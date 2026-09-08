Hospital General de México acuerda reembolsos y cambios al servicio de alimentos tras brotev de salmonela que afectó a 135 residentes

La institución y el Comité de Médicos Residentes acordaron medidas de apoyo mientras continúan las investigaciones por el brote que afectó a 135 médicos.

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El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y representantes del Comité de Médicos Residentes establecieron una serie de acuerdos para atender las consecuencias del brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afectó a 135 médicas y médicos residentes y de alta especialidad.

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a las condiciones del servicio de alimentación, atender las solicitudes de los residentes y establecer mecanismos para acompañar a las personas afectadas mientras continúan las investigaciones de las autoridades sanitarias y administrativas.

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Entre los compromisos alcanzados se encuentra la posibilidad de reintegrar gastos comprobables realizados por pacientes y sus familiares, así como la instalación de una mesa de trabajo para revisar los aspectos relacionados con la logística del servicio de alimentos.

Hospital General de México establece canal directo con médicos residentes

Como parte de los acuerdos, la Dirección de Educación y Capacitación en Salud del Hospital General de México fungirá como enlace institucional con el Comité de Residentes.

Comunicado Ofcial.

Esta área será responsable de recibir y canalizar las solicitudes, planteamientos y asuntos presentados por los médicos residentes ante las distintas áreas competentes del hospital, además de dar seguimiento a los casos correspondientes.

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La institución también informó que mantendrá un canal de comunicación directo y permanente con la representación de los residentes, con el propósito de atender sus inquietudes y proporcionar información institucional de manera clara y oportuna.

En materia de seguridad y mantenimiento, las áreas responsables deberán explicar, con apoyo del Comité de Residentes, el procedimiento establecido para recibir, canalizar, atender y cerrar los reportes que sean presentados.

El canal institucional para realizar y dar seguimiento a estos reportes será mediante las y los jefes de Servicio correspondientes.

Comunicado Ofical.

Reembolsarán gastos comprobables derivados del brote

Uno de los acuerdos establece que el Comité de Residentes entregará, a través de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, la documentación que compruebe los gastos que eventualmente hayan realizado pacientes y familiares relacionados con la atención derivada de los hechos.

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Con esa documentación se contemplará el reintegro de los recursos correspondientes.

El acuerdo se da mientras permanece abierta la investigación sobre el brote registrado en el hospital. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos estudiados y también detectaron Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) en algunos pacientes.

El brote fue identificado después de que médicos residentes presentaran síntomas gastrointestinales agudos, entre ellos dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Reembolsarán gastos comprobables derivados del brote. (X: SSa)

Las autoridades establecieron inicialmente una relación temporal entre los casos y el consumo de alimentos proporcionados en el comedor subrogado destinado a los residentes.

El servicio de alimentación fue suspendido y el comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre.

A continuación, los principales datos conocidos hasta el momento:

135 médicos residentes y de alta especialidad fueron afectados.

41 personas requirieron inicialmente hospitalización.

23 residentes permanecían hospitalizados al 6 de septiembre .

Todos los pacientes internados se encontraban estables .

Ninguno había requerido atención en terapia intensiva .

Los análisis identificaron Salmonella spp.

En algunos pacientes también se detectó E. coli enterotoxigénica (ETEC) .

El comedor subrogado permanece suspendido desde el 1 de septiembre.

El Órgano Interno de Control abrió un expediente administrativo el 3 de septiembre.

Las investigaciones epidemiológica, sanitaria y administrativa continúan abiertas.

Mesa de trabajo revisará el servicio de alimentos

El hospital acordó realizar una reunión para definir la instalación de una mesa de trabajo en la que se abordarán los aspectos relacionados con la logística de los alimentos.

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El hospital y los residentes analizarán la logística y las condiciones del servicio de alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances y acuerdos deberán ser informados previamente a la Asamblea de Residentes, de acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la institución.

El servicio de alimentación involucrado es subrogado y está destinado fundamentalmente a los médicos residentes. De manera paralela, las autoridades mantienen la revisión de las condiciones sanitarias relacionadas con la preparación, almacenamiento, conservación y distribución de los alimentos.

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud abrió el 3 de septiembre un expediente para determinar si pudieran existir responsabilidades administrativas de servidores públicos o de la empresa encargada del servicio.

Como parte de las diligencias, personal del órgano de control realizó el 4 de septiembre una visita de verificación al hospital para recabar documentación, testimonios y evidencia, además de revisar las condiciones relacionadas con el servicio de alimentación.

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Hasta ahora no existe una determinación definitiva sobre el origen de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades administrativas, debido a que permanecen pendientes resultados de laboratorio y otra información necesaria para integrar el expediente.

Aún no se determina el origen del brote ni si existen responsabilidades administrativas. (@ISSSTE_mx)

Autoridades mantienen investigación y garantizan atención hospitalaria

La Dirección General de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Órgano Interno de Control participan en las investigaciones relacionadas con el brote.

La Secretaría de Salud también amplió las revisiones a otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier otro evento que pudiera representar un riesgo.

Las inspecciones incluyen los servicios de alimentación y consideran las condiciones de preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos, así como las condiciones sanitarias de cocinas y comedores.

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Mientras continúan las indagatorias, el Hospital General de México informó que los 23 residentes que permanecían hospitalizados al 6 de septiembre se encontraban estables, recibían atención médica y ninguno había requerido terapia intensiva.

Una tarjeta informativa del Hospital General de México reporta 135 médicos con gastroenteritis por la bacteria Salmonella spp. tras consumir alimentos en el comedor del recinto. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

La institución también precisó que las áreas de urgencias, hospitalización y atención médica mantuvieron sus servicios garantizados y continuaron operando con normalidad durante la jornada.

Respecto de posibles represalias contra los residentes que presenten inconformidades, quejas o denuncias, el hospital informó que proporcionará información sobre los mecanismos institucionales disponibles para reportar cualquier hecho o conducta de esa naturaleza.

También puso a disposición los canales institucionales de la UNAM, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para orientar y canalizar los asuntos dentro de sus respectivas competencias.

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El Hospital General de México señaló que dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los residentes y continuará colaborando con las investigaciones en curso.