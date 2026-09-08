Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido. SSPC

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Autoridades federales aseguraron 208 litros de metanfetamina líquida y detuvieron a un hombre en el municipio de La Paz, Baja California Sur, luego de que la droga fuera hallada oculta en bidones de fertilizante orgánico durante un recorrido de seguridad.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), según informó la dependencia en un comunicado.

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Cómo se descubrió la droga en La Paz

Durante recorridos de seguridad en la colonia Centenario, los efectivos federales ubicaron una camioneta de color plateado y le marcaron el alto para realizar una inspección. Para la revisión contaron con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos.

Los elementos de la SSPC y la FGR detectaron 208 litros de metanfetamina líquida escondidos en 52 bidones dentro de 13 cajas de cartón etiquetadas como fertilizante orgánico, en un vehículo detenido en La Paz. El conductor fue arrestado y la droga quedó asegurada.

Al revisar el interior del vehículo, los agentes localizaron las 13 cajas de cartón que, según la etiqueta, contenían fertilizante orgánico. Sin embargo, dentro había 52 bidones con la sustancia ilícita disuelta en estado líquido.

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El volumen total decomisado alcanzó los 208 litros de metanfetamina, de acuerdo con el comunicado oficial. El método de transporte, camuflado bajo la apariencia de un producto agrícola legal, buscaba evadir los controles de seguridad en carretera.

Detención y proceso judicial

Como consecuencia del hallazgo, el conductor de la camioneta fue detenido de manera inmediata por los efectivos federales presentes en el operativo.

Las autoridades le informaron sus derechos conforme a la ley y, junto con la droga asegurada, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

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Será esa autoridad ministerial la que determine la situación jurídica del detenido y la que integre la carpeta de investigación del caso, precisó el comunicado de la SSPC.

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Otros aseguramientos reportados por el Gabinete de Seguridad

El caso de La Paz se dio a conocer dentro del corte informativo del Gabinete de Seguridad correspondiente al 4, 5 y 6 de septiembre de 2026, que incluyó otras acciones contra la producción de drogas en distintos puntos del país.

En ese mismo periodo, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal localizaron en Hidalgo del Parral, Chihuahua, un área de concentración de material diverso.

Ahí se aseguraron también 208 litros de sustancia y 3 mil 160 kilogramos de químicos destinados a la elaboración de metanfetamina, con una afectación económica a la delincuencia organizada calculada en 62 millones de pesos, de acuerdo con el mismo reporte.

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En Sinaloa, además, se reportó el hallazgo de 16.8 toneladas de metanfetamina, 645 litros de producto en cocimiento y 5 mil litros de precursores, además de 7.6 toneladas de químicos esenciales y sustancias de uso dual, de acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Combate coordinado a la producción de drogas

La SSPC señaló en su comunicado que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir de manera coordinada la producción y distribución de drogas.

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Las operaciones, indicó la dependencia, están orientadas a asegurar sustancias ilícitas y precursores químicos, así como a desarticular la infraestructura y los recursos utilizados para su elaboración.

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Marco legal: qué penas prevé el transporte de metanfetamina en México

El transporte de metanfetamina está tipificado en el artículo 194 del Código Penal Federal, dentro del Título Séptimo de “Delitos contra la Salud”. La norma establece una pena de 10 a 25 años de prisión y una multa de 100 a 500 días de salario para quien produzca, transporte, trafique o comercie con narcóticos sin autorización de la Ley General de Salud.

La metanfetamina figura de forma expresa como sustancia psicotrópica en el artículo 245 de la Ley General de Salud, por lo que su traslado se encuadra directamente en esta figura penal.

Si la introducción o extracción de narcóticos hacia otro país no llegó a consumarse, pero los actos realizados evidencian esa intención, el artículo 194, fracción II, prevé una pena reducida de hasta dos terceras partes de la sanción original.

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De forma complementaria, el artículo 195 sanciona con 5 a 15 años de prisión la posesión de narcóticos cuando se pretenda destinarlos al tráfico o transporte. Si no puede probarse ese fin, la pena baja a un rango de 4 a 7 años y medio.