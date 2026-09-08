Línea 6 del Cablebús: así lucen los primeros trabajos en la estación Tláhuac para conectar con el servicio del Metro CDMX

Así avanza la construcción de la Línea 6 del Cablebús CDMX en Tláhuac (X/ @SOBSECDMX)

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La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) empezó con los primeros trabajos para la construcción de la Línea 6 del Cablebús, servicio que conectará Tláhuac con Milpa Alta. El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a ampliar el servicio de la red del Cablebús, y una de las rutas en desarrollo es la que partirá desde la terminal de la Línea 12 del Metro CDMX.

Recientemente, la Sobse compartió imágenes de cómo luce el exterior de la estación Tláhuac de la línea dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) donde se construirá la terminal del Cablebús.

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Se puede observar que empezaron con la colocación de las primeras estructuras metálicas que serán parte de la terminal del Cablebús. Además, las autoridades precisaron que también se están construyendo pilotes para mejorar las condiciones de la terminal en Tláhuac.

Así avanza la construcción del Cablebús Tláhuac

A través de redes sociales, la Secretaría de Obras compartió imágenes de cómo lucen los primeros trabajos, precisaron que “se trabaja en distintos frentes para preparar la infraestructura que dará forma a esta nueva estación. Como la fabricación de los pilotes, integrados por sección de punta, dos segmentos intermedios y una de ajuste”, se lee en su publicación.

Además, explicaron que los procesos de armado y soldadura pasan por un proceso de verificación para integrarlos a los trabajos de cimentación para la creación de unas escaleras que conectarán el servicio de la Línea 12 del Metro con la futura terminal de la Línea 6 del Cablebús.

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Sobre la Línea 6, el recorrido abarca 12.4 kilómetros, unirá Milpa Alta con Tláhuac y dispondrá de siete estaciones, más de 65 postes y 270 cabinas. El trayecto completo podrá realizarse en un periodo de entre 35 y 40 minutos, con una capacidad para responder a la demanda de 45 mil personas. Además, beneficiará a más de 186 mil habitantes que residen en 46 colonias y pueblos originarios ubicados a lo largo de su recorrido.