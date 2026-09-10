5 errores que cometes al preparar chiles en nogada que arruinan el sabor y consistencia de tu platillo

Un chile en nogada cubierto con salsa de nuez, granada y perejil reposa sobre un plato de talavera en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chile en nogada es un platillo tradicional de la cocina mexicana, asociado sobre todo con Puebla y la temporada de fiestas patrias.

Consiste en un chile poblano tatemado, pelado y relleno de un picadillo que combina carne con frutas, como manzana, pera, durazno y plátano macho, además de nueces, especias y otros ingredientes según la receta.

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Se cubre con nogada, una salsa cremosa preparada principalmente con nuez de Castilla, leche o crema y, en algunas versiones, queso fresco o jerez. Al final lleva granos de granada y perejil.

Sus colores —verde, blanco y rojo— suelen relacionarse con la bandera de México. Se sirve normalmente a temperatura ambiente o fresco, especialmente entre agosto y septiembre, cuando hay nuez de Castilla y granada de temporada.

Una mujer consume un chile en nogada servido sobre un plato de talavera en una vivienda tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales errores que afectan el sabor y consistencia de los chiles en nogada

Elegir chiles poblanos muy picantes o demasiado maduros. Los chiles deben tener buen tamaño, piel tersa y sabor moderado. Si pican demasiado, dominan el relleno y la nogada.

No asar ni limpiar bien los chiles. La piel quemada, restos de semillas o venas pueden dejar un sabor amargo y una textura incómoda. Conviene tatemarlos de forma uniforme, sudarlos y retirar la piel sin romperlos.

Cocer demasiado el chile. Si queda demasiado suave, se rompe al rellenarlo y pierde firmeza al servir. Debe conservar estructura.

No escurrir los chiles después de lavarlos. El exceso de agua diluye la nogada y humedece el relleno. Hay que dejarlos secar bien antes de rellenar.

Preparar un relleno aguado. Jitomate, cebolla, carne o frutas que no se cocinan y reducen lo suficiente sueltan líquido. El resultado es un chile que se abre o una nogada que pierde cuerpo.

Picar los ingredientes del relleno de forma desigual. Trozos muy grandes dificultan rellenar el chile; los demasiado pequeños se vuelven una pasta. La mezcla debe conservar textura y distinguir carne, fruta y nueces.

Excederse con especias, azúcar o fruta. El relleno necesita equilibrio entre dulce, salado y especiado. Mucha canela, clavo, azúcar, plátano o fruta cristalizada puede volverlo empalagoso.

Usar carne seca o con demasiada grasa. La carne molida muy magra puede quedar reseca; la muy grasosa hace pesado el platillo y altera el sabor del relleno. Conviene cocinarla sin dejar exceso de grasa.

Licuar demasiado la nogada. Si se procesa en exceso, puede perder textura y quedar demasiado líquida. La salsa debe ser cremosa, con cuerpo y un sabor claro a nuez.

Usar nuez vieja, amarga o sin limpiar. La nuez de Castilla debe estar fresca. Las pieles pueden aportar amargor si no se retiran bien, según la receta que se siga.

Agregar demasiada leche o crema a la nogada. Una salsa muy líquida se escurre del chile y no lo cubre. Es mejor incorporar los líquidos poco a poco hasta lograr consistencia espesa.

Servir la nogada caliente. La nogada suele servirse fría o a temperatura fresca sobre el chile relleno. Si está caliente, pierde frescura y puede hacerse más líquida.

Montar el platillo con anticipación. Si el chile se baña demasiado tiempo antes de servir, la nogada se adelgaza y el relleno puede humedecerse. Lo ideal es servir la salsa al momento.

Abusar de granada y perejil. Ambos deben complementar. Demasiada granada aporta exceso de jugo y demasiadas hojas de perejil pueden imponerse sobre el sabor de la nogada.

Dos chiles en nogada bañados con salsa blanca, granada y perejil se presentan en un plato como una versión de la cocina tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la historia del origen de los chiles en nogada

La historia más conocida sitúa el origen de los chiles en nogada en Puebla, en 1821, durante los meses finales de la Independencia de México.

Según la leyenda, las monjas agustinas del convento de Santa Mónica prepararon el platillo para recibir a Agustín de Iturbide el 28 de agosto, día de su santo. Iturbide viajaba tras la firma de los Tratados de Córdoba y antes de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

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Las religiosas habrían creado un plato con los colores de la bandera trigarante: verde del chile poblano y el perejil, blanco de la nogada —hecha principalmente con nuez de Castilla— y rojo de la granada. El relleno combina carne, frutas de temporada y especias, una muestra de la mezcla entre ingredientes indígenas, europeos y asiáticos que caracteriza a la cocina poblana.

Pero esa versión no está comprobada de forma definitiva. No se conoce una receta original atribuible al supuesto banquete de 1821 ni documentos que confirmen que Iturbide los comió en Santa Mónica.

La evidencia apunta a que existían preparaciones previas de chiles con salsa de nuez y que el platillo se consolidó en el siglo XIX. Un recetario de 1831, El Cocinero Mexicano, ya incluye una receta de chiles en nogada; además, hay referencias del siglo XVIII a un “chile de tiempo en salsa de nuez”, considerado un antecedente.

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Un chile en nogada servido sobre una fuente de cerámica reposa en una mesa de madera dentro de una cocina de estilo colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, más que una invención súbita para celebrar a Iturbide, los chiles en nogada pueden entenderse como el resultado de una tradición culinaria poblana: chile mesoamericano, frutas regionales, carne y lácteos introducidos desde Europa, nuez de Castilla y técnicas de cocina conventual.

El relato patriótico ayudó a convertirlos en uno de los símbolos gastronómicos de las fiestas patrias.