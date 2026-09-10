México

La historia de Óscar Mario Beteta y Araceli Pedraza, el último amor del periodista

El presentador murió este 9 de septiembre a los 70 años en la Ciudad de México

Un hombre con saco oscuro y camisa a rayas posa junto a una mujer de cabello castaño claro en un espacio con repisas de botellas al fondo
Tras cuatro años de noviazgo, la pareja se casó en 2024. (Instagram: socialinnleon)
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Óscar Mario Beteta murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años en la Ciudad de México. El periodista, reconocido por su extensa trayectoria en radio y televisión, dejó también una historia personal que en los últimos años tuvo como protagonista a Araceli Peraza, su esposa.

La pareja contrajo matrimonio en marzo de 2024, poco después de que Beteta cerrara una de las etapas más importantes de su carrera con su salida de Grupo Fórmula.

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Su historia de amor

Óscar Mario Beteta y Araceli Peraza se conocieron en el restaurante Les Moustaches, ubicado en la zona de Reforma, en Ciudad de México. A partir de aquel encuentro comenzó una relación que se extendió durante varios años.

De acuerdo con la información difundida sobre su relación, después de cuatro años de noviazgo, el periodista le pidió matrimonio a Araceli. En redes sociales circuló una imagen del momento en que le entregó el anillo de compromiso.

Un hombre y una mujer sentados a una mesa con bebidas, mientras ella enseña su mano con un anillo
En redes sociales circuló una imagen del momento en que le entregó el anillo de compromiso. (Instagram: socialnnleon)

La pareja finalmente llegó al altar el 23 de marzo de 2024. La celebración tuvo lugar en una casa de Reforma, a pocos minutos del restaurante Loma Linda.

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El matrimonio ocurrió poco después de la salida de Beteta de Radio Fórmula, donde permaneció durante casi tres décadas al frente de En los Tiempos de la Radio.

¿Quién es Araceli Peraza?

Araceli Peraza es una empresaria vinculada con la industria de la belleza. Al momento de su boda con Óscar Mario Beteta tenía 35 años.

De acuerdo con los datos difundidos sobre su trayectoria académica, estudió en el Colegio Oxford y la Universidad Anáhuac. También cursó formación en gastronomía, cosmetología y administración de empresas, además de un diplomado en Diseño Gráfico y Multimedia.

En 2024, Peraza tenía dos negocios relacionados con el sector de la belleza. En sus redes sociales también compartió que es madre de un niño, aunque existen pocos detalles públicos sobre su familia.

La relación con Beteta cobró mayor atención tras su boda, cuyas imágenes fueron compartidas por la propia Araceli en Instagram.

Un hombre con traje azul oscuro y una mujer con vestido blanco de novia bailan tomados de la mano rodeados de invitados
Oscar Mario Beteta y Araceli Peraza bailan durante la recepción de su boda celebrada en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. (Instagram: Reformaclub)

¿De qué murió y quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta murió a los 70 años a causa de cáncer, de acuerdo con el periodista Salvador García Soto.

Beteta nació en una familia con vínculos con la política mexicana. Su abuelo, Ignacio Beteta, fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, mientras que su tío abuelo, Ramón Beteta, ocupó la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Miguel Alemán.

Beteta estudió Economía en la Universidad Anáhuac y después obtuvo formación especializada en periodismo, relaciones públicas y finanzas. Antes de consolidarse en los medios, trabajó como corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones financieras.

Su carrera periodística comenzó en Canal 11, donde condujo el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana. En 1993 llegó a Radio Fórmula, donde desarrolló el espacio que más tarde se convertiría en En los Tiempos de la Radio.

Murió Óscar Mario Beteta (captura de youtube/@GrupoFormula)
Murió Óscar Mario Beteta (captura de youtube/@GrupoFormula)

En febrero de 2024 anunció su salida de Grupo Fórmula tras casi 30 años. “Hay ciclos que se cumplen y otros que inician, el mío se cierra el día de hoy después de tres décadas de conducir un programa informativo”, escribió en X.

Después continuó su carrera en El Heraldo Radio. A lo largo de su trayectoria también colaboró con El Universal y Milenio, además de recibir diversos reconocimientos por su trabajo periodístico.

Con su muerte, además del legado profesional de más de tres décadas, queda la historia de su último matrimonio con Araceli Peraza, con quien compartió los últimos años de su vida.

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