Ricardo Anaya califica como una “una verdadera tragedia”  los resultados de México en la prueba PISA 2025

El senador del PAN responsabilizó al gobierno de Morena por la baja de los estudiantes mexicanos en el examen. Crédito: X/@RicardoAnayaC

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Ricardo Anaya afirmó este 8 de agosto que México quedó en último lugar de la OCDE en ciencias, penúltimo en lectura y antepenúltimo en matemáticas en la prueba PISA 2025, y usó esos resultados para acusar al gobierno de Morena de haber llevado a las y los estudiantes de 15 años al fondo de la tabla en una evaluación internacional que compara el desempeño educativo en 91 países.

En Matemáticas, el resultado citado para México muestra una caída de 7 puntos respecto a 2022. Además, 69% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en la edición más reciente.

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El senador del PAN sostuvo que los resultados son “una verdadera tragedia” y planteó que lo ocurrido con la educación en México es “inaceptable” y “criminal”. Anaya exigió al gobierno federal poner atención en materia educativa al advertir que se trata del futuro de niñas y niños.

PISA compara a estudiantes de 15 años en ciencias, lectura y matemáticas

En matemáticas, México registró una caída de 7 puntos respecto a 2022. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

En su declaración, Anaya recordó que la prueba PISA es un examen aplicado a estudiantes de 15 años en tres materias: ciencias, lectura y matemáticas. Según explicó, se trata del mismo instrumento aplicado en 91 países, por lo que permite contrastar el estado de los sistemas educativos.

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A partir de esa comparación, el panista señaló que México quedó al final de la clasificación entre los países de la OCDE en ciencias, además de ubicarse en penúltimo lugar en lectura y en antepenúltimo en matemáticas. Con esa lectura de los datos, acusó a Morena de haber mandado a las niñas y a los niños del país “al fondo de la tabla”.

Sin embargo, pese al resultado adverso en matemáticas frente a 2022, México se mantiene entre los países mejor evaluados de América Latina. Ese contraste convive con un retroceso que lo colocó dentro de un grupo de cinco países latinoamericanos que bajaron en esa materia entre 2022 y 2025.

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El promedio de la OCDE registra 35% por debajo del mínimo en matemáticas

Ricardo Anaya acusó al gobierno de Morena de llevar a las y los estudiantes al fondo de la tabla en la evaluación internacional PISA 2025. Crédito: X/ @AccionNacional

La referencia comparativa más amplia ubica al promedio de la OCDE con 35% de alumnos por debajo del nivel mínimo en Matemáticas. En el plano regional, el rango va de 57% a 92%, de acuerdo con los resultados citados de Argentinos por la Educación.

Con esos números, la declaración de Ricardo Anaya se centró en reclamar una respuesta oficial en educación. “Con esto sí no se vale jugar, porque es el futuro de las niñas y de los niños”, dijo el senador del PAN.

Sheinbaum critica PISA 2025 y relativiza los resultados de México

En la mañanera, la mandataria cuestionó el alcance comparativo del examen de la OCDE y afirma que la baja en lectura, matemáticas y ciencias también se observa en otras naciones. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este 8 de septiembre la prueba PISA 2025 y sostuvo que los malos resultados de México no son un caso aislado, al afirmar que la caída en lectura, matemáticas y ciencias también se registra en otros países de la OCDE, mientras el propio informe coloca al país por debajo del promedio del organismo y reporta que 41.8% de los estudiantes quedó bajo el nivel básico en las tres áreas evaluadas.

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De acuerdo con el reporte de la OCDE, México obtuvo 414 puntos en ciencias frente a 482 del promedio del organismo; 408 en lectura contra 461; 388 en matemáticas ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas frente a 500. Ese panorama fue presentado este martes por Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum relativizó la caída y cuestionó el alcance comparativo de una prueba aplicada por igual a países con condiciones distintas. La mandataria respondió que ese tipo de evaluación “siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”.

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La presidenta también rechazó que el descenso en lectura pueda leerse solo como un fracaso mexicano. “Bajó en todos los países de la OCDE”, dijo, y agregó que la disminución de México fue menor que la de muchas otras naciones.

Sheinbaum atribuye la baja en lectura al uso de plataformas digitales

La jefa del Ejecutivo sostuvo que el propio documento del organismo internacional vinculó el retroceso en lectoescritura con el consumo de contenidos en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum vinculó la caída en lectoescritura con el uso de plataformas digitales y señaló que ese factor aparece en el propio reporte del organismo. “Entonces, no es exclusivo de México”, enfatizó.

Sobre matemáticas, la mandataria reconoció una disminución, aunque insistió en que otros países también mostraron retrocesos. “No por mal de muchos”, dijo. Después añadió: “Siempre hemos criticado la prueba PISA por eso”.

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La postura presidencial abre una discusión sobre rendición de cuentas y urgencias educativas, porque el rezago no se limita a un indicador aislado. El dato más severo del informe es que el porcentaje de alumnos mexicanos por debajo del nivel básico supera en 22.1 puntos porcentuales el promedio de la OCDE.

En medio del balance negativo, Sheinbaum destacó el resultado de ciencias y lo atribuyó a la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo de su gobierno. Esa fue la única área que presentó como respaldo de su política educativa.

El resultado de México en ciencias se mantuvo prácticamente igual al de 2022 y las variaciones entre distintas ediciones de PISA han sido pequeñas y estadísticamente no significativas. Es decir, el avance que la presidenta presentó como evidencia de mejora no aparece descrito en esos términos por la evaluación internacional.

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