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La Granja VIP 2 : ¿quiénes son todos los nominados de la primera semana?

La Asamblea del miércoles dejó una nueva lista de participantes en riesgo

La Granja VIP 2
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La Granja VIP 2 vivió su primera semana de competencia con pruebas de liderazgo, dinámicas de nominación y la definición de los habitantes que quedaron en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca.

La primera nominada de la temporada fue María Karunna, mientras que la Asamblea de este miércoles 9 de septiembre dejó una nueva lista de participantes en riesgo. Con ello, la competencia comienza a tomar forma y los votos del público serán determinantes para conocer al próximo eliminado.

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¿Qué es la Asamblea de La Granja VIP?

La Asamblea es una de las dinámicas centrales de nominación de La Granja VIP. Durante esta reunión, los habitantes deben elegir de frente a uno de sus compañeros para colocarlo en riesgo de abandonar el programa.

Además de emitir su nominación, cada participante debe explicar ante el resto de los habitantes los motivos de su decisión. Al concluir la dinámica, se integra la lista de nominados que queda sujeta al voto del público.

Antes de esta jornada, Julio Camejo obtuvo el título de primer Capataz de la temporada tras ganar una prueba en la que debía construir una torre con 15 cantaritos. El actor superó a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero.

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¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2?

La primera nominación de la temporada tuvo como protagonista a María Karunna. Durante la cadena de nominación, Ivonne Montero tuvo que decidir entre salvar a Kenny Avilés o dejar en riesgo a Karunna.

Montero eligió salvar a Kenny, por lo que la integrante de Caló se convirtió en la primera nominada.

Para la Asamblea del miércoles 9 de septiembre, la lista quedó integrada por:

  • María Karunna
  • Kevyn Contreras
  • Mónica Escobedo
  • Rafa Mercadante

La permanencia de estos participantes dependerá de la votación del público.

Cuatro personas con sombreros vaqueros posan junto a sus nombres y el título del programa La Granja VIP sobre un fondo rojo
Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, María Karunna y Rafael Mercadante integran la primera lista de nominados en la segunda temporada del programa La Granja VIP. (La Granja VIP 2)

Lista de participantes de La Granja VIP 2

La temporada cuenta con 19 habitantes:

  1. Carlos Trejo
  2. Ivonne Montero
  3. Kenny Avilés
  4. Kevyn Contreras “Bicolor”
  5. Kunno
  6. Rafa Mercadante
  7. Fernando Lozada
  8. María Karunna
  9. Niurka Marcos
  10. Mónica Escobedo
  11. Daniela Alexis “La Bebeshita”
  12. Abigail Pak “La Coreañera”
  13. Natalia Alcocer
  14. Manelyk González
  15. Pimpinela Escarlata
  16. Pascal Nadaud
  17. Mario “Mono” Osuna
  18. Julio Camejo
  19. Azalia “La Negra” Ojeda
Tres escenas verticales de personas con sombreros frente a un pedestal con un huevo dorado y gráficos de votación en la parte inferior
Kunno, Manelyk, Rafa Mercadante, Kevyn Contreras y Pascal Nadaud protagonizaron los frente a frente más intensos de la primera asamblea. (La Granja VIP 2)

¿Cómo votar por los nominados?

El público puede apoyar a su participante favorito mediante el sitio oficial de La Granja VIP o la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para votar en línea, se debe ingresar al apartado de votaciones, seleccionar al habitante que se desea apoyar y enviar el voto.

En la aplicación, el procedimiento consiste en localizar el banner de La Granja VIP, elegir al participante favorito y confirmar la votación.

Los resultados definirán quién permanece en la competencia y quién tendrá que abandonar la granja.

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