México

Monreal adelanta cuándo votará San Lázaro la reforma de Sheinbaum sobre la doble nacionalidad

El coordinador de Morena en la Cámara baja afirmó que el grupo defenderá con argumentos la iniciativa

Retratos individuales yuxtapuestos de Ricardo Monreal con traje y anteojos, y Claudia Sheinbaum en un estrado oficial con micrófonos
El legislador Ricardo Monreal impulsa el debate de la iniciativa sobre doble nacionalidad en el Congreso mexicano con el respaldo de Claudia Sheinbaum. (Captura de pantalla | Presidencia )
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La Cámara de Diputados perfila votar entre el 21 y el 23 de septiembre del presente año la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea modificar la Constitución en materia de doble nacionalidad, adelantó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en San Lázaro durante su conferencia de prensa.

El legislador señaló que la ruta para discutir el proyecto contempla que la Comisión de Puntos Constitucionales sesione entre este lunes y martes para, en caso de aprobarse el dictamen, darle publicidad el miércoles 9 de septiembre.

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“Sobre la iniciativa, acordamos que el próximo miércoles 9 de septiembre puede darse publicidad”, declaró Monreal.

¿Cuándo se votaría la reforma sobre doble nacionalidad?

De acuerdo con el coordinador de Morena, la discusión de la iniciativa en el Pleno podría comenzar después del 21 de septiembre, mientras que la votación se prevé para los días 21, 22 o 23 del mismo mes.

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Monreal explicó que este calendario permitiría, en caso de que la reforma obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, enviarla posteriormente al Senado para continuar con el proceso legislativo.

“Estamos pensando que en el mes de septiembre será la fecha definitiva de la votación de este importante proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

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Morena respalda la iniciativa de Sheinbaum

Monreal dejó claro que el grupo parlamentario de Morena respaldará la propuesta enviada por la presidenta de México.

“Nosotros vamos a respaldar el proyecto, no les debe quedar duda a nadie de que vamos a respaldar la iniciativa que nos enviará la presidenta de la República”, sostuvo.

Bandera blanca con logo rojo de Morena y frase 'La esperanza de México' sostenida por una mano entre una multitud y edificios.
La bandera del partido político Morena se exhibe en una concentración pública en México, con una multitud de personas y edificios coloniales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coordinador morenista señaló que su bancada considera necesario establecer restricciones relacionadas con la doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar determinados cargos públicos.

¿Qué plantea la reforma sobre la doble nacionalidad?

La propuesta busca establecer prohibiciones para que quienes ocupen o aspiren a determinados cargos ejecutivos no tengan doble nacionalidad.

Los cargos que podrían sufrir modificaciones con esta medida son:

  • Presidencia de la República
  • Gubernaturas
  • Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Presidencia

Monreal señaló que la iniciativa contempla que quienes aspiren a estos cargos no tengan doble nacionalidad o, en su caso, renuncien previamente a una de ellas para que prevalezca la mexicana. El legislador adelantó que Morena defenderá la propuesta durante su discusión en San Lázaro y expondrá “razones y argumentos” sobre por qué considera conveniente aprobarla.

Por ahora, la iniciativa continúa su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y será necesario que avance tanto en comisiones como en el Pleno antes de llegar al Senado de la República. La iniciativa fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y detallada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde el pasado 27 de agosto durante La Mañanera del Pueblo.

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