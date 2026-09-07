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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 7 de septiembre

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este lunes 7 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima en al CDMX y en el resto del país.

Sigue las alertas, los pronósticos y últimas actualizaciones meteorológicas en Infobae.

06:32 hsHoy

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 7 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este lunes 7 de septiembreen Ciudad de México.

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06:28 hsHoy

Marie se debilita a tormenta tropical y se aleja de las costas mexicanas

El ciclón tropical Marie se debilitó este domingo a tormenta tropical en el océano Pacífico y continúa alejándose gradualmente de territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:00 horas, el centro del sistema se localizaba a 900 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Marie presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 140 km/h, y una presión mínima central de 983 hectopascales.

De acuerdo con el organismo, la tormenta no generará lluvias en el país durante las próximas 24 horas. Sin embargo, su circulación ocasionará oleaje de entre uno y dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

El SMN exhortó a la población, así como a la navegación marítima, a extremar precauciones ante las condiciones de oleaje y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

En su pronóstico, el organismo prevé que Marie mantenga su trayectoria hacia el noroeste mientras continúa perdiendo fuerza. Para el 9 de septiembre, se estima que el sistema evolucione a ciclón post-tropical o remanentes, cuando se ubique a más de mil 100 kilómetros al oeste de Ensenada, Baja California.

Marie alcanzó previamente la categoría de huracán, con vientos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora y rachas de 195 km/h, pero comenzó a debilitarse conforme avanzó sobre aguas del Pacífico alejadas de las costas nacionales.

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