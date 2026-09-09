Para qué sirve colocar papel de baño sin usar en el refrigerador: el método casero de limpieza que pocos conocen

Colocar un rollo de papel higiénico sin usar en el refrigerador ayuda a absorber humedad y a reducir malos olores, una práctica casera que se usa como complemento para mantener el interior del electrodoméstico en mejores condiciones.
En este sentido, el papel funciona como material absorbente: captura parte del exceso de humedad dentro del refrigerador, lo que puede disminuir la aparición de moho y reducir condiciones que favorecen la proliferación de bacterias.
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Ante alimentos con aromas intensos —como pescados, cebollas, ajos o algunos quesos—, el rollo puede absorber partículas asociadas al mal olor, lo que ayuda a que el ambiente del refrigerador se mantenga más fresco.
Además, al bajar la humedad y los olores, frutas, verduras y otros productos perecederos pueden conservarse por más tiempo, ya que se limita la condensación que acelera su deterioro.
También indica que el método puede ayudar a reducir la formación de agua en estantes y paredes internas, al evitar pequeños charcos por condensación.
Es importante mencionar que este truco no sustituye la limpieza periódica del refrigerador, pero puede sumarse como una medida sencilla y económica para mantenerlo más seco y con mejores condiciones de higiene.
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Otros usos del papel de baño en la limpieza del hogar
- Retirar grasa superficial: sirve para absorber aceite de sartenes, charolas y recipientes antes de lavarlos. Así se evita que la grasa llegue en exceso al fregadero.
- Limpiar derrames pequeños: es útil para secar de inmediato agua, café, jugo o salsa sobre mesas, barras y estufa.
- Quitar polvo de objetos delicados: puede usarse seco para pasar suavemente por controles remotos, lámparas, marcos y adornos. No conviene frotar con fuerza sobre pantallas o superficies brillosas.
- Secar llaves y mezcladoras: después de limpiar el baño o la cocina, ayuda a retirar gotas de agua de la llave, el lavabo y la tarja. Esto reduce marcas de sarro visibles.
- Absorber humedad en recipientes de verduras: una hoja en el fondo de un recipiente puede captar humedad de hojas verdes ya lavadas. Debe cambiarse cuando se humedezca.
- Cubrir alimentos en el microondas: una hoja ligeramente humedecida puede colocarse sobre algunos platillos para evitar salpicaduras y conservar algo de humedad. No debe tener estampados metálicos ni estar en contacto con resistencias.
- Limpiar grasa de utensilios antes del lavado: pásalo por espátulas, cucharones y platos con restos grasosos. Después lávalos de forma normal.
- Proteger repisas de manchas: puede colocarse debajo de envases de aceite, vinagre o productos de limpieza que suelen gotear. Hay que reemplazarlo con frecuencia.
- Pulir de forma ligera el vidrio: con limpiavidrios, puede servir para dar una pasada final en espejos o ventanas pequeñas. Para evitar pelusa, suele funcionar mejor un paño de microfibra.
- Recoger cabello del lavabo: antes de enjuagar el lavabo, usa papel para retirar cabellos. Esto ayuda a prevenir que se acumulen en el desagüe.
No debe usarse como sustituto de trapos reutilizables para limpiezas frecuentes, ni desecharse en el inodoro si contiene grasa, químicos o restos de comida.
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