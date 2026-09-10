México

Quién está nominado en La Casa de los Famosos México esta semana y cuántos puntos recibió cada uno

Seis habitantes quedaron en riesgo de ser eliminados, mientras se acercan a la recta final del show

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)
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Karina Torres y Masad Altamimi encabezaron la placa de nominados de la séptima semana de La Casa de los Famosos México 2026 con 13 puntos cada uno, tras una dinámica de nominación ambientada en un “hospital del terror” que sometió a los habitantes a monstruos y sustos mientras repartían sus votos la noche del miércoles 9 de septiembre.

La producción diseñó el proceso alrededor de tres estaciones dentro del cuarto SUM: en la sala de rayos X los habitantes otorgaron un punto, en el consultorio dental repartieron dos puntos y en la enfermería entregaron tres puntos adicionales. La Jefa guió a cada participante por el recorrido antes de que revelaran sus decisiones.

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Los seis nominados y cuántos votos recibieron

(Captura de pantalla)
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Al cierre de la dinámica, los puntos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

  • Karina Torres con 13
  • Masad Altamimi con 13
  • Gema Garoa con 10
  • Brianda Deyanara con 7
  • Yahir con 7.
  • Mariana Ochoa se sumó a la placa de forma automática, sin depender del conteo de puntos, por decisión directa de Brianda en su papel de líder de la semana.

Ese Pérez se salvó porque compró la inmunidad a costa del 40% del presupuesto semanal, lo que lo dejó fuera de la placa en automático. Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Ernesto Laguardia se libraron porque ningún habitante les otorgó suficientes puntos.

Cabe apuntar que alguno de ellos aún puede ganar la salvación este viernes.

Cómo repartió cada habitante sus puntos durante el hospital del terror

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • Gema Garoa: tres puntos a Brianda, dos a Masad, uno a Yahir.
  • Yahir: tres puntos a Cynthia, dos a Gema, uno a Karina.
  • Ernesto Laguardia : tres puntos a Yahir, dos a Gema, uno a Memo.
  • Brianda Deyanara: tres puntos a Ernesto, dos a Gema, uno a Cynthia.
  • Masad Altamimi : tres puntos a Karina, dos a Memo, uno a Gema.
  • Ese Pérez: tres puntos a Masad, dos a Brianda, uno a Yahir.
  • Memo Schutz : tres puntos a Masad, dos a Ernesto, uno a Karina.
  • Mariana Ochoa: tres puntos a Gema, dos a Karina, uno a Brianda.
  • Karina Torres: tres puntos a Masad, dos a Yahir, uno a Ernesto.
  • Cynthia Klitbo: tres puntos a Karina, dos a Masad, uno a Brianda.

El regreso de Masad terminó en un cruce directo con Brianda

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Uno de los momentos más tensos de la nominación y que se convirtió en uno de los puntos más hablados también fue un desecuentro entre Masad y Brianda, quien anteriormente rechazó los sentimientos del árabe luego de que éste le confesara que estaba enamorado de ella.

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Tras completar su paso por el hospital del terror, Masad regresó visiblemente molesto al estar bañado de sangre falsa y papelitos, se dirigió al baño para limpiarse de lo que los monstruos le habían embarrado durante la dinámica. Ahí se encontró con Brianda, quien había pasado previamente y también se limpiaba, y le dijo de frente: “Tú mereces eso y más, te lo juro”.

Cuando Brianda le preguntó el motivo del comentario, Masad respondió de forma escueta: “Porque sí...”.

El cruce ocurrió un día después de que la producción de La Casa de los Famosos los obligara a sostener una cena romántica en la que Brianda le aclaró que solo lo considera un amigo.

Por estos hechos, en redes sociales los fans de Brianda Deyanara mostraron su descontento, pues luego de los hechos a la influencer se le vio llorando mientras cenaba.

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