México

Tigres anuncia el fichaje de Guillermo “Memote” Martínez y refuerza su ataque

El delantero mexicano, mundialista con el Tri en 2026, deja a Pumas y se convierte en uno de los refuerzos de Tigres para el Apertura 2026

Memote Martínez será parte de la convocatoria final rumbo al Mundial 2026 (REUTERS)
Memote Martínez deja a Pumas y es refuerzo de Tigres (REUTERS)
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Guillermo “Memote” Martínez tiene nuevo equipo. El delantero mexicano dejó a los Pumas de la UNAM para convertirse en refuerzo de los Tigres de la UANL, en una de las operaciones de última hora del mercado de fichajes del Apertura 2026.

La llegada del atacante fue confirmada este miércoles por el conjunto regiomontano, que destacó su experiencia, su condición de mundialista y su capacidad goleadora para reforzar una ofensiva que sufrió bajas importantes durante los últimos meses.

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“Mundialista, goleador y experiencia en Liga MX, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. ¡Bienvenido a La U de Nuevo León, ‘Memote’!”, publicó el club en sus redes sociales.

El movimiento se concretó después de varias horas de negociaciones entre Tigres y Pumas. Incluso, el técnico y vicepresidente deportivo de los felinos, Víctor Manuel Vucetich, había reconocido horas antes que la operación se había complicado debido a la postura de la directiva universitaria.

La venta, sin embargo, representa un ingreso para Pumas por un jugador que estaba cerca de terminar contrato y que podía marcharse como agente libre a finales de año.

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¿Quién es Guillermo “Memote” Martínez?

Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres
Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres (@TigresOficial/X)

Guillermo Martínez Ayala nació el 15 de marzo de 1995 en Celaya, Guanajuato. Tiene 31 años, mide alrededor de 1.91 metros y se desempeña como centrodelantero.

El atacante surgió de las fuerzas básicas del Pachuca y durante su carrera también defendió las camisetas de Lobos BUAP, Coras de Tepic, Guadalajara, Mineros de Zacatecas, Cafetaleros y Celaya, antes de consolidarse en Primera División con Puebla.

Su rendimiento con La Franja le permitió llamar la atención de Pumas, club al que llegó en diciembre de 2023. Con Universidad Nacional consiguió convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

El Mundial 2026 cambió el valor de “Memote”

Uno de los factores que elevó el interés por el delantero fue su convocatoria con la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Durante el torneo, el atacante fue titular ante República Checa y disputó 62 minutos en el triunfo 3-0 de México. También tuvo participación en el duelo de octavos de final frente a Inglaterra, entrando como sustituto. En total, acumuló 72 minutos en el Mundial.

Ahora, el delantero tendrá el reto de trasladar esa experiencia a Tigres, donde competirá por minutos con Rodrigo Aguirre.

Tigres también fichó a Emiliano Gómez

Emiliano Gómez Tigres refuerzo Apertura 2026
Emiliano Gómez refuerzo de Tigres para el Apertura 2026 (especial)

La llegada de Martínez forma parte de una renovación del ataque de Tigres.

El conjunto de la UANL también cerró el fichaje del uruguayo Emiliano Gómez, procedente del Puebla. Según reportes de mercado, la operación se habría cerrado en 4.5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos del jugador.

Con ambos movimientos, Tigres busca cubrir las salidas de Nicolás Ibáñez, André-Pierre Gignac y Ángel Correa y darle nuevas alternativas ofensivas a Vucetich.

Para “Memote”, el cambio representa además una nueva oportunidad en un equipo que aspira a competir por el campeonato. Después de su paso por Ciudad Universitaria y de disputar su primer Mundial con México, el delantero cambia de universidad y ahora defenderá los colores de Tigres.

¿Cuánto pagó Tigres por Guillermo Martínez?

Uno de los principales puntos de interés alrededor del fichaje es el monto de la transferencia.

Tigres habría cerrado la compra definitiva de Guillermo Martínez por 1.3 millones de dólares. La operación llamó la atención porque al delantero le quedaban únicamente tres meses de contrato con Pumas, ya que su vínculo terminaba en diciembre de 2026.

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