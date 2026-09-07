Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró públicamente el desmantelamiento simultáneo de tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero, al que calificó como un ejemplo de los resultados que se obtienen cuando ambos países comparten información y coordinan operativos contra el crimen organizado.

A través de su cuenta de X, Johnson señaló que este tipo de acciones permite golpear con mayor fuerza a los cárteles “donde más les duele”. El diplomático vinculó el hallazgo con la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

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El mensaje del embajador y las cifras del operativo

En su publicación, Johnson detalló el inventario asegurado durante el operativo realizado en la entidad guerrerense. El aseguramiento incluyó aproximadamente 3.4 toneladas métricas de sustancias químicas y precursores, además de 663 kilogramos de cloruro de amonio y 150 costales de sosa cáustica, insumos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas.

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero. Captura de pantalla

El embajador también mencionó el decomiso de más de 260 tambos con capacidad de 200 litros y 11 contenedores de 500 litros, junto con nueve reactores, más de 60 tanques de gas, condensadores, destiladores y otros equipos empleados en la producción de metanfetamina.

Con estos datos, Johnson buscó ilustrar el volumen de infraestructura retirada a las organizaciones criminales en una sola operación. El embajador estadounidense sostuvo que el intercambio de información entre autoridades interrumpe la producción, reduce el suministro y le quita recursos a las organizaciones criminales antes de que sus drogas lleguen a territorio estadounidense, según expresó en su mensaje publicado en X.

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La cooperación bilateral como eje central

Johnson enmarcó el hallazgo dentro de la estrategia de coordinación entre México y Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. El embajador afirmó que continuarán trabajando junto a México para fortalecer la seguridad de ambas naciones.

El mensaje del diplomático estuvo acompañado del hashtag #JuntosLogramosMás, con el que buscó reforzar la idea de una relación de cooperación activa entre ambos gobiernos en materia de combate al narcotráfico.

Confirmación oficial desde México

El operativo fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que los tres laboratorios fueron ubicados y desmantelados de manera simultánea en los municipios de Coahuayutla de José María Izazaga y Zirándaro de los Chávez.

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Según detalló el funcionario, la acción fue producto de una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades del estado de Guerrero.

(Crédito: )

García Harfuch detalló que, dentro del total de sustancias aseguradas, se contabilizaron aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de sustancias químicas y cerca de mil kilogramos de precursores químicos. El funcionario mexicano señaló que los laboratorios se encontraban en zonas de difícil acceso y alto riesgo.

El secretario mexicano también confirmó que hubo colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos durante las labores que permitieron ubicar los tres inmuebles. García Harfuch escribió en su cuenta de X que con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales.

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Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han atribuido públicamente los tres laboratorios localizados en Coahuayutla y Zirándaro a ninguna organización criminal en particular. Tampoco se ha informado sobre detenciones vinculadas al operativo.

Otras publicaciones del embajador Ronald Johnson

En los días previos, Johnson difundió otros mensajes en su cuenta de X destacando resultados de la cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos.

El 4 de septiembre, el embajador publicó un balance más amplio, en el que afirmó que ambos países están logrando “resultados históricos en nuestras prioridades compartidas” bajo el liderazgo de Donald Trump. En ese mensaje, Johnson citó cifras como una reducción del 35% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos al cierre de 2025, una caída de más del 95% en el tráfico marítimo de drogas hacia ese país, un aumento del 125% en el decomiso de armas de fuego, y el desmantelamiento de casi 2 mil 700 laboratorios clandestinos en México. También mencionó el aseguramiento de 80 toneladas de cocaína y cerró el mensaje con la frase: “Apenas estamos comenzando. Hay mucho más por venir.”

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Un día antes, el 5 de septiembre, Johnson había destacado otro operativo: el decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, tras un hallazgo encabezado por la Secretaría de Marina. En esa ocasión, el embajador señaló que la operación representó un golpe financiero de 347 millones de dólares para la organización criminal involucrada, y sostuvo que “la información compartida produce resultados tangibles”. Ese operativo fue calificado por el secretario Omar García Harfuch como uno de los aseguramientos de metanfetamina más importantes de la actual administración, y el segundo laboratorio más grande de este tipo detectado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.