamientos se denominaban en Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La bolsa de apoyos se distribuye así:

42,291 millones de pesos condonados tras la cancelación de 242,395 créditos.

157,741 millones de pesos en descuentos directos al saldo final, aplicados a 1,088,000 acreditados.

113,847 millones de pesos derivados de la reducción en tasas de interés para 3,106,000 deudores.

Solución Integral convierte el saldo de VSM o UMA a pesos, a tasa fija, con descuento sobre el capital y reducción de la cuota mensual. El programa es gratuito y no exige trámite: si el acreditado califica, el sistema muestra un aviso en la sección “Mi Crédito” de la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

El esquema no aplica en los siguientes casos:

Créditos contratados después de mayo de 2021 (ya están en pesos a tasa fija).

Créditos en proceso de adjudicación o ya cancelados.

Créditos coparticipados, bursatilizados o fideicomitidos.

Etapas del proceso ante el impago

Hombre mayor sentado en una mesa con papeles, incluyendo un aviso de desalojo rojo, tomándose la cabeza con ambas manos, frente a una ventana con edificios y una calle con tráfico.
Solución Integral convierte el saldo de VSM o UMA a pesos, a tasa fija, con descuento sobre el capital y reducción de la cuota mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el marco legal del instituto, el camino hacia una eventual pérdida de la vivienda atraviesa fases diferenciadas:

Primeros meses de atraso (1 a 3 meses):

Llamadas telefónicas de recordatorio.

Mensajes de texto y correos con notificaciones de pago.

Cartas de requerimiento al domicilio.

Registro negativo en el Buró de Crédito.

Atraso prolongado (4 a 12 meses):

Visitas domiciliarias de gestores de cobranza.

Notificaciones formales sobre posibles acciones legales.

Ofrecimiento de programas de reestructura o prórroga.

Actualización constante en Buró de Crédito.

Procedimiento judicial (después de 12 meses o más):

Demanda de adjudicación presentada por Infonavit.

Emplazamiento al deudor.

Período para contestar la demanda.

Audiencia de pruebas y alegatos.

Sentencia judicial y, de proceder, ejecución con desalojo.

El juicio de adjudicación es un procedimiento sumario: no requiere remate, ya que el instituto puede adjudicarse directamente el inmueble. Se fundamenta en los artículos 41 al 51 de la Ley del Infonavit.

Derechos del acreditado y postura del instituto sobre desalojos

Vivienda Infonavit
El 16 de junio de 2025, la dirección del Infonavit informó la existencia de 843,000 viviendas adquiridas sin cubrir su pago (Infonavit)

Durante el proceso judicial, el acreditado conserva derechos que puede ejercer:

Ser notificado de todas las actuaciones judiciales.

Contestar la demanda y presentar pruebas.

Ofrecer el pago total del adeudo antes de la sentencia definitiva.

Recibir asesoría legal gratuita a través de la Defensoría Pública.

El 16 de junio de 2025, la dirección del Infonavit informó la existencia de 843,000 viviendas adquiridas sin cubrir su pago, de las cuales 145,000 se encuentran habitadas o invadidas. El instituto precisó entonces que no se ejecutarán lanzamientos ni desalojos.

Aunque el instituto tiene capacidad legal para embargar una propiedad, su política es evitar los desalojos. Mientras el acreditado realice pagos parciales o mantenga contacto con Infonavit, el embargo resulta altamente improbable.

Qué hacer si se acumulan atrasos en el pago

Un hombre, una mujer y una niña miran una laptop rodeados de documentos SAT de deuda y desalojo; una subasta de inmuebles INDEP con un orador y ofertantes.
Aplica de forma automática si el acreditado dejó de cotizar y tiene meses disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto ofrece varios canales oficiales y gratuitos para quienes enfrentan dificultades de pago. Entre las opciones disponibles:

Prórroga por desempleo:

Aplica de forma automática si el acreditado dejó de cotizar y tiene meses disponibles.

Desde la reforma de abril de 2025, no genera intereses durante su vigencia.

Es acumulable hasta por 24 meses durante la vida del crédito.

Se solicita a través de Mi Cuenta Infonavit o llamando a Infonatel al 800 008 3900.

Nivela tu Pago:

Ofrece un descuento de entre 25% y 75% en la mensualidad durante 12 meses.

Requiere haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del crédito.

No debe haber más de 12 mensualidades pendientes de pago.

Se solicita en Mi Cuenta Infonavit, en la app móvil o en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado:

Aplica si el crédito no se encuentra en proceso jurídico por falta de pago.

Exige no contar con otra reestructura vigente.

El crédito debe liquidarse en el plazo acordado en el contrato inicial.

Puede solicitarse hasta dos veces al año.

Documentación general requerida en trámites presenciales:

Número de crédito o Número de Seguridad Social (NSS).

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

La recomendación central para quienes enfrentan atrasos es no dejar acumular meses sin avisar al instituto. Los trámites de prórroga y reestructura son gratuitos, y cualquier gestor externo que cobre por “arreglar” o “condonar” una deuda con Infonavit constituye una señal de alerta ante posibles fraudes.

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