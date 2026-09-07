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Junto a Carlos Slim: Charlize Theron revela el duro camino al éxito y su advertencia sobre el fracaso

La actriz compartió una reflexión personal sobre maternidad, trabajo, entorno y la manera en que mide sus propios logros durante un encuentro con jóvenes mexicanos

Charlize Theron - (Instagram/fundaciontelmextelcel)
Charlize Theron - (Instagram/fundaciontelmextelcel)
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Charlize Theron fue una de las figuras invitadas a México Siglo XXI 2026, el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con personalidades destacadas de diferentes ámbitos. El evento se realizó este domingo y convocó a miles de jóvenes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La actriz compartió con los estudiantes una reflexión sobre uno de los conceptos que suelen acompañar las grandes trayectorias: el éxito. Sin embargo, su respuesta no estuvo enfocada únicamente en la fama, el reconocimiento o los logros profesionales, sino en las distintas prioridades que han marcado su vida.

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En su intervención, Theron explicó que su definición de éxito ha cambiado con el tiempo y que actualmente está relacionada con la posibilidad de vivir de acuerdo con lo que realmente quiere. “¿Qué es el éxito? No es una sola cosa”, expresó, antes de explicar por qué para ella esa palabra puede tener diferentes significados.

Charlize Theron revela qué significa el éxito para ella

Actor Charlize Theron participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Actor Charlize Theron participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La actriz comenzó su reflexión hablando de su trabajo, pero rápidamente llevó la conversación hacia un aspecto mucho más personal. “Son diferentes cosas en diferentes momentos de mi vida”, explicó, al considerar que quizá la palabra éxito no alcanza a describir todo aquello que una persona busca conseguir.

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Theron puso como ejemplo uno de los papeles más importantes de su vida: la maternidad. “El ser madre es una de esas cosas”, afirmó. Para ella, lograrlo de la mejor manera posible forma parte de aquello que considera importante y que evalúa desde una perspectiva personal.

La actriz explicó que intenta hacer lo mejor posible en cada una de esas áreas. “Para mí es importante sentir o que estoy intentando de hacer lo mejor posible para ser exitosa en esto lo más posible”, señaló. Su reflexión recibió los aplausos de los asistentes al encuentro.

Maternidad, trabajo y tiempo: la particular visión de la actriz

Actor Charlize Theron participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Actor Charlize Theron participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Theron también dejó claro que sus hijos ocupan el primer lugar dentro de sus prioridades. “Mis hijos están en primer lugar para mí”, afirmó durante su participación. A partir de esa idea, explicó que su manera de entender el éxito está relacionada con preguntarse si realmente está viviendo como quiere.

“¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir?”, planteó la actriz. Para ella, esa pregunta tiene un peso importante porque involucra mucho más que una carrera profesional o los resultados obtenidos en el mundo del entretenimiento.

En su explicación también mencionó otros elementos que forman parte de esa valoración personal: “el trabajo, la condición social, la gente con la que queremos estar alrededor y también cómo estamos usando nuestro tiempo”. Después de enumerarlos, Theron fue contundente al hablar desde su propia experiencia: “Yo honestamente puedo decir que soy exitosa en eso”.

¿Qué es México Siglo XXI y quién es Carlos Slim Domit?

Mexican billionaire Carlos Slim attends the annual event hosted by his Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Mexican billionaire Carlos Slim attends the annual event hosted by his Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La participación de Charlize Theron ocurrió dentro de México Siglo XXI, un encuentro organizado por Fundación Telmex-Telcel para sus becarios. La iniciativa busca acercar a los estudiantes a personalidades de distintas áreas y ofrecerles experiencias complementarias a su formación académica.

El encuentro reúne a jóvenes beneficiarios del programa de becas de Fundación Telmex-Telcel, quienes tienen la oportunidad de escuchar a figuras reconocidas y conocer diferentes perspectivas sobre sus experiencias profesionales y personales. La edición de este año contó con la participación de Theron como una de las invitadas internacionales.

Carlos Slim Domit también estuvo presente en el encuentro. Es empresario y presidente de los consejos de administración de América Móvil, Telmex y Grupo Carso, además de estar vinculado con las actividades de Fundación Telmex-Telcel.

Para los jóvenes asistentes, la intervención de Theron puso sobre la mesa una idea distinta sobre el éxito. La actriz, cuya carrera internacional la ha colocado entre las figuras más reconocidas de Hollywood, decidió hablar desde una perspectiva íntima y relacionada con las decisiones que toma fuera de los reflectores.

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