Para qué sirve colocar papel de baño sin usar en el refrigerador: el método casero de limpieza que pocos conocen

Un rollo de papel higiénico permanece colocado dentro de un refrigerador junto a diversos alimentos y envases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colocar un rollo de papel higiénico sin usar en el refrigerador ayuda a absorber humedad y a reducir malos olores, una práctica casera que se usa como complemento para mantener el interior del electrodoméstico en mejores condiciones.

En este sentido, el papel funciona como material absorbente: captura parte del exceso de humedad dentro del refrigerador, lo que puede disminuir la aparición de moho y reducir condiciones que favorecen la proliferación de bacterias.

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Ante alimentos con aromas intensos —como pescados, cebollas, ajos o algunos quesos—, el rollo puede absorber partículas asociadas al mal olor, lo que ayuda a que el ambiente del refrigerador se mantenga más fresco.

Además, al bajar la humedad y los olores, frutas, verduras y otros productos perecederos pueden conservarse por más tiempo, ya que se limita la condensación que acelera su deterioro.

También indica que el método puede ayudar a reducir la formación de agua en estantes y paredes internas, al evitar pequeños charcos por condensación.

Es importante mencionar que este truco no sustituye la limpieza periódica del refrigerador, pero puede sumarse como una medida sencilla y económica para mantenerlo más seco y con mejores condiciones de higiene.

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Varios rollos de papel higiénico dispuestos sobre la mesada del baño, reflejando la importancia de mantener productos básicos para la higiene personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros usos del papel de baño en la limpieza del hogar

Retirar grasa superficial: sirve para absorber aceite de sartenes, charolas y recipientes antes de lavarlos. Así se evita que la grasa llegue en exceso al fregadero.

Limpiar derrames pequeños: es útil para secar de inmediato agua, café, jugo o salsa sobre mesas, barras y estufa.

Quitar polvo de objetos delicados: puede usarse seco para pasar suavemente por controles remotos, lámparas, marcos y adornos. No conviene frotar con fuerza sobre pantallas o superficies brillosas.

Secar llaves y mezcladoras: después de limpiar el baño o la cocina, ayuda a retirar gotas de agua de la llave, el lavabo y la tarja. Esto reduce marcas de sarro visibles.

Absorber humedad en recipientes de verduras: una hoja en el fondo de un recipiente puede captar humedad de hojas verdes ya lavadas. Debe cambiarse cuando se humedezca.

Cubrir alimentos en el microondas: una hoja ligeramente humedecida puede colocarse sobre algunos platillos para evitar salpicaduras y conservar algo de humedad. No debe tener estampados metálicos ni estar en contacto con resistencias.

Limpiar grasa de utensilios antes del lavado: pásalo por espátulas, cucharones y platos con restos grasosos. Después lávalos de forma normal.

Proteger repisas de manchas: puede colocarse debajo de envases de aceite, vinagre o productos de limpieza que suelen gotear. Hay que reemplazarlo con frecuencia.

Pulir de forma ligera el vidrio: con limpiavidrios, puede servir para dar una pasada final en espejos o ventanas pequeñas. Para evitar pelusa, suele funcionar mejor un paño de microfibra.

Recoger cabello del lavabo: antes de enjuagar el lavabo, usa papel para retirar cabellos. Esto ayuda a prevenir que se acumulen en el desagüe.

Un simpático rollo de papel higiénico animado devora malos olores, humedad y bacterias con la exclamación '¡Chupando todo!', asegurando un ambiente fresco y limpio en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No debe usarse como sustituto de trapos reutilizables para limpiezas frecuentes, ni desecharse en el inodoro si contiene grasa, químicos o restos de comida.