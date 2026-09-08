Muere Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas y periodista de espectáculos

El periodista mexicano de espectáculos Chucho Gallegos viste un suéter verde sobre una camisa de cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este lunes 7 de septiembre se ha confirmado el fallecimiento del periodista de espectáculos Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas, a los 84 años de edad. Estuvo hospitalizado debido a una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y pérdida importante de sangre.

Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia a través de su cuenta de X, en donde señaló que: “Estoy en posibilidades de confírmales que alrededor de las 7pm de este lunes 7 de septiembre falleció el gran periodista Chucho Gallegos, fundador de la revista TVyNovelas y maestro mío. El ‘Chicuelo’ fallece a los 84 años de edad. Hasta siempre amigo”.

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De acuerdo con el reporte del periodista Gil Barrera, Chucho Gallegos estuvo en terapia intensiva en el Hospital La Raza de la Ciudad de México, luego de las complicaciones de salud que presentó durante las últimas semanas.

¿De qué murió el periodista de espectáculos Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas?

El pionero del periodismo de espectáculos murió este lunes 7 de septiembre (FOTO: Archivo)

Chucho Gallegos, apodado “el Chicuelo”, venía arrastrando complicaciones de salud desde agosto pasado, cuando fue hospitalizado por una infección bacteriana que le provocó hemorragias internas y pérdida importante de sangre. En ese momento los médicos lograron controlar el cuadro y el periodista pudo continuar su recuperación en casa.

Este lunes su estado se agravó y fue trasladado a terapia intensiva del Hospital La Raza, en la Ciudad de México, donde finalmente murió. Los primeros reportes indican que la causa está relacionada con la misma infección bacteriana que enfrentaba desde semanas atrás.

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El mundo del espectáculo lamenta el fallecimiento de Chucho Gallegos

Tras la confirmación de su muerte, el medio del espectáculo lamentó la partida del destacado periodista mexicano, quien fue el maestro de muchos comunicadores que cubren la fuente de entretenimiento.

FB Chucho Gallegos

La periodista Ana María Alvarado señaló en su cuenta de X: “Fallece a los 84 años Jesús ‘Chucho’ Gallegos, fundador de TVyNovelas y creador de los Premios a la televisión. Empezó en El Sol de México. Entrevistó a María Félix, Juan Gabriel, Julio Iglesias. Se apaga una de las memorias más largas del entretenimiento. QEPD”.

Roberto Palazuelos también lanzó un mensaje en sus redes sociales: “Lamento mucho la muerte de el periodista Chucho Gallegos un gran hombre y buen amigo”.

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Sergio Mayer también le dedicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “Con mucha tristeza me entero del lamentable deceso de un gran hombre, quien fuera un eslabón importante en el la historia del medio del espectáculo. Descanse en paz mi querido amigo CHUCHO GALLEGOS. Nos dejas un legado impórtate, gracias siempre por tu apoyo y consejos. Te llevo en el corazón”

Cuentas de programas como Hoy, Cuentamelo Ya!, De Primera Mano, Sale el Sol, entre otros también lamentaron la partida del periodista, quien es recordado por su gran trayectoria, históricas entrevistas y todo lo que le aportó al periodismo de espectáculos en México.

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¿Quién era Chucho Gallegos?

Chucho Gallegos, periodista de espectáculos (Redes Sociales)

Jesús “Chucho” Gallegos nace el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México y crece en la colonia Pantitlán. Antes de dedicarse al periodismo, estudia tres años para maestro en la Escuela Normal Superior de Maestros. Inicia su carrera en 1962 en el semanario ¡Hoy! y en medios vespertinos como Atisbos y ABC.

En 1965 llega a El Sol de México, donde se incorpora a la fuente de espectáculos. Para 1968 combina tres empleos: colabora en ese diario, en Tele-Guía y es jefe de redacción de Hoy Domingo, publicación donde coincide con Jacobo Zabludovsky, quien lo bautiza como “el reportero de lo insólito”.

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En 1979 funda TVyNovelas, revista que dirige durante 26 años y que debuta con un millón de ejemplares impresos. Bajo su liderazgo, la publicación alcanza presencia internacional en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile y Argentina, y crea los Premios TVyNovelas. A lo largo de su carrera entrevista a figuras como María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara, Julio Iglesias, Luis Miguel y Vicente Fernández.

FB Chucho Gallegos

Su trayectoria incluye espacios en radio, en La Hora Domecq, Radio Trece, Radio Fórmula y Radio Centro, además de una columna en el periódico Reforma en 2006. En julio de 2026, el Gobierno de Veracruz le entrega la distinción “Jorge Saldaña” por sus 64 años de trayectoria editorial. Hasta su muerte, continúa como director de espectáculos en Diario Basta!.

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