México

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 10 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un monitoreo constantes las 24 horas del día, este seguimiento permite emitir las alertas correspondientes cada que ocurre un sismo de gran magnitud.

Para este miércoles 9 de septiembre sigue las actualizaciones minuto a minuto de cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más reciente sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

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