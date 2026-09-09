México

El PAN exhibe que la 4T casi duplicó la deuda pública de México en solo siete años

Ricardo Anaya compara el saldo acumulado antes de 2018 con las cifras actuales

El senador del PAN también señaló que el destino de la deuda adquirida es para pagar los intereses de la deuda anterior. Crédito: X/@RicardoAnayaC

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El senador del PAN, Ricardo Anaya lanzó este 9 de septiembre una crítica al Paquete Económico de 2027 y acusó una deuda que, a su juicio, compromete las finanzas públicas, luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum propuso un endeudamiento neto de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos para financiar el Presupuesto de Egresos con una estrategia basada en emisiones en el mercado local, a tasa fija y de largo plazo.

Del monto planteado, 1 billón 700 mil millones de pesos corresponden a endeudamiento interno neto del Ejecutivo Federal y 13 mil 500 millones de dólares a deuda externa neta. Con el tipo de cambio de 16.9237 pesos por dólar usado este 8 de septiembre en el documento, el componente externo equivale a 228 mil 469 millones 950 mil pesos .

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Anaya difundió un video en sus redes sociales en el que señaló que lo más preocupante del Paquete Económico es “la megadeuda de Morena. El panista sostuvo que el documento es muy amplio, pero centró su mensaje en el crecimiento del saldo de la deuda durante los gobiernos morenistas.

Anaya asegura que la deuda se duplicó desde la llegada de Morena

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Ricardo Anaya aseguró que la deuda pasó de 10.55 billones de pesos en 2018 a 21.66 billones de pesos. Credito: Cuartoscuro

Según lo dicho por el legislador, el total de la deuda acumulada de todos los gobiernos anteriores a Morena ascendía a 10.55 billones de pesos cuando ese partido llegó al poder en 2018. Afirmó que de 2018 a la fecha esa cifra llegaría a 21.66 billones, lo que, en su interpretación, significa que en siete años se duplicó el total de la deuda acumulada en más de 200 años de vida independiente del país.

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En el video, Morena fue el blanco central de sus señalamientos. Anaya dijo: “En siete años duplicaron el total de la deuda acumulada en el país en 200 años. De ese tamaño es la irresponsabilidad de Morena”.

El senador también cuestionó el destino del financiamiento. Aseguró que 1.6 billones se usarían “solamente para pagar los intereses de la deuda vieja y remató con una advertencia política: “Si seguimos por esta ruta, no tengan ninguna duda, Morena va a quebrar el país”.

Hacienda plantea una combinación de deuda interna y externa para 2027

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Ricardo Anaya cuestionó el destino del financiamiento y afirma que 1.6 billones se usarían para pagar intereses de la deuda previa. (especial)

La propuesta oficial para 2027 fue presentada el pasado 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dentro del Paquete Económico. El planteamiento combina deuda interna y externa para cubrir las necesidades del Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con el documento, la estrategia del gobierno se concentra en emisiones en el mercado local, a tasa fija y de largo plazo. Ese diseño colocó el mayor peso del endeudamiento en el componente interno, mientras la parte externa quedó fijada en 13 mil 500 millones de dólares.

Sheinbaum plantea para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos

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El Paquete Económico solicita al Congreso aval para contratar financiamiento y cubrir el Presupuesto de Egresos, con una estrategia que prioriza la colocación en el mercado local. Credito: cuartoscuro

El gobierno de Claudia Sheinbaum propone para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos para financiar el Presupuesto de Egresos y sostener una estrategia de colocación concentrada en el mercado local, de acuerdo con el Paquete Económico.

La propuesta proyecta que la economía mexicana crecerá entre 1.55% y 2.5% en términos reales durante 2027, en un escenario que el documento ubica bajo presión sobre las finanzas públicas. También prevé un déficit de 3.9% del PIB como parte de la consolidación fiscal que, según Hacienda, continuará el próximo año.

Mayor parte del financiamiento se concentra en créditos internos

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El financiamiento 2027 plantea 1 billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento interno y 13 mil 500 millones de dólares de componente externo. Credito: cuartoscuro

El proyecto enviado al Congreso pide autorización legislativa para contratar créditos, empréstitos y otras formas de financiamiento público durante 2027. Ese margen abarcaría tanto gasto presupuestario como operaciones de canje o refinanciamiento.

La política de financiamiento para 2027 mantiene como eje obtener el menor costo posible con manejo adecuado de riesgos. Para ello, el documento plantea privilegiar emisiones en el mercado interno, a tasa fija y de largo plazo.

El Paquete también incluyó reglas para mover el endeudamiento entre mercado interno y externo sin ampliar el monto global. La SHCP podría contratar más deuda interna por un monto equivalente a un menor uso de deuda externa autorizada, y a la inversa, si las condiciones de los mercados financieros resultan más favorables.

El Paquete Económico incluye instrumentos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y criterios ambientales, sociales y de gobernanza. REUTERS/Raquel Cunha
El Paquete Económico incluye instrumentos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y criterios ambientales, sociales y de gobernanza. REUTERS/Raquel Cunha

Por su parte, el crédito externo del sector público federal se plantea como complemento y se reservaría para momentos en que las condiciones en los mercados internacionales sean competitivas. Ese rubro se refiere al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo, con el objetivo de diversificar y ampliar la base de inversionistas.

Hacienda también prevé continuar con instrumentos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La dependencia sostuvo que esa ruta fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y contribuirá a la estabilidad macroeconómica.

El documento fija nueve líneas de acción para la estrategia de deuda. Entre ellas están cubrir las necesidades del Gobierno Federal principalmente en el mercado local, usar el crédito externo de forma estratégica y complementaria, mejorar el perfil de vencimientos con manejo de pasivos y desarrollar referencias y curvas de rendimiento en los mercados interno y externo.

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