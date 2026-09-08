Inversiones sí, injerencia extranjera en la política no: Sheinbaum defiende candado a la doble nacionalidad para presidencia de México

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 8 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno está dispuesto a colaborar con otras naciones, mientras no exista una injerencia extranjera de ningún tipo en el ámbito político.

Agregó que este tema no contempla las inversiones provenientes del exterior, ya que estas son “bienvenidas siempre que cumplan con la constitución y con las leyes”.

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Estas declaraciones se dan en un contexto donde la mandataria propuso una iniciativa para que los candidatos y candidatas a la presidencia de México o gubernaturas de los estados no puedan tener doble nacionalidad, conservando solo la mexicana. “Ya está por definirse en una de las comisiones del Senado”, informó durante la mañanera del pueblo de este 8 de septiembre en Palacio Nacional.

Sheinbaum responde a las quejas generadas por iniciativa de doble nacionalidad

Siguiendo con este tema, la jefa de estado afirmó que hay ciudadanos que cuentan con hasta tres nacionalidades y pueden libremente opinar sobre la política mexicana, pero en caso de aspirar a algún cargo de elección popular es necesario renunciar a la otra.

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“Tú cuando te vuelves ciudadano de otro país, juras a la bandera de ese país. Por ejemplo, si te vuelves español, juras obedecer al rey, incluso porque es el jefe del estado español. Si te vuelves estadounidense, juras ante la bandera estadounidense. No está mal que tengas ganas de o tengas la oportunidad, porque a lo mejor, por ejemplo, todos nuestros paisanos en Estados Unidos que nacieron allá, las nuevas generaciones y quieren tener una relación con México y quieren ser mexicanos también, ¡qué bueno! Nacieron allá, son estadounidenses, pero aquí les abrimos las puertas para que también sean mexicanos. Está muy bien. El problema es si quieres ser presidente, porque entonces juras que a la bandera de otro país. Entonces, ahí sí hay un conflicto de interés", ejemplificó.