México

Quién era Jesús “Chucho” Gallegos, creador de TVyNovelas y el Diario Basta que falleció a causa de una bacteria

El periodista nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la década de 1960

Chucho Gallegos
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El periodismo de espectáculos se encuentra de luto debido a que falleció el día de hoy, 7 de septiembre del 2026, Jesús “Chucho” Gallego, reconocido periodista del rubro conocido por ser pionero de la fuente.

Mejor conocido y recordado simplemente como “Chucho” Gallegos, el comunicador mexicano fue fundador de la revista TVyNovelas y creador de los premios que llevan el mismo nombre.

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Nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la década de 1960.

Trabajó en El Sol de México, Tele-Guía y Hoy Domingo, donde coincidió con Jacobo Zabludovsky.

En 1979 funda TVyNovelas, publicación que alcanza circulación en México, Estados Unidos y varios países de América Latina.

Durante su trayectoria entrevista a figuras como María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara, Julio Iglesias, Luis Miguel y Vicente Fernández entre muchas otras personalidades del medio del espectáculo.

También participa en radio y televisión. En años recientes se mantiene ligado al diario Basta! como responsable de la sección de espectáculos.

El periódico nació el 16 de agosto de 2010 como una publicación centrada en entretenimiento, aunque después amplió su cobertura a la información de Ciudad de México.

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Un hombre mayor con suéter verde y camisa rosada mira hacia el frente sentado junto a un sillón oscuro.
El periodista mexicano de espectáculos Chucho Gallegos viste un suéter verde sobre una camisa de cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas de salud que complicaron el estado del periodista

El primer antecedente de sus complicaciones de salud se dio a conocer inmediato en agosto, cuando el entrevistador Gustavo Adolfo Infante dijo en su canal de YouTube que Gallegos había estado hospitalizado en Star Médica Lomas Verdes por hemorragias internas.

Infante contó entonces que pasó dos días intentando comunicarse con él y que fue la esposa del periodista quien le dio detalles del cuadro. La versión que difundió fue esta: “Ya está en su casa, ya encontraron la bacteria que tiene. Chucho Gallegos tenía una semana con hemorragias internas, perdió mucha sangre, está muy débil”.

En ese momento, el conductor también sostuvo que el periodista decidió darse de alta pese a que la recomendación médica era permanecer en el área de infectología. Además, rechazó la versión de un supuesto cáncer que circuló en algunos medios: “Chuchito Gallegos está delicado pero está vivo, gracias a Dios. Algo muy importante, no tiene cáncer”.

Posterior a esto, el día de hoy (7 de septiembre) por la tarde comenzó a circular información de que el periodista se encontraba de nuevo internado, en estado grave en terapia intensiva, debido a que de nuevo presentaba hemorragias y perdida de sangre.

Fue el periodista Gil Barrera quien informó en X que el también director de espectáculos de Diario Basta! se encontraba internado en el Hospital La Raza. En su mensaje pidió oraciones por “el querido Chicuelo”.

Tristemente, tiempo después publicó “Descansa en paz, querido Chucho Gallegos”, con lo cual confirmó que el periodista había fallecido.

Chucho Gallegos
(X)

Galería de fotos de algunas de las personalidades a las que “Chucho” Gallegos llegó a entrevistar

Debido a su profesión Chucho Gallegos coincidió con un gran número de personalidades importantes, aquí una pequeña galería que hace un recorrido por su trayectoria.

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Con Enrique Iglesias. FB Chucho Gallegos
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Con Vicente Fernández. FB Chucho Gallegos
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Con Verónica Castro y Christian Castro de niño. FB Chucho Gallegos
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Con Salma Hayek FB Chucho Gallegos
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