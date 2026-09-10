De qué murió Óscar Mario Beteta, destacado periodista que marcó una época en la radio

Óscar Mario Beteta, uno de los periodistas con mayor permanencia en la radio mexicana, murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años en la Ciudad de México (Facebook: Óscar Mario Beteta)

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Óscar Mario Beteta, uno de los periodistas con mayor permanencia en la radio mexicana, murió el miércoles 9 de septiembre a los 70 años en la Ciudad de México. Su trayectoria abarcó más de tres décadas al frente de espacios informativos y dejó una huella en la radio nacional.

¿De qué murió Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta murió a causa de cáncer, de acuerdo con el periodista Salvador García Soto.

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La noticia provocó reacciones entre figuras de la política y el periodismo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, lamentó su fallecimiento y destacó la relevancia de su trabajo en radio.

“Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México”, escribió Ebrard al expresar sus condolencias a familiares y amigos.

Miguel Ángel Mancera también envió su “más sentido pésame a sus familiares, amigos, seres queridos y colegas”.

Un mensaje en la red social X publicado por Salvador García Soto informa sobre la muerte del periodista Óscar Mario Beteta a los 70 años en el Hospital ABC de Santa Fe. (X)

¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Beteta desarrolló una carrera de más de 30 años en los medios, con cerca de 8 mil emisiones de programas informativos. Su perfil se distinguió por combinar el periodismo con una sólida formación en economía y finanzas.

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Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y más tarde realizó una especialización en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Estatal de Ohio. También cursó una maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad de Exeter, Inglaterra.

Antes de dedicarse al periodismo, trabajó como corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones financieras como Multibanco Comermex, Banco Nacional de México y Banca Serfin.

Su llegada a los medios ocurrió en Canal 11, donde condujo el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana. En 1993 llegó a Radio Fórmula por invitación de Rogerio y Jaime Azcárraga. El proyecto inició con un enfoque económico y financiero y después incorporó el análisis político.

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Así nació la base de En los Tiempos de la Radio, espacio que Beteta condujo durante casi tres décadas y que llegó a colocarse entre los tres programas más escuchados del cuadrante radiofónico nacional.

En febrero de 2024 anunció su salida de Grupo Fórmula. “Hay ciclos que se cumplen y otros que inician, el mío se cierra el día de hoy después de tres décadas de conducir un programa informativo”, escribió en X.

Después se incorporó a El Heraldo Radio, donde estrenó un nuevo espacio informativo.

Beteta también colaboró con El Universal y Milenio. Entre sus reconocimientos destacan tres Premios Nacionales de Periodismo del Club de Periodistas de México, la presea José Pagés Llergo y el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio.

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Su vida personal

En marzo de 2024, Beteta se casó con Araceli Peraza, empresaria vinculada con la industria de la belleza. La pareja se conoció en el restaurante Les Moustaches, en Reforma, Ciudad de México.

Después de cuatro años de relación, el periodista le pidió matrimonio. La boda civil tuvo lugar el 23 de marzo de 2024 en una casa de Reforma.

Tras cuatro años de noviazgo, la pareja se casó en 2024. (Instagram: socialinnleon)

Peraza estudió en el Colegio Oxford y la Universidad Anáhuac. También cuenta con formación en gastronomía, cosmetología y administración de empresas, además de un diplomado en Diseño Gráfico y Multimedia.

Beteta provenía de una familia con vínculos con la vida pública del país. Su abuelo, Ignacio Beteta, fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, mientras que su tío abuelo, Ramón Beteta, fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Miguel Alemán y después embajador en Italia.

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Con su muerte, la radio mexicana pierde a una de sus voces más longevas y reconocibles.