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Festival ARRE 2026: encharmacimentos, el colapso de un stand y la duda sobre si habrá reembolso de dinero

La lluvia obligó a pausar temporalmente el festival donde encharcamientos alteró la jornada prevista con Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y Eslabón Armado

Festival ARRE 2026: encharmacimentos, el colapso de un stand y la duda sobre si habrá reembolso de dinero (RS)
Festival ARRE 2026: encharmacimentos, el colapso de un stand y la duda sobre si habrá reembolso de dinero (RS)
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La lluvia obligó a pausar temporalmente el Festival ARRE 2026 el pasado domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde encharcamientos y el colapso de un stand alteran la jornada prevista con Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y Eslabón Armado.

La suspensión responde a condiciones meteorológicas que llevan a la organización a priorizar la seguridad. Hasta ahora no existe un anuncio de reembolso general para quienes perdieron parte de los conciertos, pus despupés de poco más de una hora el festival siguió con su curso de forma normal.

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La pausa ocurrió durante el segundo día del encuentro, programado para el 5 y 6 de septiembre en la Ciudad de México. Reportes en redes sociales señalaron que las precipitaciones aumentan mientras miles de personas permanecieron en el recinto o buscan espacios para resguardarse.

La organización del festival difunde un mensaje en redes sociales durante la contingencia: “Debido a las condiciones climáticas, las actividades en Arre Pepsi Black se suspenden temporalmente. Mantente atento a nuestras redes sociales para más información”

Autódromo Hermanos Rodríguez reanudó actividades tras la lluvia

Alejandro Fernández actúa durante el festival de música ARRE en la Ciudad de México, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)
Alejandro Fernández actúa durante el festival de música ARRE en la Ciudad de México, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

La reanudación define el alcance de las dudas sobre los boletos. Una pausa temporal por lluvia no genera de forma automática la devolución del dinero, pues el espectáculo continúa y parte del cartel mantiene sus presentaciones.

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El programa del domingo incluye a Alejandro FernándezLos Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado, La Sonora Dinamita y otros artistas del regional mexicano. La lluvia interrumpe la experiencia de asistentes que esperan esos shows, aunque el festival informa que la fiesta sigue después de la pausa.

El colapso de un stand se suma a los encharcamientos registrados en el recinto. El material disponible no precisa si hubo personas lesionadas ni detalla las causas de la caída de la estructura. Tampoco hay un comunicado que vincule ese hecho con una eventual cancelación de actividades.

Los asistentes deberán revisar los canales oficiales del evento y de la boletera. Cualquier modificación posterior en los horarios, la duración de las presentaciones o el acceso a determinadas zonas puede ser determinante para conocer si habrá una compensación.

Profeco evalúa reembolsos cuando hay cancelación o cambio de fecha

La Profeco establece que las personas consumidoras pueden solicitar la devolución de su dinero cuando un concierto se cancela o cambia de fecha. También señala que algunas circunstancias meteorológicas pueden considerarse causas no imputables al promotor o a la empresa que vende los boletos.

En el caso del Festival ARRE, la información disponible apunta a una suspensión temporal, seguida de una reanudación. Bajo esas condiciones, no hay hasta ahora una política oficial de reembolso para todas las personas que ingresaron al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La dependencia precisa que, si un evento no se realiza en la fecha pactada por una causa atribuible al proveedor, la persona consumidora puede tener derecho a una compensación de al menos 20% del precio pagado.

Si el concierto o festival cambia de fecha, el comprador también puede pedir el reembolso del costo del boleto y de los cargos por servicio, conforme a las condiciones que informe la boletera y a las reglas de protección al consumidor.

El caso de la lluvia requiere una revisión particular. La autoridad advierte que las condiciones climáticas pueden ser consideradas ajenas al proveedor, por lo que una solicitud de devolución depende de los anuncios oficiales, las condiciones de venta y el desarrollo final de la jornada.

Banda MS durante su presentación en el festival ARRE en la Ciudad de México, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)
Banda MS durante su presentación en el festival ARRE en la Ciudad de México, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

Festival ARRE 2026 pide conservar boletos y comprobantes de compra

Quienes busquen un reembolso o una aclaración deben conservar el boleto digital o físico, el correo de confirmación de compra y los recibos relacionados con el pago. Esos documentos permiten acreditar la adquisición del acceso al festival.

Los asistentes deberán esperar un comunicado del Festival ARRE o de la empresa boletera antes de iniciar un trámite. El aviso deberá definir si existe una cancelación, una reprogramación o una medida especial para quienes no pudieron disfrutar por completo de la cartelera.

Las personas que compraron en taquilla podrán acudir al punto de venta con su boleto y comprobante. Si el pago se realizó con tarjeta, el trámite deberá hacerlo el titular de la cuenta y la devolución, en principio, se efectuaría por la misma vía.

Si la empresa no atiende la solicitud o no respeta una política de devolución anunciada, la persona afectada puede solicitar asesoría o presentar una queja ante Profeco. La dependencia mantiene disponible el Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, además del correo asesoria@profeco.gob.mx.

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