Hallan toma clandestina conectada al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco en Axapusco, Edomex

Tunel toma clandestina Pemex Axapusco Edomex (ContinuamosMX/FB)

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Un operativo de autoridades permitió localizar un “huachitúnel” con una toma clandestina conectada al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, en la zona conocida como Tlalayote, en el municipio de Axapusco, Estado de México.

El hallazgo movilizó a elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y personal de Protección Civil municipal, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras especialistas realizaban las labores correspondientes para asegurar la conexión irregular y determinar las condiciones de riesgo en el sitio.

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De acuerdo con los primeros reportes, la toma clandestina fue localizada a la altura del kilómetro 254+093 del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, infraestructura utilizada para el transporte de hidrocarburos.

Localizan manguera conectada al ducto de Pemex

Tunel toma clandestina Pemex Axapusco Edomex

En el punto intervenido, las autoridades detectaron una manguera acoplada directamente a la tubería principal de transporte de hidrocarburo, lo que permitió establecer la existencia de una conexión clandestina.

Para llegar hasta la infraestructura de Pemex, presuntos huachicoleros realizaron una excavación y rompieron una cortina de concreto que había sido colocada como protección de las instalaciones.

La estructura formaba parte de las medidas de protección de la infraestructura petrolera, por lo que su afectación también será evaluada por el personal especializado que participa en las labores de aseguramiento.

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El descubrimiento de la excavación generó la intervención de las autoridades municipales, debido al riesgo que pudo representar una toma clandestina de hidrocarburos para la población y para la propia infraestructura.

Pemex trabaja para asegurar la toma clandestina

Tunel toma clandestina Pemex Axapusco Edomex

Tras el hallazgo, personal especializado de Pemex comenzó los trabajos para asegurar la toma clandestina y realizar una evaluación de las condiciones en las que se encuentra el ducto.

Entre las labores previstas se realizó el sellado de la conexión irregular, además de la revisión de la estructura para determinar si sufrió algún daño como consecuencia de la excavación realizada para instalar la toma.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este hallazgo.

Tampoco se ha establecido la cantidad de hidrocarburo que pudo haber sido extraída mediante la conexión clandestina ni el tiempo que habría permanecido operativa.

Mantienen operativo de seguridad en Axapusco

Mientras se desarrollaron las labores técnicas, elementos de Protección Civil de Axapusco mantuvieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio localizado en Tlalayote.

La medida buscaba evitar que habitantes de la zona se acercaran al punto donde se encuentra la toma clandestina y reducir el riesgo de algún incidente durante los trabajos de intervención.

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Uno de los principales aspectos que todavía permanece bajo evaluación es la extensión total de la excavación. Las autoridades señalaron que hasta el momento no se conoce la dimensión completa del denominado “huachitúnel”.

La profundidad y longitud de la excavación serán determinadas conforme avancen los trabajos de inspección y aseguramiento.

El hallazgo vuelve a poner bajo atención la problemática de las tomas clandestinas de combustible en el Estado de México, particularmente en dichas zonas donde atraviesan ductos utilizados para transportar hidrocarburos.

Por ahora, las autoridades mantuvieron presencia en el lugar y esperaron hasta concluir las labores necesarias para garantizar que la conexión clandestina quedara completamente asegurada y que el ducto opere sin riesgos adicionales.

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