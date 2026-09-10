México

Pagos Pensiones Bienestar: cómo van los depósitos, quiénes ya cobraron y qué adultos mayores no

Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizan de forma escalonada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Los pagos de las Pensiones Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre se comenzaron desde el pasado martes 1 de septiembre a todos los beneficiarios.
Los pagos de las Pensiones Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre se comenzaron desde el pasado martes 1 de septiembre a todos los beneficiarios.
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Los pagos de las Pensiones Bienestar del bimestre septiembre-octubre comenzaron el martes 1 de septiembre para las personas adultas mayores.

Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizan de forma escalonada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario. A continuación, te contamos cómo avanza el calendario, quiénes ya recibieron el dinero y qué adultos mayores aún tienen pendiente el cobro del apoyo.

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¿Quiénes ya cobraron el pago de las Pensiones Bienestar?

Las Pensiones del Bienestar mantienen este jueves 10 de septiembre una jornada de depósitos para las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J y K. El calendario prevé pagos hasta el viernes 25 de septiembre, con depósitos ordenados por la inicial del apellido paterno.

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre

Las letras A, B, C, D, E, F y G ya recibieron el pago correspondiente. Los pagos de las Pensiones Bienestar del bimestre septiembre-octubre comenzaron el martes 1 de septiembre para las personas adultas mayores.

  • A - Martes 1 de septiembre (ya pagaron)
  • B - Miércoles 2 de septiembre (ya pagaron)
  • C - Jueves 3 de septiembre (ya pagaron)
  • C - Viernes 4 de septiembre (ya pagaron)
  • D, E, F - Lunes 7 de septiembre (ya pagaron)
  • G - Martes 8 de septiembre (ya pagaron)
  • G - Miércoles 9 de septiembre (ya pagaron)
  • H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre (cobran hoy)

¿Quiénes faltan por cobrar el pago?

El siguiente pago está programado para el viernes 11 de septiembre y corresponde a la letra L. Después, el calendario retoma los depósitos el lunes 14 y martes 15 de septiembre para las personas cuyo primer apellido inicia con M.

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El esquema no contempla pagos el miércoles 16 de septiembre. La dispersión se reanuda el jueves 17 de septiembre con las letras N, Ñ y O.

Las personas con las letras P y Q tienen programado su depósito para el viernes 18 de septiembre. El lunes 21 de septiembre corresponde a la letra R, grupo que también aparece en la jornada del martes 22 de septiembre.

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)

La letra S tiene pago previsto para el miércoles 23 de septiembre. Un día después, el jueves 24 de septiembre, recibirán el depósito las personas cuyos apellidos comienzan con T, U y V.

  • L - Viernes 11 de septiembre (faltan por cobrar)
  • M - Lunes 14 de septiembre (faltan por cobrar)
  • M - Martes 15 de septiembre (faltan por cobrar)
  • N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre (faltan por cobrar)
  • P, Q - Viernes 18 de septiembre (faltan por cobrar)
  • R - Lunes 21 de septiembre (faltan por cobrar)
  • R - Martes 22 de septiembre (faltan por cobrar)
  • S - Miércoles 23 de septiembre (faltan por cobrar)
  • T, U, V - Jueves 24 de septiembre (faltan por cobrar)
  • W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre (faltan por cobrar)
El video registra un evento público del Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios, incluyendo a una mujer con vestimenta tradicional, entregan simbólicamente tarjetas de la "Pensión Hombres Bienestar" a varios hombres en un escenario. Cientos de hombres asisten al acto bajo una carpa blanca, observando y aplaudiendo. Personal de apoyo distribuye documentos entre los asistentes. El evento muestra la operación de un programa social gubernamental.

¿Cómo comprobar si ya llegó el depósito de las pensiones?

Para comprobar si el apoyo de las pensiones ya fue depositado sin acudir a una sucursal, las y los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya.

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