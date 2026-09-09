Gobierno de México planea recurrir a casi dos billones de pesos de deuda pública para el 2027

El gobierno de Claudia Sheinbaum propone para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

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El gobierno de Claudia Sheinbaum propone para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos, una cifra que combina endeudamiento interno y externo para financiar el Presupuesto de Egresos y mantener una estrategia centrada en emisiones en el mercado local, a tasa fija y de largo plazo, según el Paquete Económico presentado este 8 de septiembre por el secretario de Hacienda Édgar Amador Zamora.

Del total planteado,1 billón 700 mil millones de pesos corresponden a endeudamiento interno neto del Ejecutivo Federal y 13 mil 500 millones de dólares a deuda externa neta. Con el tipo de cambio de 16.9237 pesos por dólar usado este 8 de septiembre, ese componente externo equivale a 228 mil 469 millones 950 mil pesos.

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La iniciativa enviada al Congreso también contempla reglas de flexibilidad para mover el endeudamiento entre mercado interno y externo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá incurrir en mayor deuda interna por un monto equivalente a un menor uso de deuda externa autorizada, y a la inversa, si las condiciones de los mercados financieros resultan más favorables.

El Paquete Económico prioriza mercado interno, tasa fija y plazos largos

La estrategia de financiamiento 2027 prioriza emisiones en el mercado interno, a tasa fija y de largo plazo, para buscar menor costo y un manejo adecuado de riesgos. Credito: cuartoscuro

La política de financiamiento para 2027 mantiene como eje obtener el menor costo posible con manejo adecuado de riesgos. Para eso, el documento plantea privilegiar emisiones en el mercado interno, a tasa fija y de largo plazo.

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El plan también prevé continuar con instrumentos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y criterios de Ambiental, Social y de Gobernanza, con la intención de canalizar recursos a actividades con efectos sociales y ambientales positivos. Hacienda sostuvo que esa ruta fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y contribuirá a la estabilidad macroeconómica.

Entre los lineamientos incluidos en el documento aparecen nueve puntos:

Cubrir las necesidades del Gobierno Federal principalmente en el mercado local. Usar el crédito externo de forma estratégica y complementaria. Mejorar el perfil de vencimientos con manejo de pasivos. Desarrollar referencias y curvas de rendimiento en mercados interno y externo. Aprovechar financiamiento al desarrollo mediante bonos sostenibles, organismos financieros internacionales, organismos bilaterales y agencias de crédito a la exportación. Aplicar coberturas para reducir exposición y volatilidad Vincular la política de deuda con una gestión integral de activos y pasivos. Mantener comunicación transparente con inversionistas, calificadoras y público. Usar el Fondo Nacional de Infraestructura para inversiones estratégicas con alta rentabilidad social.

Ese bloque responde al punto central de la propuesta: el Ejecutivo busca autorización legislativa para contratar créditos, empréstitos y otras formas de financiamiento público durante 2027, tanto para gasto presupuestario como para operaciones de canje o refinanciamiento.

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Pemex y CFE también piden techos propios de endeudamiento

Pemex solicitó para 2027 un techo de endeudamiento neto interno de 160 mil 619.5 millones de pesos. REUTERS/Raquel Cunha

La iniciativa incluye montos específicos para Pemex. La empresa productiva del Estado solicita autorización para un endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 259.4 millones de dólares, además de facultades para contratar deuda adicional interna o externa si el otro componente queda por debajo del tope autorizado en un monto equivalente.

El paquete precisó que el uso de ese endeudamiento deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobada. La misma lógica aplica para la posibilidad de refinanciar o canjear obligaciones constitutivas de deuda pública.

Para la CFE, la propuesta fija un endeudamiento neto interno de hasta 16 mil 742 millones de pesos y uno externo de hasta 725 millones de dólares. Al igual que en el caso de Pemex, se pide autorización para ajustar deuda interna y externa de manera compensada, sin rebasar el marco planteado para su balance financiero.

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El texto añadió otra atribución para el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, para realizar operaciones de canje y refinanciamiento de obligaciones de deuda de las empresas productivas del Estado dentro del monto global autorizado. La iniciativa aclara que esto no implica endeudamiento adicional para el Gobierno Federal en el ejercicio fiscal de 2027.

Propuesta permite ajustar entre deuda interna y externa sin ampliar el monto global

Con un tipo de cambio de 16.9237 pesos por dólar usado este 8 de septiembre, la deuda externa neta propuesta equivale a 228 mil 469 millones 950 mil pesos. Credito: Cuartoscuro

La autorización solicitada para deuda externa del sector público federal se refiere al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo. En ese rubro, el crédito externo se plantea como complemento y solo cuando las condiciones en mercados internacionales sean competitivas, con el objetivo de diversificar y ampliar la base de inversionistas.

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