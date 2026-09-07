Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX

Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX (Instagram)

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Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, tras un diagnóstico preliminar de apendicitis, según una fuente que informó a Infobae México.

Hasta ahora no existe información pública que confirme si la cantante fue sometida a una cirugía o si el equipo médico decidió mantenerla bajo observación para evaluar la evolución del cuadro. Tampoco se conoce el hospital al que habría ingresado ni el estado actual de su salud.

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La apendicitis suele requerir atención médica inmediata, debido a que la inflamación del apéndice puede avanzar y generar complicaciones. La intervención quirúrgica, conocida como apendicectomía, es el tratamiento más frecuente en este tipo de diagnósticos.

Hija de Lucero y Manuel Mijares estaría hospitalizada tras diagnóstico de apendicitis

Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza

Una fuente informó a Infobae México que Lucerito Mijares habría sido internada luego de que médicos detectaran un cuadro compatible con apendicitis. La información se mantiene bajo reserva y no hay un comunicado oficial de la familia.

La cirugía continúa como la vía definitiva en la mayoría de los casos. Médicos también pueden valorar alternativas no quirúrgicas cuando el padecimiento no presenta señales de perforación, absceso u otras complicaciones que ameriten una operación de emergencia.

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Esa opción suele incluir vigilancia hospitalaria, estudios clínicos y tratamiento con antibióticos. La decisión depende de los resultados de los análisis, de la condición de la paciente y de la valoración del personal médico.

El estatus de la cantante permanece sin confirmación. Se desconoce si la apendicitis habría sido detectada en una etapa inicial o si el cuadro requirió una intervención durante las primeras horas de hospitalización.

Lucero y Manuel Mijares, padres de la intérprete, no han emitido una postura pública sobre la versión que llegó a Infobae México.

Lucero estaría acompañanado a su hija Lucerito Mijares tras ser hospitalizada de emergencia

Lucero estaría acompañanado a su hija Lucerito Mijares tras ser hospitalizada de emergencia (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

De acuerdo al reporte que llegó a Infobae México, la madre de la joven cantante, Lucero, estaría acompañando a la famosa en desde que presuntamente fue internada la madrugada de este lunes 7 de septiembre de 2026.

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Lucerito Mijares mantiene una carrera en la música y el teatro, además de participar en producciones televisivas. En los últimos años ha compartido escenario con su padre y ha consolidado presencia propia ante el público.

La familia suele mantener bajo reserva los asuntos médicos. Por ello, cualquier actualización sobre su estado de salud dependerá de información confirmada por la propia cantante, sus representantes o sus familiares.

Por ahora, la versión sobre su hospitalización se mantiene bajo presunción.

Lucero Mijares y Lucero en Juego de voces (Foto: Televisa)

¿Qué es una apendicitis?

La apendicitis es una inflamación o infección del apéndice que puede avanzar con rapidez y derivar en una perforación, peritonitis o sepsis. La cirugía para retirarlo, llamada apendicectomía, continúa como el tratamiento habitual, aunque los antibióticos pueden utilizarse en pacientes seleccionados.

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El apéndice es una bolsa pequeña conectada al intestino grueso, localizada habitualmente en la parte inferior derecha del abdomen. La obstrucción por materia fecal, inflamación o infección puede provocar que aumente de tamaño y acumule bacterias.

El dolor suele comenzar cerca del ombligo y desplazarse hacia el lado inferior derecho del abdomen. Náusea, vómito, pérdida de apetito, fiebre y dolor al presionar la zona también pueden aparecer. La presentación cambia en niñas y niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

De acuerdo con MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el diagnóstico requiere valorar síntomas, antecedentes clínicos, exploración física, análisis de sangre, orina y estudios de imagen como ultrasonido, tomografía o resonancia magnética.

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La cirugía se indica de inmediato ante perforación, absceso o infección abdominal

La apendicectomía suele programarse con rapidez una vez que se confirma el diagnóstico. Cleveland Clinic señala que el apéndice puede romperse dentro de las 36 horas posteriores al inicio de los síntomas, por lo que una valoración tardía puede elevar el riesgo de complicaciones.

Si el apéndice se perfora, las bacterias pueden llegar al abdomen y causar peritonitis. También pueden formar un absceso, una acumulación de pus que requiere atención hospitalaria. En estos casos, la operación y el control de la infección no deben retrasarse.

MedlinePlus indica que, si la perforación ya ocurrió, el cirujano retira el apéndice y limpia la infección en el abdomen. La atención de urgencia es necesaria ante dolor abdominal intenso, progresivo o acompañado de vómitos y fiebre.

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Los médicos también consideran con cautela los casos de menores de edad, embarazadas y adultos mayores. Estas poblaciones pueden presentar síntomas distintos o dificultades para identificar a tiempo el avance de la infección.

Una guía sobre la apendicitis sintetiza los síntomas de urgencia, el riesgo de perforación a las 36 horas y las pautas para elegir entre cirugía o antibióticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antibióticos pueden ser una opción en apendicitis no complicada

El tratamiento sin cirugía se analiza en algunos casos de apendicitis no complicada. Esto significa que los estudios no muestran perforación, gangrena, absceso ni una infección que se haya extendido fuera del apéndice.

La tomografía también permite detectar un apendicolito, una masa endurecida de materia fecal que bloquea el apéndice. Su presencia puede aumentar el riesgo de que fallen los antibióticos como tratamiento inicial.

Cleveland Clinic explica que, en cuadros tempranos y leves, el personal médico puede optar por vigilancia y antibióticos. Esa alternativa no equivale a automedicarse ni a permanecer en casa: requiere diagnóstico por imagen, seguimiento hospitalario y decisión de un equipo médico.

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La misma institución advierte que la apendicitis tratada solo con antibióticos tiene una tasa de retorno cercana al 40%. Es decir, el padecimiento puede reaparecer y llevar al paciente a una cirugía posterior.

En población pediátrica, la evidencia disponible pide más precaución. Evidencias en Pediatría revisó cinco ensayos clínicos con 1,423 pacientes de entre 0 y 18 años.

El análisis reporta que el manejo con antibióticos tuvo una tasa de fracaso global de 32.7%, frente a 5.0% en quienes recibieron cirugía. El riesgo aumentó cuando había apendicolito.

La revisión concluye que la apendicectomía debe mantenerse como tratamiento de primera elección en niñas, niños y adolescentes con apendicitis aguda no complicada. Los antibióticos pueden considerarse si existen contraindicaciones quirúrgicas o tras una evaluación individual de riesgos.

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Tomar antibióticos o analgésicos sin indicación médica puede ocultar síntomas y retrasar la atención. Ante dolor abdominal intenso o persistente, la recomendación es acudir de inmediato a una sala de urgencias para descartar una apendicitis.