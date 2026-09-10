Setlist de Stray Kids en STRAYCITY: las canciones que sonarán en sus conciertos en México

Stray Kids tiene programadas dos fechas en México con su festival STRAYCITY. (X/@Stray_Kids)

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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros.

STRAYCITY es un festival creado por el grupo surcoreano que reúne en el mismo cartel a Stray Kids junto a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE.

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El formato se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos invitados en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que antes de llegar a territorio azteca también incluye paradas en Bogotá y Buenos Aires.

Quiénes son Stray Kids

La boyband surcoreana Stray Kids, durante su última presentación en México, logró un lleno total y dejó una fuerte huella entre sus seguidores locales.

La banda se formó a fines de 2017 a partir de un reality show de JYP Entertainment. Sus integrantes son Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. El grupo se distingue dentro del K-pop por ser un proyecto autoproducido: el trío 3RACHA, integrado por Bang Chan, Changbin y Han, lidera la composición y producción de su discografía.

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Con más de 31 millones de discos vendidos a nivel mundial, Stray Kids alcanzó en agosto pasado su noveno álbum consecutivo en el número uno del Billboard 200 con el mini álbum ‘THIS & THAT’. La secuencia arrancó en 2022 con ‘ODDINARY’, continuó en 2024 con ‘合 (HOP)’ y se extendió en 2025 con ‘KARMA’ y ‘DO IT’, antes del más reciente lanzamiento.

Ese noveno número uno los coloca como el grupo con más álbumes en la cima de esa lista en el siglo XXI, y los deja empatados con The Rolling Stones en el segundo lugar histórico, solo detrás de The Beatles. El lanzamiento de ‘THIS & THAT’ generó 369,000 unidades equivalentes en Estados Unidos durante su primera semana.

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Canciones como ‘God’s Menu’, ‘MANIAC’ y ‘S-Class’ los posicionaron en el ranking Billboard Global 200 y los consolidaron como referentes del pop coreano actual.

El setlist completo que Stray Kids

STRAYCITY llega a México.

De acuerdo con las canciones que han sonado en el STRAYCITY el repertorio que podría sonar en México sería el siguiente:

Topline S-Class Bounce Back Maniac Domino Thunderous Back Door Divine Walking on Water God’s Menu Chk Chk Boom LALALALA (versión rock) Social Path This & That Side Effects Do It (versión festival) Ceremony (Karma) Blind Spot Stray Kids After You Miroh This & That (versión festival) Farming Chk Chk Boom (versión festival)

Este setlist difiere del que el grupo utiliza en su gira mundial RUN IT, un cambio que generó sentimientos encontrados entre sectores del fandom que esperaban escuchar ese repertorio específico en las fechas latinoamericanas.

La expectativa entre STAY, el fandom de Stray Kids, se mantiene puesta en un eventual regreso de la agrupación a la región con el formato completo de RUN IT, aunque no existe ningún anuncio oficial al respecto.

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La duración de la actuación de Stray Kids es de aproximadamente una hora y 40 minutos.

Las fechas de Stray Kids antes de llegar a México

Stray Kids tiene dos fechas en México.

Entre la presentación de Bogotá y la llegada a Ciudad de México, Stray Kids cumple una agenda que combina festivales y su propia gira mundial. El 11 de septiembre el grupo encabeza el cartel de Rock in Rio, en Río de Janeiro, Brasil, uno de los festivales musicales de mayor convocatoria en Latinoamérica.

Luego viajarán a Buenos Aires, Argentina, para presentarse los días 14 y 15 de septiembre.

Los días 19 y 20 de septiembre, la banda se presenta en el Kyocera Dome de Osaka, Japón, como parte de las fechas asiáticas de RUN IT. Esas dos presentaciones ocurren apenas cinco días antes del primer concierto programado en el Estadio GNP Seguros.

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Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros. (X/@VallejosXMabel)

La estación de metro más cercana al recinto es Ciudad Deportiva, de la Línea 9, que deja al visitante a pocos metros de la Puerta 6, el acceso principal en eventos masivos. Otras dos alternativas sobre la misma línea son las estaciones Puebla y Velódromo, aunque ambas requieren una caminata de entre 10 y 15 minutos.

En Metrobús, la opción más cercana es la estación Iztacalco, de la Línea 2, desde donde se camina por la calle Resina hasta el Eje 3 Sur Añil, donde se ubica la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La estación UPIICSA, sobre la misma línea, funciona como alternativa adicional.

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El estadio se localiza en Viaducto Río de la Piedad sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La visita de Stray Kids a la capital mexicana no se limita a los conciertos. De forma paralela a las fechas en el Estadio GNP Seguros, el grupo instala una Pop-Up Store con acceso mediante reservación en línea y mercancía oficial disponible durante varias semanas en la colonia Cuauhtémoc.