Aspirante de Morena a la alcaldía de Cuernavaca solicita someterse a un examen antidoping

El morenista planteó que el examen toxicológico se realice en cualquier laboratorio que indique el partido y llamó a que la ciudadanía impulse esa exigencia. Crédito: Facebook/Juan Angel Flores Bustamante

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El diputado federal de Morena, Juan Ángel Flores, presentó este 7 de septiembre su carta de intención para buscar la coordinación del partido en Cuernavaca, un paso con el que también pidió someterse a un examen toxicológico y entregar constancia de antecedentes no penales para acreditar, dijo, que quien aspire a combatir el crimen “no sea consumidor de él”.

En su conferencia de prensa, el legislador sostuvo que la solicitud del estudio toxicológico no responde a una exigencia legal ni a una regla interna partidista, sino a un criterio de congruencia moral y de escrutinio público. Planteó que esa revisión podría realizarse en cualquier laboratorio que indique Morena.

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Flores Bustamante afirmó que ya entregó el documento a Marta Patricia García Garnica, secretaria en funciones de presidenta de Morena. Precisó que la carta manifiesta su intención de ser coordinador del partido en el municipio de Cuernavaca.

El diputado ofreció examen toxicológico y constancia de antecedentes

Juan Ángel Flores pidió someterse a un examen toxicológico y entregar constancia de antecedentes no penales como requisito de congruencia para combatir el crimen. Crédito: Facebook/Juan Angel Flores Bustamante

Explicó el morenista que su carta de intención va acompañada de su carta de antecedentes no penales. A eso sumó una petición formal para que se le aplique el examen toxicológico y llamó a que esa exigencia no se limite a Morena, sino que también sea impulsada por la ciudadanía.

“Con la finalidad de demostrar que los que vamos a combatir el crimen no seamos consumidores de él”, expresó. Agregó que busca mostrar que está “limpio en ese aspecto” y que su decisión parte de “principios morales”.

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El diputado dijo que se somete al escrutinio público para transparentar “lo que somos, lo que haremos, lo que hemos construido”. También aseguró que su trayectoria ha estado “siempre de la mano de la gente” y atenta a los problemas diarios de la ciudad y del estado.

Flores Bustamante basó su aspiración en arraigo y trayectoria política

Juan Ángel Flores basó su aspiración en su arraigo en Cuernavaca y en su formación en Derecho en la UAEM. Crédito: Facebook/Juan Angel Flores Bustamante

Durante su mensaje, Cuernavaca ocupó el centro de su argumento político. Señaló que la ciudad lo vio nacer, que ahí transcurrieron su niñez y adolescencia, y que en ese municipio están las bases de su familia.

Añadió que estudió Derecho en la UAEM, en Chamilpa, y que ahí formó su hogar y tuvo a sus hijos. Según su exposición, ese arraigo nunca se rompió y por eso decidió participar primero como diputado local.

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Flores Bustamante también recordó su actuación en Jojutla tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Dijo que ese año trabajó con la población “sin cargo, sin responsabilidad”, y que esa cercanía derivó en que la gente lo eligiera presidente municipal en 2018.

El diputado aseguró que obtuvo 72% de la votación para la diputación federal en Morelos. Crédito: Facebook/Juan Angel Flores Bustamante

Afirmó que ganó la elección de 2018 y también la de 2021. Sobre su etapa posterior, señaló que la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando era aspirante presidencial, lo invitó a competir por una diputación federal.

El legislador aseguró que en esa contienda obtuvo 72% de la votación, resultado con el que se definió como el diputado federal más votado de Morelos y uno de los más respaldados a nivel nacional. Ese dato fue parte de la justificación que presentó para buscar ahora la coordinación de Morena en la capital del estado.

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En la parte final de su exposición, sostuvo que tomó esta decisión después de observar “el abandono” en la capital morelense. Describió una ciudad “oscura” y “olvidada” y afirmó que no percibe empatía con los ciudadanos. También señaló que la inseguridad se ha vuelto un problema cotidiano en Cuernavaca.

Sheinbaum anticipa un escenario favorable para Morena rumbo a 2027

La mandataria dice que los programas de bienestar, la estrategia de seguridad y el desempeño de la economía podrían traducirse en respaldo en los comicios. Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum prevé un buen resultado para Morena en las elecciones de 2027 y afirmó que no ve “malos escenarios para México”, al sostener que los programas de bienestar, la seguridad y la economía podrían traducirse en respaldo electoral durante unos comicios en los que se renovarán la Cámara de Diputados y una amplia cantidad de cargos estatales y locales.

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Sheinbaum vinculó ese pronóstico con cifras económicas dadas a conocer por el Inegi el pasado viernes 4 de septiembre: en junio, la inversión creció 7.7% anual, impulsada por un alza de 18.1% en la inversión pública acumulada en dos meses y por un repunte de 6% en la inversión privada. En el primer semestre, la inversión pública aumentó 10.9% anual.

Durante la mañanera del pueblo de este 4 de septiembre en Zacatecas, Sheinbaum evitó pronunciarse de manera directa sobre el resultado electoral de 2027 y dijo que ese proceso corresponderá al INE. Aun así, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Ricardo Monreal respecto de una elección intermedia complicada y un eventual fortalecimiento opositor, respondió que no coincide con ese diagnóstico.

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La presidenta rechazó el diagnóstico de Ricardo Monreal sobre una elección intermedia complicada y confía en Morena. (Presidencia )

“No me toca a mí hablar en particular de el resultado de la elección del 27. Ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral”, dijo la presidenta. Después añadió: “pues la verdad no tanto”, al referirse a la lectura de Monreal, porque dijo confiar en el movimiento guinda.

La presidenta sostuvo que el avance económico ya empieza a notarse y que eso incide en la percepción ciudadana. En su mensaje, aseguró que el crecimiento esperado para la segunda mitad del año se está materializando a partir de la inversión pública y privada.

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“Se acuerdan que les dije que a partir del segundo semestre iba a repuntar la economía precisamente por la inversión pública y la inversión privada también, se está dando poco a poco. Entonces hay buenos resultados, la gente lo ve y eso pues también se traduce en apoyo”, afirmó.