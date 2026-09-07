México

Procesan a dos mujeres por narcomenudeo en la colonia Morelos: serían integrantes de La Unión Tepito

Gabriela “N”, conocida como “La Gaby de Barbas”, y Maricela “N” fueron detenidas con presunta droga tras un supuesto intercambio por dinero en la alcaldía Cuauhtémoc

Las dos mujeres fueron detenidas el 29 de agosto tras un presunto intercambio de droga por dinero en la alcaldía Cuauhtémoc. (Crédito: X | @fiscaliaCDMX)
Las dos mujeres fueron detenidas el 29 de agosto tras un presunto intercambio de droga por dinero en la alcaldía Cuauhtémoc. (Crédito: X | @fiscaliaCDMX)
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Dos mujeres fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las detuvieran tras un supuesto intercambio de droga por dinero en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Las detenidas fueron identificadas como Gabriela “N”, alias “La Gaby de Barbas”, y Maricela “N”. De acuerdo con información de inteligencia incorporada a la investigación, ambas serían posibles integrantes de La Unión Tepito, mientras que Gabriela es señalada además como una presunta generadora de violencia relacionada con ese grupo delictivo.

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La detención ocurrió el 29 de agosto, cuando dos policías realizaban labores de vigilancia en la colonia Morelos y observaron a las mujeres mientras presuntamente entregaban una bolsa con droga a otra persona, quien habría dado dinero en efectivo a cambio. Los agentes intervinieron y, según informó la SSC, encontraron en poder de las mujeres 30 bolsas pequeñas con una sustancia presuntamente narcótica, además de otra bolsa con la misma sustancia a granel y 200 pesos en efectivo. Tras su detención, ambas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron una investigación por narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de droga con fines de comercio.

“La Gaby de Barbas” sería integrante de La Unión Tepito

Dentro de la investigación, Gabriela “N” fue identificada con el alias de “La Gaby de Barbas” y señalada mediante información de inteligencia como posible integrante de La Unión Tepito.

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La organización delictiva tiene presencia principalmente en la zona centro de Ciudad de México y ha sido relacionada por autoridades con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, despojo y homicidio.

Permanecerán en prisión preventiva durante el proceso

Durante la audiencia del 4 de septiembre, un juez determinó vincular a proceso a Gabriela “N” y Maricela “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Como medida cautelar, ambas permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso. El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El expediente incluye las entrevistas de las policías que participaron en la detención, así como dictámenes periciales en materia de química y fotografía.

La dependencia informó que, hasta que exista una sentencia, Gabriela “N” y Maricela “N” deben ser consideradas inocentes y tratadas como tales durante las distintas etapas del procedimiento.

Operaciones recientes contra La Unión Tepito dejan al menos siete detenidos en los últimos días

En los últimos días fueron detenidas al menos siete personas señaladas como posibles integrantes de La Unión Tepito o relacionadas con actividades atribuidas a la organización. El 4 de septiembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a Brian “N”, alias “El Loco Brian”, de 36 años, y Rafael “N”, “El Macaco”, de 31.

Detienen a "El Loco Bryan", ligado a La Unión Tepito y Los Tanzanios
Brian "N" es identificado como presunto líder de un grupo criminal que opera en el oriente de la CDMX. (Foto: Fiscalía CDMX)

De acuerdo con los reportes, los policías los observaron mientras manipulaban un arma de fuego y, tras una revisión, les aseguraron una pistola, 98 bolsas con posible metanfetamina, 95 envoltorios con posible cocaína en piedra, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Al día siguiente fueron reportadas las detenciones de Karla “N”, Harmuni “N”, Diego “N” y Donovan “N” durante operativos y cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Las autoridades los señalaron como presuntos integrantes de La Unión Tepito y durante las acciones aseguraron dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina, además de aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana y un arma de fuego.

A estos casos se suma Hugo Alexis “N”, alias “El Moño”, detenido el 27 de agosto durante un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Los policías observaron que llevaba una mano sobre un objeto con características de arma a la altura de la cintura y, durante la revisión, le aseguraron una pistola abastecida y envoltorios con posible marihuana, cocaína y metanfetamina. Información de inteligencia incorporada a la investigación lo señala como posible integrante de La Unión Tepito y presunto generador de violencia en la zona centro; posteriormente fue vinculado a proceso y permanecerá bajo prisión preventiva.

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