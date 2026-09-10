Liga Mexicana de Beisbol buscará implementar cambios para la temporada 2027 con un calendario más extenso para los equipos

La LMB estudia reacomodar sus series y calendarización para que las novenas de la Zona Sur y la Zona Norte se enfrenten con mayor frecuencia. (X/ @LMBBanorte)

Guardar

Mientras la Serie del Rey define al campeón de 2026, la Liga Mexicana de Beisbol ya mueve piezas para la siguiente temporada.

La organización estaría analizando un calendario que podría dejar atrás los 93 juegos actuales y crecer hasta 98 partidos por equipo, bajo una fórmula que busca dar más vida a los cruces entre la Zona Norte y la Zona Sur.

PUBLICIDAD

La Liga Mexicana de Beisbol analiza cambios al calendario rumbo a la temporada 2027 mientras se disputa la Serie del Rey 2026. (X/ @LMBBanorte)

La idea no se reduciría a agregar fechas. El circuito tiene frente a sí la tarea de acomodar vuelos, giras, descansos y costos de operación para 20 clubes. En ese cálculo, la temporada 2027 aparece como una oportunidad para ajustar el rol de juegos sin perder de vista la viabilidad de cada franquicia.

La LMB analiza un aumento de hasta cinco partidos por equipo

El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, declaró que la liga contempla sumar entre cuatro y cinco juegos por organización.

Durante las actividades previas a la Serie del Rey 2026, celebrada entre Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco, señaló que sería algo limitado y no implicaría, por ahora, un regreso a calendarios extensos como los vistos en años anteriores.

PUBLICIDAD

La temporada regular vigente contempla 93 partidos por equipo .

La propuesta permitiría disputar entre 97 y 98 juegos por club.

La LMB opera con 20 organizaciones divididas en Zona Norte y Zona Sur.

El calendario 2027 todavía se encuentra en etapa de análisis.

Horacio de la Vega afirmó que el aumento sería limitado, con entre cuatro y cinco juegos adicionales por franquicia. EFE/Alex Cruz/Archivo

La liga tuvo su último rol corrido en 2019, cuando los equipos disputaron 120 juegos y enfrentaron a todas las franquicias del circuito. La campaña de 2021 redujo su extensión ante las condiciones sanitarias de ese periodo. Durante 2022 y 2023, la LMB programó 90 partidos por organización. Desde 2024, el formato aumentó a 93 juegos.

En este sentido, De la Vega dejó abierta la posibilidad de conservar el actual formato si el análisis concluye que los beneficios deportivos no compensan la carga operativa. La decisión no dependerá únicamente de sumar fechas al calendario, sino de la forma en que se repartan durante la temporada.

PUBLICIDAD

La liga pretende abrir más espacio a los juegos interzonas

El aumento de partidos no respondería sólo a una cifra. La LMB buscará modificar la distribución de sus series para que los clubes de una zona enfrenten con mayor frecuencia a los de la otra.

La intención es que el diseño del rol tome en cuenta las distancias entre las plazas y condiciones particulares de cada organización sin romper el equilibrio deportivo ni elevar los gastos de operación: “Queremos generar y fomentar mucho más rivalidades entre los equipos”.

La revisión del calendario incluye los siguientes objetivos:

Incrementar los duelos entre equipos de la Zona Norte y la Zona Sur .

Dar mayor presencia a series que puedan atraer a las aficiones de cada plaza.

Evitar giras que concentren demasiados traslados en pocos días .

Mantener una distribución competitiva para los 20 clubes .

Cuidar los tiempos de descanso de peloteros y cuerpos técnicos.

La propuesta busca dar más espacio a los cruces interzonas entre la Zona Norte y la Zona Sur para fomentar rivalidades que cautiven a la afición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La LMB es consciente de que cada encuentro adicional implica vuelos, hospedaje, transporte y uso de estadios. Por ello, la posibilidad de añadir partidos depende de que la programación resulte viable para las franquicias.

PUBLICIDAD

La organización también pretende evitar que los ajustes favorezcan a determinados equipos por ubicación geográfica. De esta manera, la discusión se concentra en cómo acomodar los juegos, no únicamente en cuántos se pueden agregar.

En la Asamblea de noviembre se definirá la última palabra sobre el nuevo calendario

De la Vega anticipó que la LMB trabaja con una empresa de Estados Unidos especializada en programación deportiva. Esa firma utiliza herramientas de inteligencia artificial para elaborar escenarios y medir las consecuencias de cada posible calendario.

El modelo revisa los factores que intervienen en la operación de una temporada:

La logística de vuelos entre las ciudades de la LMB .

Los gastos de traslado y hospedaje para cada equipo.

La cantidad de juegos consecutivos en serie o en casa.

Los descansos entre series y traslados.

La disponibilidad de los estadios durante la campaña.

La competitividad de los enfrentamientos interzonas.

El rediseño del calendario considera logística de vuelos, giras, descansos y costos de operación para los 20 equipos de la LMB. (Instagram/ @torosdetijuana)

El directivo indicó que la LMB esperaba recibir los resultados de ese análisis en un plazo de “dos o tres semanas”. Con esos datos, el organismo determinará si conserva el actual rol de 93 juegos o si presenta un modelo con hasta 98 partidos por equipo.

PUBLICIDAD

La definición ocurrirá antes de la Asamblea de noviembre, cuando los equipos conozcan los escenarios de programación y valoren si existe consenso para aplicar los cambios durante la temporada 2027.