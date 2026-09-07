Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 7 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,66 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,35% respecto al precio de 19,59 pesos mexicanos de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,46%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -7,83%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, registrando un incremento por primera vez en un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a peso mexicano se sitúa en un 3,72%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,35%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este periodo.