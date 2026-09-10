Guadalupe Lucero Bárcenas acusa al cártel de Los Rojos de orquestar su salida de la alcaldía de Acatlán, Puebla

(Facebook: Lupita Bárcenas)

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Guadalupe Lucero Bárcenas, quien renunció el 8 de septiembre a la alcaldía de Acatlán de Osorio, sostiene que integrantes del cártel de Los Rojos operaban detrás de algunos de los regidores que impulsaron su salida del cargo.

En entrevista con la periodista Adela Micha la mañana del martes, horas antes que trascendiera su renuncia, la alcaldesa aseguró que teme por su vida y que todo el proceso de revocación de mandato en su contra respondió a intereses de esa organización delictiva.

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Al ser cuestionada directamente sobre si sostenía que detrás de algunos de los regidores había integrantes del cártel de Los Rojos, Bárcenas no dudó en confirmarlo. “Así es, lo sostengo, Adela, y es más que nada visibilizar esta situación que estoy viviendo, que he vivido desde el 2023”, respondió Bárcenas.

La exalcaldesa aseguró que su intención es “dejar el antecedente a nivel nacional” de que “cualquier cosa que llegue a pasarme a mí o a cualquier miembro de mi familia, responsabilizo directamente al líder de este grupo delictivo de Los Rojos, que es un grupo delictivo que opera en Acatlán de Osorio, en Puebla”, subrayó.

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Tras la renuncia de Guadalupe Lucero Bárcenas y ocho integrantes del Cabildo, el Congreso de Puebla decidirá qué sigue para Acatlán.

La funcionaria descartó que sus señalamientos fueran gratuitos. “No es nada más decir por decir, señalar por señalar, como yo he sido señalada, como yo he sido acusada, he sido difamada por distintos personajes políticos, por los mismos regidores”, declaró.

Las renuncias, parte del plan

El Cabildo de Acatlán está integrado por 10 personas, según precisó la propia exalcaldesa. De ese total, nueve presentaron su renuncia entre el 8 y el 9 de septiembre ante el Congreso de Puebla, y solo el regidor Jesús Reyes Ramírez permanecía en funciones para la mañana del miércoles.

De acuerdo con la funcionaria, los regidores que impulsaron su revocación de mandato la acusaron de nepotismo, desvío de recursos públicos y de simular “obras fantasma” en el municipio. La exalcaldesa niega estos señalamientos y sostiene que los expedientes técnicos de las obras cuestionadas “están a la vista”.

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Bárcenas también aseguró que la Fiscal General del Estado desmintió públicamente que existieran denuncias penales graves en su contra, y aclaró que las únicas quejas registradas correspondían a violencia política en razón de género.

La exalcaldesa de Acatlán de Osorio afirma que integrantes del cártel operaban detrás de los regidores que impulsaron su revocación de mandato. (Facebook)

La exalcaldesa afirmó que, previo a la comparecencia del 10 de septiembre, presentaría un oficio en el Congreso con sus denuncias clasificadas por concepto: unas dirigidas a la Auditoría Superior del Estado y otras a la Fiscalía General del Estado, además de videos de las movilizaciones en su contra.

Como parte de su defensa, señaló que los regidores “percibían un muy buen salario” y que, pese a ello, “querían más”, en referencia a un presunto trasfondo económico detrás del conflicto.

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Bárcenas sostiene que la renuncia de los siete regidores y el síndico municipal, presentada un día antes de la comparecencia programada para este 10 de septiembre, confirma que las acusaciones de irregularidades en su contra carecían de sustento. “¿Fue para qué? ¿Para esto? ¿Para que no llegaran a la audiencia el día de mañana a presentar las supuestas pruebas que tenían en contra de mi gobierno?”, cuestionó Bárcenas con Adela Micha.

Bárcenas afirmó que acudirá de todos modos a esa cita legislativa para entregar denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante la Auditoría Superior del Estado.

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Bárcenas repite una acusación que ya había hecho en junio

La alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, emite una declaración pública. Desconoce las destituciones de dos funcionarios municipales por parte del cabildo. Bárcenas denuncia amenazas de muerte contra ella y su familia, responsabilizando públicamente a María de Jesús Ocampo Álvarez, Pedro Flores Romero y un grupo delictivo. Reafirma la permanencia de la Marina en Acatlán

La acusación contra el crimen organizado no es nueva. En junio, cuando el Cabildo aprobó por ocho votos a favor solicitar su revocación de mandato, Bárcenas ya había señalado públicamente a María de Jesús Ocampo Álvarez y a Pedro Flores Romero, identificado con el alias “El Pelle” y descrito como líder de Los Rojos, como responsables de amenazas de muerte en su contra.

En aquel momento, la entonces alcaldesa calificó de ilegal la sesión de Cabildo que aprobó buscar su salida, en la que también se destituyó a dos de sus colaboradores cercanos: el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y el secretario del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez. Bárcenas argumentó que solo la presidenta municipal tiene facultades para nombrar y remover funcionarios.

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El Congreso de Puebla deberá resolver si acepta las renuncias

El presidente de la Comisión de Gobernación, Julio Huerta Gómez, aclaró que las renuncias presentadas no significan todavía que los funcionarios hayan dejado formalmente sus cargos, ya que primero debe agotarse el derecho de audiencia de los integrantes del Cabildo antes de que el Legislativo determine si las acepta.

Bárcenas asegura que, independientemente de la resolución del Congreso, seguirá “trabajando desde la trinchera” en la que se encuentre, y calificó como inevitable la instalación de un Concejo Municipal en Acatlán, dado que la ley orgánica impide que una alcaldesa gobierne sin Cabildo.

Pese a que trascendió la renuncia de la alcaldesa, por la noche aún publicó en sus redes sociales: “Terminando de cerrar este día de muchos pendientes. Vamos a cenar unos deliciosos tacos de asada y a descansar. ¡Que tengan una excelente noche!“.

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